McLaren wil de korte pauze in april optimaal benutten om zich klaar te stomen voor een aanval op de top. Na een wisselvallige start van het seizoen 2026 ziet teambaas Andrea Stella duidelijke aanknopingspunten om vanaf Miami mee te vechten om de prijzen.

Het seizoen begon allesbehalve vlekkeloos voor McLaren. Oscar Piastri crashte al voor de start in Melbourne en in China kwamen beide wagens door technische problemen niet eens van de grid. In Japan volgde echter beterschap, met een sterke tweede plaats voor Piastri achter Andrea Kimi Antonelli.

‘Deze pauze komt op het perfecte moment’

Volgens Stella is de break in april precies wat het team nodig heeft. “Het schema was extreem intens en we zaten tegen de limieten aan. Deze pauze geeft ons de kans om alles even te resetten en gerichter vooruit te werken.”

De Italiaan ziet vooral op technisch vlak kansen. “We kunnen nu sneller onderdelen ontwikkelen die de auto beter maken, met name op aerodynamisch vlak. Daarnaast krijgen we extra tijd om samen met Mercedes High Performance Powertrains de power unit optimaal te benutten.”

Ook het menselijke aspect speelt mee, benadrukt Stella. “Het team heeft een loodzware winter achter de rug. Dan is het belangrijk dat iedereen even kan opladen, zeker met zo’n lang seizoen voor de boeg.”

Blik op Miami en de aanval op de top

McLaren wil vanaf Miami een duidelijke stap zetten richting de absolute top. “Ons doel is om na de break mee te doen voor de belangrijke posities. We willen niet alleen vechten voor punten, maar voor podia en uiteindelijk overwinningen.”

Daarvoor moet er nog werk verzet worden, geeft Stella toe. “We weten precies waar we het chassis moeten verbeteren. Het komt nu neer op het brengen van upgrades die onze aerodynamische efficiëntie verhogen. Die stappen gaan we de komende races zetten.”

Toch overheerst het vertrouwen binnen het team. “Ik heb McLaren nog nooit zo sterk gezien als nu. De combinatie van talent, infrastructuur en samenwerking binnen het team is beter dan ooit. Ook de samenwerking tussen Lando en Oscar zit op een hoog niveau.”

De ambitie is dan ook duidelijk. “De lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet, zet zich door. Er zijn genoeg redenen om optimistisch te zijn en ik verwacht dat we dat de komende races al gaan terugzien op de baan.”