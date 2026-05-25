Montoya haalt schouders op over felle kritiek van Verstappen

Montoya haalt schouders op over felle kritiek van Verstappen

De vete tussen de Verstappens en Juan Pablo Montoya lijkt voorlopig niet ten einde. Max Verstappen sloeg afgelopen weekend terug naar Montoya, nadat de Colombiaan een aantal bijzondere uitspraken had gedaan over de Red Bull-coureur. Toen Montoya in Canada werd geconfronteerd met de uithaal van Verstappen, haalde hij zijn schouders op.

Montoya haalde in de afgelopen weken meermaals hard uit naar Verstappen. In een podcast van de BBC werd de kritiek van Verstappen op de F1-regels aangehaald, waarna Montoya stelde dat de top van de sport dit niet moet pikken. Montoya riep dat ze Verstappen extra strafpunten moesten geven en dat de Nederlander hierdoor zou moeten worden geschorst.

Wat vindt Montoya van de kritiek?

Deze uitspraken zorgden voor de nodige opschudding op sociale media, en Verstappen plaatste er afgelopen weekend ook zijn vraagtekens bij. Montoya was afgelopen weekend aanwezig in Canada als analist van F1 TV, waar hij op de grid Martin Brundle tegen het lijf liep. Brundle was bezig met zijn gridwalk voor Sky Sports, en stelde dat Montoya de Verstappens boos had gemaakt. De Colombiaan haalde zijn schouders op: "Is er iets nieuws te melden dan?"

Montoya lijkt niet onder de indruk van Verstappen, maar de kritiek was niet mals. De Colombiaan spreekt zich regelmatig uit bij verschillende media. Hij is niet alleen analist voor F1 TV, maar heeft in zijn thuisland ook een eigen podcast. Daarnaast spreekt Montoya zich ook regelmatig uit bij gokplatformen, wat hem ook op de nodige kritiek komt te staan.

Hoe reageerde Verstappen?

Verstappen is op zijn beurt van mening dat Montoya niet meer bij F1 TV past. In een interview met De Telegraaf haalde hij afgelopen weekend uit: "Ik weet niet wat zijn probleem is. Ik kan ook heel weinig met zo iemand, die zoveel onzin praat. Ik snap alleen niet dat zulke types worden betaald door het management van de Formule 1, omdat hij daar soms voor werkt. Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben, die zoveel onzin uitkraamt. Ik denk dat het een gevalletje is van: 'Ik roep wat anders dan iedereen, dan ben ik relevant.'"

F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Martin Brundle Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (8)

  • Ernie5335

    Posts: 5.833

    Had ie geen schouders meer dat ie ze op moest halen?

    • + 7
    • 25 mei 2026 - 15:25
    • 919

      Posts: 4.415

      🤷

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 15:43
    • schwantz34

      Posts: 42.062

      Het is ook gewoon niet handig om met een vol gesnoven neus je koffer in te pakken en naar Canada (of waarheen dan ook) af te reizen. Dan kan het zomaar voorkomen dat je wat vergeten bent in te pakken, en je er na aankomst in het hotel achter komt dat het er dus simpelweg nie is!

      • + 4
      • 25 mei 2026 - 16:04
  • snailer

    Posts: 33.164

    Heb dat interview van Verstappen gehoord. Nergens felle kritiek. Wel een gedacht van Verstappen over waarom Montoya doet wat hij doet.

    • + 3
    • 25 mei 2026 - 16:09
  • StevenQ

    Posts: 10.466

    Als hij maar oppast in de buurt bij Martin Brundle, die heeft altijd een cameraman bij zich en voor je het weet loopt hij er weer met zijn hoofd tegenaan

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 17:06
  • De Vogel is Geland

    Posts: 888

    Martin Brundle staat altijd te blussen met benzine als het om Max gaat.

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 17:33
  • Pleen

    Posts: 920

    JPM mag zich trouwens ook leren kleden! Totaal geen smaak.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 17:52
  • Larry Perkins

    Posts: 65.261

    Juan Snuifmafketel

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 21:17

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

