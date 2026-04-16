user icon
icon

Sky Sports-panel vreest het ergste voor Aston Martin

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sky Sports-panel vreest het ergste voor Aston Martin

Aston Martin beleeft een dramatische start van het 2026-seizoen en een snelle ommekeer lijkt voorlopig niet in zicht. De ambitieuze plannen rond het nieuwe reglementen-tijdperk pakken voorlopig volledig verkeerd uit, ondanks de komst van topontwerper Adrian Newey en de samenwerking met Honda.

Na drie raceweekenden staat de teller nog altijd op nul punten. Sterker nog: slechts één keer haalde een Aston Martin überhaupt de finish, met een achttiende plaats voor Fernando Alonso in Japan als pijnlijk dieptepunt.

Meer over Aston Martin "Verstappen neemt mogelijk sabbatical en keert dan terug bij Aston Martin"

"Verstappen neemt mogelijk sabbatical en keert dan terug bij Aston Martin"

16 apr
Bom barst bij Aston Martin: 'Honda stopt ontwikkeling voor dit seizoen'

8 apr

‘Dit is gewoon een nachtmerrie’

Volgens analist Martin Brundle is de situatie ronduit zorgwekkend. “Dit is echt pijnlijk om te zien. Alles bij elkaar is het gewoon een nachtmerrie: geen snelheid, geen betrouwbaarheid”, zo schrijft hij in zijn column voor Sky Sports.

De voormalig F1-coureur ziet ook weinig reden tot optimisme op korte termijn. “Met de huidige kalender en het budgetplafond is dit niet iets wat je zomaar oplost. Ze moeten eerst begrijpen waar het fout gaat en de juiste richting vinden. Realistisch gezien zal het pas richting 2027 echt beter worden.”

De achterstand is volgens Brundle gigantisch. “Ze zitten soms drie à vier seconden per ronde van de kop af. Dan praat je niet meer over een klein probleem, maar over een compleet andere categorie. Dit gaat tijd kosten, heel veel tijd.”

Lange adem nodig in Silverstone-project

Ook collega-analist David Croft ziet dat Aston Martin midden in een langdurig project zit. “Het feit dat ze in Japan überhaupt de finish haalden, was al een klein succes. Maar dat zegt genoeg over waar ze nu staan.”

Volgens Croft zijn de problemen dieper dan alleen prestaties. “Er zijn dingen te laat aangepakt en daardoor lopen ze nu achter de feiten aan. Dit is geen snelle fix, dit is een lang traject waarin alles opnieuw moet worden opgebouwd.”

Een snelle oplossing lijkt er dan ook niet te komen. “Ze werken aan updates, maar zelfs een B-versie van de auto laat nog op zich wachten. Zolang het chassis en de power unit niet goed samenwerken en die trillingen blijven, gaan ze dit hele seizoen achter de feiten aanlopen.”

De conclusie is hard, maar duidelijk. “Op dit moment zie ik ze geen punten pakken, tenzij de helft van het veld uitvalt. Dat ze de finish halen is mooi, maar zoals ook binnen het team wordt gezegd: dat is eigenlijk niets om te vieren.”

Larry Perkins

Posts: 64.381

Aston Martin mag GRATS meevaren op het zinkende schip van Red Bull, de mazzelaars...

  • 1
  • 16 apr 2026 - 18:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Martin Brundle Aston Martin

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.380

    Aston Martin mag GRATS meevaren op het zinkende schip van Red Bull, de mazzelaars...

    • + 1
    • 16 apr 2026 - 18:54
    • Need5Speed

      Posts: 3.691

      Ze leggen een aardige onderwatervloot aan daar.

      • + 0
      • 16 apr 2026 - 19:04
    • Larry Perkins

      Posts: 64.380

      De Bermudadriehoek schijnt een aardige onderwaterhaven te hebben, is trouwens ook nog eens redelijk in de buurt van Miami, wat wil je nog meer...

      • + 0
      • 16 apr 2026 - 21:52
  • Kampsie

    Posts: 1.633

    Stewart had nog een ziel, elke naamswijziging daarna werd dat steeds een beetje minder tot het absolute nulpunt dat het nu is.

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 19:29
    • Need5Speed

      Posts: 3.691

      Red Bull het absolute nulpunt?

      Je bedoelt zeker Jordan GP > Midland > Spyker > Force India > Racing Point > AMehoela.

      • + 1
      • 16 apr 2026 - 21:18
    • Kampsie

      Posts: 1.633

      Dank je voor de correctie, Jordan idd 😂

      • + 1
      • 16 apr 2026 - 21:26
    • Larry Perkins

      Posts: 64.380

      Van Jordan tot AM. Je kunt dus wel stellen dat het bergafwaarts ging wat fraaie dames betreft...

      • + 1
      • 16 apr 2026 - 21:57
    • Kampsie

      Posts: 1.633

      Zelfs de kleur ging down the Hill.

      • + 1
      • 16 apr 2026 - 22:41
  • Bertrand Gachot

    Posts: 484

    Het probleem met Aston Martin F1 Team zit dieper dan prestaties. De zware afhankelijkheid van Aramco (bloedgeld) maakt het team voor veel fans een schoolvoorbeeld van sportswashing: geld gebruiken om een discutabel imago (SA) op te poetsen binnen de sport.

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 20:50

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Martin Brundle -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 1 jun 1959 (66)
  • Geb. plaats King's Lynn, Norfolk, England, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar