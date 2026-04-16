Aston Martin beleeft een dramatische start van het 2026-seizoen en een snelle ommekeer lijkt voorlopig niet in zicht. De ambitieuze plannen rond het nieuwe reglementen-tijdperk pakken voorlopig volledig verkeerd uit, ondanks de komst van topontwerper Adrian Newey en de samenwerking met Honda.

Na drie raceweekenden staat de teller nog altijd op nul punten. Sterker nog: slechts één keer haalde een Aston Martin überhaupt de finish, met een achttiende plaats voor Fernando Alonso in Japan als pijnlijk dieptepunt.

‘Dit is gewoon een nachtmerrie’

Volgens analist Martin Brundle is de situatie ronduit zorgwekkend. “Dit is echt pijnlijk om te zien. Alles bij elkaar is het gewoon een nachtmerrie: geen snelheid, geen betrouwbaarheid”, zo schrijft hij in zijn column voor Sky Sports.

De voormalig F1-coureur ziet ook weinig reden tot optimisme op korte termijn. “Met de huidige kalender en het budgetplafond is dit niet iets wat je zomaar oplost. Ze moeten eerst begrijpen waar het fout gaat en de juiste richting vinden. Realistisch gezien zal het pas richting 2027 echt beter worden.”

De achterstand is volgens Brundle gigantisch. “Ze zitten soms drie à vier seconden per ronde van de kop af. Dan praat je niet meer over een klein probleem, maar over een compleet andere categorie. Dit gaat tijd kosten, heel veel tijd.”

Lange adem nodig in Silverstone-project

Ook collega-analist David Croft ziet dat Aston Martin midden in een langdurig project zit. “Het feit dat ze in Japan überhaupt de finish haalden, was al een klein succes. Maar dat zegt genoeg over waar ze nu staan.”

Volgens Croft zijn de problemen dieper dan alleen prestaties. “Er zijn dingen te laat aangepakt en daardoor lopen ze nu achter de feiten aan. Dit is geen snelle fix, dit is een lang traject waarin alles opnieuw moet worden opgebouwd.”

Een snelle oplossing lijkt er dan ook niet te komen. “Ze werken aan updates, maar zelfs een B-versie van de auto laat nog op zich wachten. Zolang het chassis en de power unit niet goed samenwerken en die trillingen blijven, gaan ze dit hele seizoen achter de feiten aanlopen.”

De conclusie is hard, maar duidelijk. “Op dit moment zie ik ze geen punten pakken, tenzij de helft van het veld uitvalt. Dat ze de finish halen is mooi, maar zoals ook binnen het team wordt gezegd: dat is eigenlijk niets om te vieren.”