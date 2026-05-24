Martin Brundle waarschuwt Kimi Antonelli over de gevaren van te boos en agressief rijden. De jonge Italiaan was overstuur tijdens de sprintrace door zijn teamgenoot George Russell. Hij werd flink toegesproken door Toto Wolff, maar ook Brundle geeft de leider in het wereldkampioenschap advies.

Russell deed er alles aan om zijn plek in de sprintrace te verdedigen en daar kon Antonelli het absoluut niet in vinden. De Italiaan liet nogal van zich horen over de boordradio, maar eindigde uiteindelijk op de derde positie na een incident.

Waarschuwing aan Antonelli

Brundle vertelt tijdens de sprintrace als commentator dat Antonelli rustiger aan moet doen. "Antonelli stapt uit de auto en beseft dat hij hier een fout maakt. Peter Bonnington, met al zijn wijsheid, probeert hem wanhopig te kalmeren", aldus de oud-coureur. "Zorg dat hij zich weer op zijn werk concentreert, want als je boos rijdt, ga je eerder zijwaarts of achteruit dan vooruit. Je komt nooit sneller vooruit als je boos rijdt."

De spanningen bleven zich maar opstapelen en de Italiaanse coureur werd er niet beter op. "Hij raakte helemaal van de kaart, en hij is tenslotte nog maar een tiener," zei Brundle. "Niet op de typische manier waarop een tiener dat doet, maar hij stond onder enorme druk. Hij stond aan de leiding van het wereldkampioenschap, en even sloeg zijn hoofd op hol."

Russell loopt in op Antonelli

Russell heeft de sprintrace weten te winnen en is daardoor twee punten ingelopen op Antonelli, die als derde eindigde. Momenteel staat de Italiaan op de eerste plek met 106 punten en Russell staat daar nog heel wat punten achter. Dit komt mede door de drie overwinningen die de Italiaan de afgelopen weekenden heeft behaald. Russell staat tweede met 88 punten en daarmee achttien punten achter de Italiaan. Als team heeft Mercedes een enorme slag geslagen op de concurrentie. Ten opzichte met Ferrari, dat tweede staat, scheelt het team maar liefst 77 punten.