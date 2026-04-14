De FIA heeft ingegrepen bij een bijzonder trucje van Mercedes en Red Bull Racing. Enkele weken geleden kwam aan het licht dat ze tijdens de kwalificatie een soort noodsysteem inzetten om een snellere rondetijd te kunnen noteren. De FIA heeft daar nu definitief een stokje voor gestoken.

Na het raceweekend op het circuit van Suzuka en Japan kwam naar buiten dat Mercedes en Red Bull een opvallende truc toepassen. Na klachten van Ferrari werd duidelijk dat ze een softwaremodus gebruiken waarmee ze de MGU-K kunnen bevriezen. Deze modus is bedoeld voor als er problemen zijn, maar Red Bull en Mercedes gebruikten het om langer over het volledige vermogen te beschikken. In de kwalificatie kon dit hen meer snelheid opleveren.

Volgens The Race heeft de FIA nu actie ondernomen. Na klachten van andere teams en fabrikanten heeft de FIA de technische documenten geüpdatet, waardoor Mercedes en Red Bull dit niet langer kunnen doen. De FIA heeft duidelijk gemaakt dat de modus om de MGKU-K wel blijft bestaan, maar dat ze deze niet meer mogen gebruiken voor iets anders dan legitieme problemen.

Wat heeft de FIA besloten?

Volgens The Race heeft de FIA aan de teams duidelijk gemaakt dat ze deze functie alleen voor de bedoelde doeleinden mogen gebruiken. Het mag dus niet worden gebruikt om er een voordeel uit te halen. De FIA kan dit makkelijk controleren, aangezien ze in de data kunnen zien of er een echt probleem was, of dat er een trucje werd toegepast.

Het trucje zorgde er ook voor dat er gevaarlijke situaties ontstonden tijdens de sessies. Als de coureurs het trucje gebruikten, zorgde dit ervoor dat ze daarna zeer langzaam reden. In de vrije trainingen in Japan was te zien dat Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli op een gegeven moment zeer langzaam reden op een gevaarlijk punt van het circuit.

Volgen er nog meer regelwijzigingen?

Of er nog meer zaken worden aangepakt, moet nog blijken. Het is immers geen geheim dat veel coureurs geen fan zijn van de huidige motorregels, en de FIA werkt achter de schermen hard aan het doorvoeren van mogelijke veranderingen.