Volgens Nigel Mansell barst de huidige Formule 1-grid van het talent, maar steekt één naam er nog altijd bovenuit: Max Verstappen. De wereldkampioen van 1992 is onder de indruk van het niveau in de sport, al plaatst hij ook een duidelijke kanttekening bij de invloed van de huidige reglementen.

Mansell sprak zich in aanloop naar zijn terugkeer op Silverstone uit over de huidige generatie coureurs en ziet meerdere toppers, maar houdt Verstappen als absolute maatstaf.

Mansell wijst Verstappen aan als dé referentie

De Brit is uitgesproken over de status van Verstappen in de huidige Formule 1. Volgens hem blijft de Nederlander het ijkpunt voor de rest van het veld. “Max is simpelweg ongeëvenaard. Hij levert al jaren prestaties van het allerhoogste niveau en ik zie niemand die hem daarin overtreft”, stelt Mansell in gesprek met Motorsport.com.

Toch benadrukt hij dat het huidige veld breder is dan ooit. “Er is zóveel talent dat het onmogelijk is om er maar één uit te pikken. Ik ben fan van meerdere coureurs, want er zijn er echt veel die op topniveau presteren”, klinkt het.

Ook lof voor Leclerc, Hamilton en McLaren-duo

Naast Verstappen deelt Mansell complimenten uit aan onder anderen Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris en Oscar Piastri. Vooral Leclerc kan rekenen op lovende woorden. “Charles rijdt alsof hij constant op de limiet zit, dat maakt hem zo spectaculair om naar te kijken”, aldus Mansell.

Ook Hamilton maakt indruk op de oud-kampioen. “De manier waarop hij zich telkens weer terugvecht, is echt knap.” Over het McLaren-duo is Mansell eveneens positief: “Lando en Oscar hebben vorig jaar laten zien wat ze kunnen. Aan het einde viel het bij Oscar wat terug, maar dat zie ik dit seizoen wel weer goedkomen.”

Regels maskeren volgens Mansell het echte talent

Toch ziet Mansell ook een probleem in de huidige Formule 1. Volgens hem zorgen de reglementen en auto’s ervoor dat niet alle coureurs volledig tot hun recht komen. “Er zijn jongens die nu achteraan rijden, terwijl ze daar absoluut niet thuishoren. Dat zegt genoeg over hoe bepalend het materiaal is”, legt hij uit.

Die nuance verklaart ook waarom Mansell geen directe vergelijking wil maken met zijn eigen generatie. “Het veld is simpelweg te sterk en te breed. Maar één ding is duidelijk: er rijdt ongelooflijk veel talent rond, met Verstappen nog altijd als referentiepunt.”

Tot slot spreekt Mansell zijn waardering uit voor de ontwikkeling van de sport. Hij prijst onder meer FIA en de rol van Liberty Media. “De groei van de Formule 1 is indrukwekkend. Op het vlak van veiligheid, betrouwbaarheid en de globale uitstraling heeft de sport enorme stappen gezet.”