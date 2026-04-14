Max Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe motorregels in de Formule 1. Hij twijfelde zelfs aan zijn toekomst in de sport, en dat zorgde voor veel onrust. De Britse racelegende Nigel Mansell denkt niet dat Verstappen gaat stoppen, en hij spreekt zelfs zijn steun uit voor de Nederlander.

Verstappen kan zich niet vinden in de nieuwe motorregels, waarbij de elektrische componenten een steeds grotere rol spelen. De coureurs kunnen niet langer vol pushen, en dat zorgt voor zeer veel frustratie. Verstappen kreeg veel bijval voor zijn kritiek, en de lijst van steunbetuigingen wordt steeds groter.

Heeft Verstappen gelijk?

Ook Nigel Mansell schaart zich nu achter Verstappen. De enkelvoudig F1-wereldkampioen reageert zeer duidelijk als hij door Sky Sports News wordt gevraagd naar een mogelijk pensioen van Verstappen: "Nee, nee, nee. Max geeft gewoon zijn mening. Hij is een geweldige gast. Hij is een buitengewone wereldkampioen. Wat hij in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan is bizar. Hij won vorig jaar bijna het wereldkampioenschap!"

De kritiek is volgens Mansell meer dan terecht: "Hij heeft gelijk met het overbrengen van hoe hij zich nu voelt. Misschien is er een beetje te ver meegegaan. Maar Lando Norris en veel andere coureurs... Als je praat met Oliver Bearman na wat er met hem gebeurde in Japan, de regels moeten geworden worden aangepast."

Moet er iets veranderen?

Mansell volgt de situatie op de voet, en hij is van mening dat deze regels niet bij de Formule 1 passen. De Brit gaat verder met zijn verhaal: "Als dat harvesten van energie, dat je snelle bochten in moet gaan en 50 tot en met 70 kilometer per uur langzamer moet gaan, dat is geen Formule 1. Formule 1 is dat de coureurs hun talent kunnen tonen en dat ze de auto kunnen besturen. Alonso was heel grappig toen hij zei dat de kok zijn auto nu ook kan besturen."

Gaat er wat veranderen?

De kans is groot dat de FIA en de Formule 1 iets gaan doen met de kritiek van onder meer Verstappen. In deze aprilbreak vinden er meerdere overleggen plaats, en FIA-topman Nikolas Tombazis liet al doorschemeren dat er iets kan gaan gebeuren.