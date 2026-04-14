Jos Verstappen nodigt Max uit voor potje Rally: "Dan praat hij wel anders"

Jos Verstappen nodigt Max uit voor potje Rally: "Dan praat hij wel anders"

Jos Verstappen is de voorbije jaren volledig in de ban geraakt van de rallysport en dat enthousiasme wil hij maar wat graag delen met zijn zoon Max Verstappen. De Red Bull-coureur uit geregeld zijn twijfels over de gevaren van de discipline, maar daar heeft zijn vader weinig boodschap aan. Volgens Jos moet Max het simpelweg zelf eens ervaren.

In een gesprek met Formule 1 Magazine reageert Jos op de kritische houding van zijn zoon. Hij plaatst meteen een kanttekening bij de risico’s die Max ziet in rallyrijden en vergelijkt die met andere takken van autosport.

‘Laat hem het gewoon eens proberen’

Jos maakt duidelijk dat hij de uitspraken van Max met een korrel zout neemt. “Hij zegt wel dat rally gevaarlijk is, maar alsof racen met een GT3 op de Nürburgring ineens zonder risico is”, klinkt het met een knipoog. “Hij moet het gewoon eens zelf doen, dan zal hij er wel anders over praten.”

Volgens de oud-coureur draait het vooral om gewenning en ervaring. “Hij heeft het altijd over bomen langs het parcours, maar op een gegeven moment focus je daar niet meer op. Je weet dat ze er staan en houdt er rekening mee, maar je bent er niet constant mee bezig. Dat besef is net belangrijk.”

‘Risico’s leer je beheersen’

Toch benadrukt Jos dat rallyrijden niet neerkomt op roekeloos rijden. Integendeel: het beheersen van risico’s is volgens hem cruciaal. “Er zijn altijd stukken waar je wat voorzichtiger moet zijn. Als een situatie gevaarlijk is, pas je je aan. Dat zit allemaal verwerkt in je pace notes en dat leer je gaandeweg.”

Daarbij geeft hij toe dat leeftijd en ervaring een rol spelen in hoe je met gevaar omgaat. “Toen ik jonger was, nam ik wellicht meer risico’s. Als twintiger ga je sneller over de limiet. Nu kijk je daar toch anders naar en weeg je dingen beter af.”

Larry Perkins

Posts: 64.303

Max reageert kort en bondig op de uitspraken van Jos: "Pa praat veel bullshit."

  • 14 apr 2026 - 14:52
  Larry Perkins

    Posts: 64.302

    Max reageert kort en bondig op de uitspraken van Jos: "Pa praat veel bullshit."

    • 14 apr 2026 - 14:52
    Pietje Bell

      Posts: 34.286

      Zag eergisteren een video van Jos zijn navigator Renaud Jamoul voorbij komen.
      Jos reed keihard op een haakse rechtsdraaiende bocht aan met langs de kant hoge palen en lantarenpalen. Rakelings er voor langs. Millimeterwerk en dat op hoge snelheid. Zag er heel gevaarlijk uit. Ze zijn trouwens tweede geworden!
      Goed te zien van wie Max zijn wagenbeheersing heeft. :-))

      • 14 apr 2026 - 15:13
    Larry Perkins

      Posts: 64.302

      Altijd leuk zo'n filmpje, ook al was er weer geen inhaalactie te zien...

      TAC Rally 2026 Flat Out, Foutjes & de CRASH van Hoduinis!
      (6,19 minuten)

      https://youtu.be/41CjGg3dwuA

      • 14 apr 2026 - 15:31
    Larry Perkins

      Posts: 64.302

      TAC RALLY 2026 Best Of ! Mistakes , Action , Show , 4K , Full Push , Pure Sound..
      (12,49 minuten)

      https://youtu.be/RjsmjtLfH60

      • 14 apr 2026 - 15:34
    Larry Perkins

      Posts: 64.302

      Wel lekker kijken hoor zonder het onophoudelijke geleuter van een paar popiejopie-verslaggevers. En na afloop uiteraard brommers kiek'n...

      • 14 apr 2026 - 15:46
  F1 bekijker

    Posts: 219

    Volgens mij alweer een tijd geleden dat Jos dit vroeg?

    • 14 apr 2026 - 15:36

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

