Antonelli vergeleken met Verstappen: "Waren Max-achtige trekjes"

Andrea Kimi Antonelli blijft de Formule 1 verbazen. De Mercedes-coureur boekte in Canada zijn vierde Grand Prix-zege op rij en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap aanzienlijk. Na afloop kon voormalig F1-coureur en analist Martin Brundle het niet laten om de Italiaan te vergelijken met Max Verstappen.

Antonelli kende in Montréal opnieuw een indrukwekkende middag. De jonge Italiaan vocht lange tijd een stevig duel uit met teamgenoot George Russell, waarbij beide Mercedes-coureurs meermaals van positie wisselden. Het gevecht kwam abrupt ten einde toen Russell op ronde dertig moest opgeven met een probleem aan de krachtbron. Daarna reed Antonelli onbedreigd naar de overwinning, met Lewis Hamilton op ruim tien seconden achterstand.

Brundle ziet trekjes van Verstappen

Door zijn zege in Canada staat Antonelli inmiddels liefst 43 punten los in het wereldkampioenschap. Volgens Brundle is het nog te vroeg om conclusies te trekken, maar de Sky Sports-analist ziet wel een duidelijke verschuiving ontstaan in de titelstrijd.

“43 punten is natuurlijk een flinke kloof, dat begint richting twee Grand Prix-zeges te gaan”, stelt Brundle. “Maar er is nog een enorm lang seizoen te gaan. George weet ook: wat vandaag gebeurt, kan morgen weer anders zijn.”

Toch viel Brundle vooral iets anders op aan Antonelli. De Italiaan reed namelijk in de allerlaatste ronde nog de snelste raceronde, terwijl zijn overwinning al veilig leek. Voor de Brit was dat een veelzeggend signaal.

‘Dat voelde heel erg als Verstappen’

Volgens Brundle deed Antonelli’s actie denken aan een handelsmerk van Max Verstappen: zelfs als de overwinning binnen is, nog een extra statement maken richting de concurrentie.

“Antonelli reed in de slotronde nog even de snelste ronde van de hele race”, merkt Brundle op. “Dat voelde wel héél Verstappen-achtig. Alsof hij nog even wilde laten zien dat er eigenlijk nog snelheid over was.”

De vergelijking met Verstappen wordt sowieso steeds vaker gemaakt. Antonelli won eerder al vier races op rij en lijkt hard op weg naar een historisch seizoen. Mocht hij zijn voorsprong vasthouden, dan kan de Italiaan zich zelfs kronen tot de jongste wereldkampioen ooit – een record dat nu nog op naam staat van Sebastian Vettel.

Rimmer

Posts: 13.312

Vorig jaar is sowieso geen maatstaf. Iedereen lijkt steeds maar weer te vergeten dat Kimi vorig jaar gewoon op school zat en eindexamen moest doen. Terwijl de rest vanuit veld 100% met de sport bezig was moest deze jongen in de boeken duiken en leren. Kimi is een kind dat net zijn examen Havo hee... [Lees verder]

  • 2
  • 27 mei 2026 - 08:49
  • snailer

    Posts: 33.191

    Kijk. Ik wist dat het ging komen. De volgende niet-Engelsman wordt op de correl genomen.

    Gelukkig heeft Verstappen al laten zien aan Antonelli hoe daar mee om te gaan. Simpelweg negeren en af en toe laten merken dat het zonde van de tijd is van de Engelse pers.

    Hoop dat Antonelli dat inziet. Maar ik denk van wel. Hij is overdidelijk slim. Net als alle grote rijders.

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 08:11
    • Tony

      Posts: 1.647

      Brundle zegt hier niets negatiefs over Antonelli en Verstappen. Op mij komt het zelfs positief over.

      • + 2
      • 27 mei 2026 - 09:42
    • The Wolf

      Posts: 891

      Jawel @Tony, pak hetgeen Brundle zegt, zet de boodschap achterstevoren, lees het nog eens, ook dan komt het allemaal positief over, maar lees dan TUSSEN de regels, echt ouderwets Britse negatieve Max-bash praat

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 09:50
    • Regenrace

      Posts: 2.704

      Brundle is fan van mij, dat weet ik zeker. zo constateerde ik gisteren al:
      "Wel leuk dat we tegenwoordig 2 Verstappens hebben, een uitvinding van vadertje tijd. Verstappen is establishment, Antonelli is de nieuwe Verstappen."
      Daar maakt Brundle vervolgens een column van die hier wordt geciteerd. Het lijkt het droste effect wel.

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 10:17
  • The Wolf

    Posts: 891

    Ben onder de indruk van de stappen die Antonelli heeft gezet in vergelijking tot vorig jaar. In 2025 zag ik een jongen voor wie het niveau van een topteam mogelijk te hoog gegrepen was. Nu is hij duidelijk een rijder die in een winnende wagen hoort. Moet een flinke wake up call zijn geweest voor George, eindelijk materiaal waarmee hij rustig richting een titel kan koersen heeft z'n teammaat paar niveau's opgeschakeld. Moet wel gezegd, vond Russell in Canada ook erg sterk, een goed duel wordt altijd door 2 rijders gemaakt. Russell bevind zich een beetje in een soort Nico Rosberg situatie. Niet écht de favoriet binnen het team, bij Toto. Geen rijder met een grote fanbase. Kimi is praktisch de nieuwe publiekslieveling. Ik zie George als een uiterst capabele rijder, nu is het de vraag of hij een Rosberg-achtig huzarenstukje kan leveren. Dan kan het nog een leuk seizoen worden met ongetwijfeld vele aanvaringen (en verhitte gesprekken bij Mercedes).

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 08:15
    • Rimmer

      Posts: 13.312

      Vorig jaar is sowieso geen maatstaf. Iedereen lijkt steeds maar weer te vergeten dat Kimi vorig jaar gewoon op school zat en eindexamen moest doen. Terwijl de rest vanuit veld 100% met de sport bezig was moest deze jongen in de boeken duiken en leren. Kimi is een kind dat net zijn examen Havo heeft gedaan. Dat wordt veel te vaak vergeten. Wat hij desondanks vorig jaar al liet zien was, in dit licht bezien, dan ook al geweldig. Ook vorig jaar wist hij Russell op momenten te verslaan en nu hij geen school meer heeft en echt voor de sport kan leven laat hij van Russell niks meer over. En dit is de Russell die notabene Lewis helemaal naar huis reed. Diezelfde Lewis die nu nog op het niveau van Leclerc rondrijdt. Wat zegt dat over Kimi?
      Ik denk dat Toto het heel goed gezien heeft met Kimi. Sommigen dachten dat hij in paniek en uit pure armoede op zoek ging naar de nieuwe Max maar het lijkt erop dat het hem is gelukt en dat zijn oog voor talent net zo goed is als dat van Marko. Hoewel die laatste er natuurlijk maar 1 oog voor kon gebruiken daar waar Toto het met twee kan doen.

      • + 2
      • 27 mei 2026 - 08:49
    • The Wolf

      Posts: 891

      Dat hij vorig jaar nog met z'n school bezig was daar ben ik mee bekend. Maar weegt in mijn persoonlijke totaal oordeel niet mee. Dan heeft Mercedes die jongen een jaar te vroeg gebracht in F1. Feitelijk vind ik het eigenlijk erg, geen ander woord voor. Dat de F1 is verworden tot kindersport. Maar goed, hele andere discussie.
      Qua talent heeft Toto het erg goed gezien. Heel langzaam daalt het besef in dat men bij Mercedes Max misschien toch niet nodig heeft. Kimi is the next best thing. Als Max al voornemens was om ooit naar Mercedes te gaan dan had hij vorig seizoen het ijzer moeten smeden toen het heet was. Maar hij zal er z'n redenen voor hebben om bij RB te blijven (wat die ook moge zijn)

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 09:03
    • Beemerdude

      Posts: 8.436

      @Rimmer; ik durf nog weinig conclusies te trekken omdat het zeker met deze regels veel te veel over energie management gaat en Mercedes met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Die zijn meer dan een seconde ‘los’ als het moet, ze doen nog wat rustig aan om de FIA niet al te wakker te maken en dat snap ik volledig. Die willen alles liefste houden zoals het nu is. Dat Antonelli beter wordt (of al is) dan Gladde Sjors is wel te zien. Ik zag wel wat teveel uitstapjes buiten de baan, of buiten de witte lijnen op uitloopstroken wat weinig zin had. Was zeker entertaining en daar gaat het om, ik roep al jaren dat dit geen sport is maar entertainment. Nu nog het veld dichter bij elkaar zodat we ook verschillende kleuren met elkaar zien strijden en dan lijkt het zowaar ergens op. Een heel verschil met die 1e tien rondjes eerder in Australië, dat leek helemaal nergens op. Kunstmatig blijft het met wie wanneer z’n batterij leegdrinkt en de straight mode, maar goed, dat maakt de nieuwe generatie fans geen zak meer uit. Ik denk alleen dat dit een schare ‘fans’ is die net zo makkelijk afhaakt als dat ze aanhaakten.

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 09:53

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

