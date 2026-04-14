Britse F1-legende spreekt steun voor Verstappen uit

link-icon

Britse F1-legende spreekt steun voor Verstappen uit

Max Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe motorregels in de Formule 1. Hij twijfelde zelfs aan zijn toekomst in de sport, en dat zorgde voor veel onrust. De Britse racelegende Nigel Mansell denkt niet dat Verstappen gaat stoppen, en hij spreekt zelfs zijn steun uit voor de Nederlander.

Verstappen kan zich niet vinden in de nieuwe motorregels, waarbij de elektrische componenten een steeds grotere rol spelen. De coureurs kunnen niet langer vol pushen, en dat zorgt voor zeer veel frustratie. Verstappen kreeg veel bijval voor zijn kritiek, en de lijst van steunbetuigingen wordt steeds groter. 

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Heeft Verstappen gelijk?

Ook Nigel Mansell schaart zich nu achter Verstappen. De enkelvoudig F1-wereldkampioen reageert zeer duidelijk als hij door Sky Sports News wordt gevraagd naar een mogelijk pensioen van Verstappen: "Nee, nee, nee. Max geeft gewoon zijn mening. Hij is een geweldige gast. Hij is een buitengewone wereldkampioen. Wat hij in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan is bizar. Hij won vorig jaar bijna het wereldkampioenschap!"

De kritiek is volgens Mansell meer dan terecht: "Hij heeft gelijk met het overbrengen van hoe hij zich nu voelt. Misschien is er een beetje te ver meegegaan. Maar Lando Norris en veel andere coureurs... Als je praat met Oliver Bearman na wat er met hem gebeurde in Japan, de regels moeten geworden worden aangepast."

Moet er iets veranderen?

Mansell volgt de situatie op de voet, en hij is van mening dat deze regels niet bij de Formule 1 passen. De Brit gaat verder met zijn verhaal: "Als dat harvesten van energie, dat je snelle bochten in moet gaan en 50 tot en met 70 kilometer per uur langzamer moet gaan, dat is geen Formule 1. Formule 1 is dat de coureurs hun talent kunnen tonen en dat ze de auto kunnen besturen. Alonso was heel grappig toen hij zei dat de kok zijn auto nu ook kan besturen."

Gaat er wat veranderen?

De kans is groot dat de FIA en de Formule 1 iets gaan doen met de kritiek van onder meer Verstappen. In deze aprilbreak vinden er meerdere overleggen plaats, en FIA-topman Nikolas Tombazis liet al doorschemeren dat er iets kan gaan gebeuren.

Need5Speed

Posts: 3.679

Alonso ging zelfs nog verder dan dat. "Niet alleen mijn kok maar zelfs mijn teamgenoot kan nu de auto besturen!"

  • 8
  • 14 apr 2026 - 16:12
F1 Nieuws Max Verstappen Nigel Mansell Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.679

    Alonso ging zelfs nog verder dan dat. "Niet alleen mijn kok maar zelfs mijn teamgenoot kan nu de auto besturen!"

    • + 8
    • 14 apr 2026 - 16:12
  • Larry Perkins

    Posts: 64.307

    Mag die Mansell wel, heb het nooit een vadsige drama Queen met een slechte conditie gevonden...

    • + 2
    • 14 apr 2026 - 16:16
    • The Wolf

      Posts: 610

      Nigel is een eindbaas. Hij is toevallig 1 van die goede Britten.

      • + 1
      • 14 apr 2026 - 16:36
    • snailer

      Posts: 32.382

      Mansell was zelfs een hele periode niet zo populair bij het Britse journaille. In ieder geval niet als Britten voor en na hem. Uiteindelijk dwong hij het af op de baan. Met wat meer geluk, of eigenlijk met minder pech had hij wel meervoudig kampioen kunnen worden.

      1 van de niet zo onderkende grootheden van F1.

      • + 1
      • 14 apr 2026 - 17:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.019

      "Ik was fan van The Moustache".

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 18:04
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.019

      --Mustache--

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 18:16
    • The Wolf

      Posts: 610

      Ja maar jij doelt op ron jeremy

      • + 1
      • 14 apr 2026 - 18:28
  • Larry Perkins

    Posts: 64.307

    Jos reageert kort en bondig op de uitspraken van Mansell: "Nigel praat geen bullshit."

    • + 1
    • 14 apr 2026 - 16:18
  • f(1)orum

    Posts: 9.978

    Nige steunt Max natuurlijk, dus dat zit wel snor.

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 16:29

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

