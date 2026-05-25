De vete tussen de Verstappens en Juan Pablo Montoya lijkt voorlopig niet ten einde. Max Verstappen sloeg afgelopen weekend terug naar Montoya, nadat de Colombiaan een aantal bijzondere uitspraken had gedaan over de Red Bull-coureur. Toen Montoya in Canada werd geconfronteerd met de uithaal van Verstappen, haalde hij zijn schouders op.

Montoya haalde in de afgelopen weken meermaals hard uit naar Verstappen. In een podcast van de BBC werd de kritiek van Verstappen op de F1-regels aangehaald, waarna Montoya stelde dat de top van de sport dit niet moet pikken. Montoya riep dat ze Verstappen extra strafpunten moesten geven en dat de Nederlander hierdoor zou moeten worden geschorst.

Wat vindt Montoya van de kritiek?

Deze uitspraken zorgden voor de nodige opschudding op sociale media, en Verstappen plaatste er afgelopen weekend ook zijn vraagtekens bij. Montoya was afgelopen weekend aanwezig in Canada als analist van F1 TV, waar hij op de grid Martin Brundle tegen het lijf liep. Brundle was bezig met zijn gridwalk voor Sky Sports, en stelde dat Montoya de Verstappens boos had gemaakt. De Colombiaan haalde zijn schouders op: "Is er iets nieuws te melden dan?"

Montoya lijkt niet onder de indruk van Verstappen, maar de kritiek was niet mals. De Colombiaan spreekt zich regelmatig uit bij verschillende media. Hij is niet alleen analist voor F1 TV, maar heeft in zijn thuisland ook een eigen podcast. Daarnaast spreekt Montoya zich ook regelmatig uit bij gokplatformen, wat hem ook op de nodige kritiek komt te staan.

Hoe reageerde Verstappen?

Verstappen is op zijn beurt van mening dat Montoya niet meer bij F1 TV past. In een interview met De Telegraaf haalde hij afgelopen weekend uit: "Ik weet niet wat zijn probleem is. Ik kan ook heel weinig met zo iemand, die zoveel onzin praat. Ik snap alleen niet dat zulke types worden betaald door het management van de Formule 1, omdat hij daar soms voor werkt. Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben, die zoveel onzin uitkraamt. Ik denk dat het een gevalletje is van: 'Ik roep wat anders dan iedereen, dan ben ik relevant.'"