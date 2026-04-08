George Russell lijkt zich op te moeten maken voor een interne strijd bij Mercedes die een stuk heviger is dan vooraf gedacht. Teamgenoot Kimi Antonelli heeft zich na drie races nadrukkelijk gemeld in de titelrace en krijgt stevige woorden van analist Martin Brundle.

De Sky Sports F1-analist ziet dat Russell zijn handen vol krijgt aan de pas 19-jarige Italiaan, die verrassend aan de leiding gaat in het kampioenschap met een voorsprong van negen punten.

‘Behandel Antonelli als Hamilton op zijn piek’

Mercedes begon ijzersterk aan het seizoen met drie zeges op rij, maar het is Antonelli die de meeste punten heeft verzameld. De Italiaan profiteerde onder meer van een gunstig getimede safety car in Japan, terwijl Russell de openingsrace in Australië nog op zijn naam schreef.

Volgens Brundle moet Russell zich serieus zorgen maken. “Als ik George was, zou ik nu meer onrust voelen dan voor de start van het seizoen. Hij heeft jarenlang moeten wachten op een topauto en nu die er eindelijk is, blijkt het allerminst vanzelfsprekend dat hij de nummer één is”, klinkt het.

De voormalig F1-coureur trekt een duidelijke conclusie. “Russell moet niet denken dat dit vanzelf komt. Hij moet Antonelli behandelen alsof hij Hamilton in zijn absolute topjaren tegenover zich heeft. Dit is een serieuze titelrivaal en dat begint nu al duidelijk te worden.”

Jonge Antonelli maakt indruk en verrast Mercedes

Antonelli kende nog een moeizame start van het seizoen met een zware crash in Melbourne, maar herpakte zich razendsnel. De Italiaan kwalificeerde zich knap op de eerste startrij en eindigde uiteindelijk direct achter Russell.

“Wat mij vooral opviel, is hoe hij terugkwam na die crash”, aldus Brundle. “Dat zegt alles over zijn mentaliteit. Jonge coureurs die meteen weer instappen en leveren, dat zijn de echte.”

Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff de titelkansen van Antonelli voorlopig nog tempert, ziet Brundle dat het tempo van de Italiaan niet te negeren is. “Natuurlijk zal de ervaring van Russell later in het seizoen een rol spelen, zeker in lastige omstandigheden. Maar als je kijkt naar zijn snelheid, zowel in de kwalificatie als in de races, dan is die echt indrukwekkend. Die jongen is geen toekomstmuziek meer, die is er nu al.”