Het lijkt erop dat Lewis Hamilton weer helemaal terug is aan het front van de Formule 1. De Brit kende een lastige periode, maar heeft volgens oud-wereldkampioen Nigel Mansell nieuw elan gevonden in dienst van Ferrari.

Hamilton maakte in de Grand Prix van China een einde aan zijn lange podiumdroogte en lijkt zich steeds beter thuis te voelen bij zijn nieuwe team, waar hij dit seizoen naast Charles Leclerc rijdt. Daar waar hij een vreselijk eerste seizoen beleefde bij de Scuderia, zonder ook maar een enkel podium te hebben behaald, oogt hij nu sterker en bovendien gelukkiger.

Hamilton herleeft bij Ferrari

Waar Hamilton vorig jaar nog worstelde met de vorige generatie auto’s, lijken de nieuwe reglementen hem juist te liggen. De zevenvoudig wereldkampioen zit dichter op het tempo van Leclerc en toont weer flitsen van zijn oude vorm.

“Lewis oogt weer fris en gemotiveerd, je ziet dat hij opnieuw plezier heeft in het racen”, klinkt het bij Mansell. “Hij heeft natuurlijk al een geweldige carrière achter de rug, maar wat hij nu laat zien is gewoon knap”, stelt de Brit bij Sky Sports.

Ferrari mengt zich in titelstrijd

Ook Ferrari krijgt lof van Mansell, die onder de indruk is van het werk dat de renstal in de winter heeft verricht. Volgens hem zit het team er kort op en kan het zich mengen in de strijd met de topteams.

“Hij is echt weer tot leven gekomen. Ferrari heeft in de winter uitstekend werk geleverd en zit er nu goed bij”, aldus Mansell. “Ze doen mee vooraan, al verwacht ik dat Mercedes de maatstaf is en McLaren er ook gewoon bij zal zitten”, besluit hij.

Ferrari won afgelopen jaar geen enkele race, maar lijkt er in 2026 een stuk beter voor te staan. Met een verbeterde SF-26 hoopt de Scuderia in Miami hoge ogen te gooien.