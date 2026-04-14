Jos Verstappen is de voorbije jaren volledig in de ban geraakt van de rallysport en dat enthousiasme wil hij maar wat graag delen met zijn zoon Max Verstappen. De Red Bull-coureur uit geregeld zijn twijfels over de gevaren van de discipline, maar daar heeft zijn vader weinig boodschap aan. Volgens Jos moet Max het simpelweg zelf eens ervaren.

In een gesprek met Formule 1 Magazine reageert Jos op de kritische houding van zijn zoon. Hij plaatst meteen een kanttekening bij de risico’s die Max ziet in rallyrijden en vergelijkt die met andere takken van autosport.

‘Laat hem het gewoon eens proberen’

Jos maakt duidelijk dat hij de uitspraken van Max met een korrel zout neemt. “Hij zegt wel dat rally gevaarlijk is, maar alsof racen met een GT3 op de Nürburgring ineens zonder risico is”, klinkt het met een knipoog. “Hij moet het gewoon eens zelf doen, dan zal hij er wel anders over praten.”

Volgens de oud-coureur draait het vooral om gewenning en ervaring. “Hij heeft het altijd over bomen langs het parcours, maar op een gegeven moment focus je daar niet meer op. Je weet dat ze er staan en houdt er rekening mee, maar je bent er niet constant mee bezig. Dat besef is net belangrijk.”

‘Risico’s leer je beheersen’

Toch benadrukt Jos dat rallyrijden niet neerkomt op roekeloos rijden. Integendeel: het beheersen van risico’s is volgens hem cruciaal. “Er zijn altijd stukken waar je wat voorzichtiger moet zijn. Als een situatie gevaarlijk is, pas je je aan. Dat zit allemaal verwerkt in je pace notes en dat leer je gaandeweg.”

Daarbij geeft hij toe dat leeftijd en ervaring een rol spelen in hoe je met gevaar omgaat. “Toen ik jonger was, nam ik wellicht meer risico’s. Als twintiger ga je sneller over de limiet. Nu kijk je daar toch anders naar en weeg je dingen beter af.”