Hamilton lacht weer: "Ferrari zit er zeker goed bij"

Hamilton lacht weer: "Ferrari zit er zeker goed bij"

Het lijkt erop dat Lewis Hamilton weer helemaal terug is aan het front van de Formule 1. De Brit kende een lastige periode, maar heeft volgens oud-wereldkampioen Nigel Mansell nieuw elan gevonden in dienst van Ferrari.

Hamilton maakte in de Grand Prix van China een einde aan zijn lange podiumdroogte en lijkt zich steeds beter thuis te voelen bij zijn nieuwe team, waar hij dit seizoen naast Charles Leclerc rijdt. Daar waar hij een vreselijk eerste seizoen beleefde bij de Scuderia, zonder ook maar een enkel podium te hebben behaald, oogt hij nu sterker en bovendien gelukkiger. 

Hamilton herleeft bij Ferrari

Waar Hamilton vorig jaar nog worstelde met de vorige generatie auto’s, lijken de nieuwe reglementen hem juist te liggen. De zevenvoudig wereldkampioen zit dichter op het tempo van Leclerc en toont weer flitsen van zijn oude vorm.

“Lewis oogt weer fris en gemotiveerd, je ziet dat hij opnieuw plezier heeft in het racen”, klinkt het bij Mansell. “Hij heeft natuurlijk al een geweldige carrière achter de rug, maar wat hij nu laat zien is gewoon knap”, stelt de Brit bij Sky Sports.

Ferrari mengt zich in titelstrijd

Ook Ferrari krijgt lof van Mansell, die onder de indruk is van het werk dat de renstal in de winter heeft verricht. Volgens hem zit het team er kort op en kan het zich mengen in de strijd met de topteams.

“Hij is echt weer tot leven gekomen. Ferrari heeft in de winter uitstekend werk geleverd en zit er nu goed bij”, aldus Mansell. “Ze doen mee vooraan, al verwacht ik dat Mercedes de maatstaf is en McLaren er ook gewoon bij zal zitten”, besluit hij.

Ferrari won afgelopen jaar geen enkele race, maar lijkt er in 2026 een stuk beter voor te staan. Met een verbeterde SF-26 hoopt de Scuderia in Miami hoge ogen te gooien. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.035

Daar zou ik ook van gaan lachen.

  • 16 apr 2026 - 20:31
  • Patrace

    Posts: 6.659

    Hij lacht natuurlijk vooral omdat hij op de ronde billen van mevrouw Kardashian mag stuiteren.

    • 16 apr 2026 - 19:29
  • Larry Perkins

    Posts: 64.380

    McLaren gaat over Ferrari heen en dan is de legendarische scharlakenrode brigade uit Maranello het derde team op de grid en gaat Lewis als zesde over de finish, maar gewoon blijven lachen...

    • 16 apr 2026 - 22:27

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

