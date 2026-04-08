Brundle: "Russell moet Antonelli behandelen als Hamilton"

Brundle: "Russell moet Antonelli behandelen als Hamilton"

George Russell lijkt zich op te moeten maken voor een interne strijd bij Mercedes die een stuk heviger is dan vooraf gedacht. Teamgenoot Kimi Antonelli heeft zich na drie races nadrukkelijk gemeld in de titelrace en krijgt stevige woorden van analist Martin Brundle.

De Sky Sports F1-analist ziet dat Russell zijn handen vol krijgt aan de pas 19-jarige Italiaan, die verrassend aan de leiding gaat in het kampioenschap met een voorsprong van negen punten.

‘Behandel Antonelli als Hamilton op zijn piek’

Mercedes begon ijzersterk aan het seizoen met drie zeges op rij, maar het is Antonelli die de meeste punten heeft verzameld. De Italiaan profiteerde onder meer van een gunstig getimede safety car in Japan, terwijl Russell de openingsrace in Australië nog op zijn naam schreef.

Volgens Brundle moet Russell zich serieus zorgen maken. “Als ik George was, zou ik nu meer onrust voelen dan voor de start van het seizoen. Hij heeft jarenlang moeten wachten op een topauto en nu die er eindelijk is, blijkt het allerminst vanzelfsprekend dat hij de nummer één is”, klinkt het.

De voormalig F1-coureur trekt een duidelijke conclusie. “Russell moet niet denken dat dit vanzelf komt. Hij moet Antonelli behandelen alsof hij Hamilton in zijn absolute topjaren tegenover zich heeft. Dit is een serieuze titelrivaal en dat begint nu al duidelijk te worden.”

Jonge Antonelli maakt indruk en verrast Mercedes

Antonelli kende nog een moeizame start van het seizoen met een zware crash in Melbourne, maar herpakte zich razendsnel. De Italiaan kwalificeerde zich knap op de eerste startrij en eindigde uiteindelijk direct achter Russell.

“Wat mij vooral opviel, is hoe hij terugkwam na die crash”, aldus Brundle. “Dat zegt alles over zijn mentaliteit. Jonge coureurs die meteen weer instappen en leveren, dat zijn de echte.”

Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff de titelkansen van Antonelli voorlopig nog tempert, ziet Brundle dat het tempo van de Italiaan niet te negeren is. “Natuurlijk zal de ervaring van Russell later in het seizoen een rol spelen, zeker in lastige omstandigheden. Maar als je kijkt naar zijn snelheid, zowel in de kwalificatie als in de races, dan is die echt indrukwekkend. Die jongen is geen toekomstmuziek meer, die is er nu al.”

Larry Perkins

Posts: 64.166

Hoop dat Russell weer net zo rijdt als tegen Hamilton, dan gaat zijn zogenaamde onvolprezen consistentie van 2025 weer op de helling, en in tegenstelling tot Hamilton zal Antonelli [i] 'Second Choice George' [/i] dan wel kunnen verslaan, mits Kimi de druk voldoende aan kan uiteraard...

  8 apr 2026 - 09:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Martin Brundle Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 562

    ik denk ook dat George nu een soort "Blimey!" momentje heeft

    8 apr 2026 - 08:56
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.405

    Dat gaat niet. Antonelli kan niks fout doen. Dit is dus een hele andere strijd. Niemand verwacht dat Antonelli, Russell verslaat. De druk ligt dus nu volop bij Russell. Het is aan hem de zaak om rustig te blijven nu.

    8 apr 2026 - 09:09
    • The Wolf

      Posts: 562

      Door de druk rondom Antonelli te temperen schroeft hij indirect de druk op George ook flink op. Met de moeilijke pré 2026 wagen kon George met zijn ervaring het verschil maken en incidenteel shinen terwijl Kimi brokken maakte. Al die tijd hoopte George op 'zijn' moment als het team weer een topwagen zou hebben, nu hij die eindelijk heeft kan het jaar wel 'ns flink gaan tegenvallen voor hem.

      8 apr 2026 - 09:32
  • Larry Perkins

    Posts: 64.164

    Hoop dat Russell weer net zo rijdt als tegen Hamilton, dan gaat zijn zogenaamde onvolprezen consistentie van 2025 weer op de helling, en in tegenstelling tot Hamilton zal Antonelli 'Second Choice George' dan wel kunnen verslaan, mits Kimi de druk voldoende aan kan uiteraard...

    8 apr 2026 - 09:28
  • Skoda F1

    Posts: 659

    Juist russell moet antonelli behandelen als een uitgebluste overjarige overschatte ex kampioen..Dan komt die deksel op zijn neus nog harder aan..

    8 apr 2026 - 10:38

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.083
  • Podiums 26
  • Grand Prix 154
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Mercedes
