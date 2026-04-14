Het team van Red Bull Racing heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De prestaties vallen tegen, en Max Verstappen is daarnaast opvallend kritisch. Analist Ralf Schumacher geeft zijn mening over de zaak, maar volgens Jos Verstappen is dit 'bullshit'.

Verstappen heeft het momenteel zwaar bij Red Bull. Hij is allesbehalve een fan van de nieuwe regels, en Red Bull heeft ook geen topauto op de baan weten te brengen. Het zorgt voor frustratie bij Verstappen, en dat zorgt dan weer voor speculatie. Oud-coureur en analist Ralf Schumacher denkt dat Verstappen nu de steun van Helmut Marko mist, en dat vormt volgens hem een probleem.

Mist Verstappen Marko?

Schumacher doet die uitspraken in de Sky-podcast Backstage Boxengasse: "Ik denk dat je eerlijk moet zijn, en moet toegeven dat Red Bull niet heel aantrekkelijk is in de huidige situatie. Het is nu weer een project voor de lange termijn geworden. Ten eerste gaat het om het ontwikkelen van de motor, wat ze overigens goed hebben gedaan."

"Het team zelf is op dit moment echter nogal chaotisch, het gaat alle kanten op. Er is geen duidelijke communicatie met de buitenwereld. Helmut Marko wordt ook gemist, hij gaf altijd een soort van richting aan voor hen."

Hoe reageert Jos Verstapppen?

Schumacher speculeert verder over de toekomst van Verstappen, en stelt dat het gemis van Marko heel groot is voor de viervoudige wereldkampioen. Verstappens vader Jos reageert op X kort en bondig op de uitspraken van Schumacher: "Ralf praat veel bullshit."

Het zijn felle woorden van Verstappen senior, die in het verleden wel vaker uithaalde naar analisten of andere mensen die online hun mening gaven over de situatie.

Op naar de Nürburgring

Verstappen gebruikt de aprilbreak nu even om tot rust te komen. Aankomend weekend kruipt hij zelf weer achter het stuur als hij deelneemt aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Het is voor hem de ideale voorbereiding op de 24-uursrace die volgende maand op het programma staat.