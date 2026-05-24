user icon
icon

Brundle waarschuwt woedende Antonelli: "Als je boos rijdt, ga je achteruit"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brundle waarschuwt woedende Antonelli: "Als je boos rijdt, ga je achteruit"

Martin Brundle waarschuwt Kimi Antonelli over de gevaren van te boos en agressief rijden. De jonge Italiaan was overstuur tijdens de sprintrace door zijn teamgenoot George Russell. Hij werd flink toegesproken door Toto Wolff, maar ook Brundle geeft de leider in het wereldkampioenschap advies.

Russell deed er alles aan om zijn plek in de sprintrace te verdedigen en daar kon Antonelli het absoluut niet in vinden. De Italiaan liet nogal van zich horen over de boordradio, maar eindigde uiteindelijk op de derde positie na een incident. 

Meer over Martin Brundle Kopzorgen voor F1-coureurs: "Ze zijn bang voor de regen"

Kopzorgen voor F1-coureurs: "Ze zijn bang voor de regen"

21 mei
 Russell moet psychologische slag slaan in strijd met Antonelli

Russell moet psychologische slag slaan in strijd met Antonelli

20 mei

Waarschuwing aan Antonelli

Brundle vertelt tijdens de sprintrace als commentator dat Antonelli rustiger aan moet doen. "Antonelli stapt uit de auto en beseft dat hij hier een fout maakt. Peter Bonnington, met al zijn wijsheid, probeert hem wanhopig te kalmeren", aldus de oud-coureur. "Zorg dat hij zich weer op zijn werk concentreert, want als je boos rijdt, ga je eerder zijwaarts of achteruit dan vooruit. Je komt nooit sneller vooruit als je boos rijdt."

De spanningen bleven zich maar opstapelen en de Italiaanse coureur werd er niet beter op. "Hij raakte helemaal van de kaart, en hij is tenslotte nog maar een tiener," zei Brundle. "Niet op de typische manier waarop een tiener dat doet, maar hij stond onder enorme druk. Hij stond aan de leiding van het wereldkampioenschap, en even sloeg zijn hoofd op hol."

Russell loopt in op Antonelli

Russell heeft de sprintrace weten te winnen en is daardoor twee punten ingelopen op Antonelli, die als derde eindigde. Momenteel staat de Italiaan op de eerste plek met 106 punten en Russell staat daar nog heel wat punten achter. Dit komt mede door de drie overwinningen die de Italiaan de afgelopen weekenden heeft behaald. Russell staat tweede met 88 punten en daarmee achttien punten achter de Italiaan. Als team heeft Mercedes een enorme slag geslagen op de concurrentie. Ten opzichte met Ferrari, dat tweede staat, scheelt het team maar liefst 77 punten.

snailer

Posts: 33.124

Zie Antonelli ook wel zijn woede omzetten in prestatie

  • 2
  • 24 mei 2026 - 20:28
F1 Nieuws George Russell Martin Brundle Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Canada 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.744

    Ben je boos,pluk een roos. Zet hem op je hoed,ben je morgen weer goed

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 19:31
  • Pietje Bell

    Posts: 34.951

    Banden voor de race:

    i.ibb.co/bgVS1NSv/can.png

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 19:42
  • snailer

    Posts: 33.123

    Cerstappen is een paar maal boos geweest. 2 maal kostte het inderdaad wat. Maar meestal rolde er dan fantastische races uit.

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 20:25
    • snailer

      Posts: 33.123

      Zie Antonelli ook wel zijn woede omzetten in prestatie

      • + 2
      • 24 mei 2026 - 20:28

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar