user icon
icon

Jos Verstappen sneers naar analist: "Hij praat bullshit"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Jos Verstappen sneert naar analist: "Hij praat bullshit"

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De prestaties vallen tegen, en Max Verstappen is daarnaast opvallend kritisch. Analist Ralf Schumacher geeft zijn mening over de zaak, maar volgens Jos Verstappen is dit 'bullshit'.

Verstappen heeft het momenteel zwaar bij Red Bull. Hij is allesbehalve een fan van de nieuwe regels, en Red Bull heeft ook geen topauto op de baan weten te brengen. Het zorgt voor frustratie bij Verstappen, en dat zorgt dan weer voor speculatie. Oud-coureur en analist Ralf Schumacher denkt dat Verstappen nu de steun van Helmut Marko mist, en dat vormt volgens hem een probleem.

Mist Verstappen Marko?

Schumacher doet die uitspraken in de Sky-podcast Backstage Boxengasse: "Ik denk dat je eerlijk moet zijn, en moet toegeven dat Red Bull niet heel aantrekkelijk is in de huidige situatie. Het is nu weer een project voor de lange termijn geworden. Ten eerste gaat het om het ontwikkelen van de motor, wat ze overigens goed hebben gedaan."

"Het team zelf is op dit moment echter nogal chaotisch, het gaat alle kanten op. Er is geen duidelijke communicatie met de buitenwereld. Helmut Marko wordt ook gemist, hij gaf altijd een soort van richting aan voor hen."

Hoe reageert Jos Verstapppen?

Schumacher speculeert verder over de toekomst van Verstappen, en stelt dat het gemis van Marko heel groot is voor de viervoudige wereldkampioen. Verstappens vader Jos reageert op X kort en bondig op de uitspraken van Schumacher: "Ralf praat veel bullshit."

Het zijn felle woorden van Verstappen senior, die in het verleden wel vaker uithaalde naar analisten of andere mensen die online hun mening gaven over de situatie.

Op naar de Nürburgring

Verstappen gebruikt de aprilbreak nu even om tot rust te komen. Aankomend weekend kruipt hij zelf weer achter het stuur als hij deelneemt aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Het is voor hem de ideale voorbereiding op de 24-uursrace die volgende maand op het programma staat.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.013

"Jos Verstappen sneert naar analist Ralf Schumacher".

"Ik heb speciaal voor Ralf Schumacher 'n nieuwe knuppel aangeschaft.
Niet om hem op z'n bakkes te timmeren, maar om hem ergens in te schuiven....zonder glijmiddel hahaha, dat zal hem leren."....aldus 'n gemeen in het vuistje lachende Jos.

  • 5
  • 14 apr 2026 - 09:50
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Jos Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.977

    Zie je nou wel, de Verstappens hebben al afscheid genomen van dit team, want anders had Jos wel "Red Bullshit" gezegd.

    • + 4
    • 14 apr 2026 - 09:31
    • The Wolf

      Posts: 601

      precies, vakman die Ralf, heeft op slinkse wijze dit nieuws ontfrutseld

      • + 1
      • 14 apr 2026 - 09:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.012

    "Jos Verstappen sneert naar analist Ralf Schumacher".

    "Ik heb speciaal voor Ralf Schumacher 'n nieuwe knuppel aangeschaft.
    Niet om hem op z'n bakkes te timmeren, maar om hem ergens in te schuiven....zonder glijmiddel hahaha, dat zal hem leren."....aldus 'n gemeen in het vuistje lachende Jos.

    • + 5
    • 14 apr 2026 - 09:50
    • F1jos

      Posts: 5.140

      Moet ouw soms ook niet een nieuwe knuppel aanschaffen?
      Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.

      • + 4
      • 14 apr 2026 - 11:27
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.012

      Liever geen knuppel in m'n mond Jos.

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 11:36

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar