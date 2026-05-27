Andrea Kimi Antonelli blijft de Formule 1 verbazen. De Mercedes-coureur boekte in Canada zijn vierde Grand Prix-zege op rij en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap aanzienlijk. Na afloop kon voormalig F1-coureur en analist Martin Brundle het niet laten om de Italiaan te vergelijken met Max Verstappen.

Antonelli kende in Montréal opnieuw een indrukwekkende middag. De jonge Italiaan vocht lange tijd een stevig duel uit met teamgenoot George Russell, waarbij beide Mercedes-coureurs meermaals van positie wisselden. Het gevecht kwam abrupt ten einde toen Russell op ronde dertig moest opgeven met een probleem aan de krachtbron. Daarna reed Antonelli onbedreigd naar de overwinning, met Lewis Hamilton op ruim tien seconden achterstand.

Brundle ziet trekjes van Verstappen

Door zijn zege in Canada staat Antonelli inmiddels liefst 43 punten los in het wereldkampioenschap. Volgens Brundle is het nog te vroeg om conclusies te trekken, maar de Sky Sports-analist ziet wel een duidelijke verschuiving ontstaan in de titelstrijd.

“43 punten is natuurlijk een flinke kloof, dat begint richting twee Grand Prix-zeges te gaan”, stelt Brundle. “Maar er is nog een enorm lang seizoen te gaan. George weet ook: wat vandaag gebeurt, kan morgen weer anders zijn.”

Toch viel Brundle vooral iets anders op aan Antonelli. De Italiaan reed namelijk in de allerlaatste ronde nog de snelste raceronde, terwijl zijn overwinning al veilig leek. Voor de Brit was dat een veelzeggend signaal.

‘Dat voelde heel erg als Verstappen’

Volgens Brundle deed Antonelli’s actie denken aan een handelsmerk van Max Verstappen: zelfs als de overwinning binnen is, nog een extra statement maken richting de concurrentie.

“Antonelli reed in de slotronde nog even de snelste ronde van de hele race”, merkt Brundle op. “Dat voelde wel héél Verstappen-achtig. Alsof hij nog even wilde laten zien dat er eigenlijk nog snelheid over was.”

De vergelijking met Verstappen wordt sowieso steeds vaker gemaakt. Antonelli won eerder al vier races op rij en lijkt hard op weg naar een historisch seizoen. Mocht hij zijn voorsprong vasthouden, dan kan de Italiaan zich zelfs kronen tot de jongste wereldkampioen ooit – een record dat nu nog op naam staat van Sebastian Vettel.