FIA grijpt in en verbiedt motortruc van Red Bull en Mercedes

De FIA heeft ingegrepen bij een bijzonder trucje van Mercedes en Red Bull Racing. Enkele weken geleden kwam aan het licht dat ze tijdens de kwalificatie een soort noodsysteem inzetten om een snellere rondetijd te kunnen noteren. De FIA heeft daar nu definitief een stokje voor gestoken.

Na het raceweekend op het circuit van Suzuka en Japan kwam naar buiten dat Mercedes en Red Bull een opvallende truc toepassen. Na klachten van Ferrari werd duidelijk dat ze een softwaremodus gebruiken waarmee ze de MGU-K kunnen bevriezen. Deze modus is bedoeld voor als er problemen zijn, maar Red Bull en Mercedes gebruikten het om langer over het volledige vermogen te beschikken. In de kwalificatie kon dit hen meer snelheid opleveren.

Volgens The Race heeft de FIA nu actie ondernomen. Na klachten van andere teams en fabrikanten heeft de FIA de technische documenten geüpdatet, waardoor Mercedes en Red Bull dit niet langer kunnen doen. De FIA heeft duidelijk gemaakt dat de modus om de MGKU-K wel blijft bestaan, maar dat ze deze niet meer mogen gebruiken voor iets anders dan legitieme problemen.

Wat heeft de FIA besloten?

Volgens The Race heeft de FIA aan de teams duidelijk gemaakt dat ze deze functie alleen voor de bedoelde doeleinden mogen gebruiken. Het mag dus niet worden gebruikt om er een voordeel uit te halen. De FIA kan dit makkelijk controleren, aangezien ze in de data kunnen zien of er een echt probleem was, of dat er een trucje werd toegepast.

Het trucje zorgde er ook voor dat er gevaarlijke situaties ontstonden tijdens de sessies. Als de coureurs het trucje gebruikten, zorgde dit ervoor dat ze daarna zeer langzaam reden. In de vrije trainingen in Japan was te zien dat Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli op een gegeven moment zeer langzaam reden op een gevaarlijk punt van het circuit.

Volgen er nog meer regelwijzigingen?

Of er nog meer zaken worden aangepakt, moet nog blijken. Het is immers geen geheim dat veel coureurs geen fan zijn van de huidige motorregels, en de FIA werkt achter de schermen hard aan het doorvoeren van mogelijke veranderingen.

F1 Nieuws Mercedes Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.285

    Hier grijpt de FIA wel in, maar dat ze de F1 naar de knoppen hebben geholpen boeit ze niet. Daar gaan ze niet ingrijpen, slechts ietsjepietsje tweaken in de kwali!!

    
    • 14 apr 2026 - 14:40
    • Runningupthathill

      Posts: 18.527

      Een duidelijk grijs gebied van de regels misbruiken vs regels die jaren op voorhand zijn vastgelegd en overeengekomen... Appels met peren vergelijken dus.

      
      • 14 apr 2026 - 14:50
  • Sander

    Posts: 1.718

    Dus je mag je wel truukjes uithalen om langzamer te gaan maar niet om sneller te gaan.

    
    • 14 apr 2026 - 14:44

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

