Mansell duidelijk: "Verstappen en Leclerc zijn de grootste talenten"

Volgens Nigel Mansell barst de huidige Formule 1-grid van het talent, maar steekt één naam er nog altijd bovenuit: Max Verstappen. De wereldkampioen van 1992 is onder de indruk van het niveau in de sport, al plaatst hij ook een duidelijke kanttekening bij de invloed van de huidige reglementen.

Mansell sprak zich in aanloop naar zijn terugkeer op Silverstone uit over de huidige generatie coureurs en ziet meerdere toppers, maar houdt Verstappen als absolute maatstaf.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Mansell wijst Verstappen aan als dé referentie

De Brit is uitgesproken over de status van Verstappen in de huidige Formule 1. Volgens hem blijft de Nederlander het ijkpunt voor de rest van het veld. “Max is simpelweg ongeëvenaard. Hij levert al jaren prestaties van het allerhoogste niveau en ik zie niemand die hem daarin overtreft”, stelt Mansell in gesprek met Motorsport.com.

Toch benadrukt hij dat het huidige veld breder is dan ooit. “Er is zóveel talent dat het onmogelijk is om er maar één uit te pikken. Ik ben fan van meerdere coureurs, want er zijn er echt veel die op topniveau presteren”, klinkt het.

Ook lof voor Leclerc, Hamilton en McLaren-duo

Naast Verstappen deelt Mansell complimenten uit aan onder anderen Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris en Oscar Piastri. Vooral Leclerc kan rekenen op lovende woorden. “Charles rijdt alsof hij constant op de limiet zit, dat maakt hem zo spectaculair om naar te kijken”, aldus Mansell.

Ook Hamilton maakt indruk op de oud-kampioen. “De manier waarop hij zich telkens weer terugvecht, is echt knap.” Over het McLaren-duo is Mansell eveneens positief: “Lando en Oscar hebben vorig jaar laten zien wat ze kunnen. Aan het einde viel het bij Oscar wat terug, maar dat zie ik dit seizoen wel weer goedkomen.”

Regels maskeren volgens Mansell het echte talent

Toch ziet Mansell ook een probleem in de huidige Formule 1. Volgens hem zorgen de reglementen en auto’s ervoor dat niet alle coureurs volledig tot hun recht komen. “Er zijn jongens die nu achteraan rijden, terwijl ze daar absoluut niet thuishoren. Dat zegt genoeg over hoe bepalend het materiaal is”, legt hij uit.

Die nuance verklaart ook waarom Mansell geen directe vergelijking wil maken met zijn eigen generatie. “Het veld is simpelweg te sterk en te breed. Maar één ding is duidelijk: er rijdt ongelooflijk veel talent rond, met Verstappen nog altijd als referentiepunt.”

Tot slot spreekt Mansell zijn waardering uit voor de ontwikkeling van de sport. Hij prijst onder meer FIA en de rol van Liberty Media. “De groei van de Formule 1 is indrukwekkend. Op het vlak van veiligheid, betrouwbaarheid en de globale uitstraling heeft de sport enorme stappen gezet.”

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
