'Verstappen loopt honderden miljoen dollars mis bij F1-pensioen'

'Verstappen loopt honderden miljoen dollars mis bij F1-pensioen'

Max Verstappen maakte er na afloop van de Japanse Grand Prix geen geheim van: hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. Een vroegtijdig F1-pensioen van Verstappen kan hard aankomen, maar kan ook gevolgen voor hemzelf hebben. De Britse hoogleraar Rob Wilson stelt dat Verstappen een megabedrag kan mislopen.

Verstappen voelt zich momenteel niet op zijn gemak in de Formule 1. De nieuwe motorregels hebben voor veel frustratie gezorgd bij de Nederlander, die ze eerder al omschreef als 'anti-racen' en 'Formule E op steroïden'. Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar veel mensen vragen zich af of hij deze gaat uitdienen.

Wat zijn de gevolgen?

De Britse hoogleraar Rob Wilson van de University Campus of Football Business (UCFB) stelt dat een F1-exit grote gevolgen kan hebben voor Verstappen. De professor of Applied Sport Finance legt het uit bij OLBG: "Max Verstappen is één van de best betaalde atleten in de wereldwijde sport. Zijn contract met Red Bull is als basispakket zestig miljoen dollar per jaar waard. Dat contract bevat ook prestatiebonussen die zijn totale jaarinkomen dichter bij de grens van honderd miljoen dollar kunnen brengen."

Als Verstappen nu besluit te vertrekken, heeft dat volgens de hoogleraar grote gevolgen: "Als Verstappen de Formule 1 verlaat met nog twee jaar te gaan op zijn huidige contract bij Red Bull, dan zien we realistisch gezien dat hij tussen de 200 en 250 miljoen dollar aan totale inkomsten misloopt, als je de salarisbonussen en prestatieprikkels meerekent."

De impact van de sponsorcontracten

Verstappen heeft ook een aantal grote sponsordeals op zijn naam staan, en volgens Wilson kunnen die onder druk komen te staan als hij de Formule 1 verlaat: "We moeten ook zijn sponsorinkomsten meewegen. Zijn persoonlijke sponsorinkomsten liggen op 25 miljoen dollar per jaar, maar bij grote successen is het logisch dat dit bedrag veel hoger oploopt naar 50 miljoen dollar gezien zijn wereldwijde profiel, al heeft Verstappen geen goede start van het seizoen achter de rug."

Wat zijn de gevolgen op de lange termijn?

De hoogleraar stelt dat Verstappens commerciële waarde niet zomaar verdwijnt bij een F1-pensioen, maar op de lange termijn kan het wel gevolgen hebben: "Als Verstappen de Formule 1 gaat verlaten, zien we zijn commerciële waarde niet van één op de andere dag verdwijnen. Het zal wel gaan krimpen en hij zal na verloop van tijd waarschijnlijk de helft van zijn sponsorinkomsten verliezen zonder de wekelijkse wereldwijde exposure van de Formule 1."

"Al met al zal Verstappen 300 miljoen dollar verliezen, en dat is nog exclusief de langetermijneffecten van zichtbaar blijven aan de top van de sport."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 601

    Lomperd. Wat ben jij voor hoogleraar? Plooij heeft net gezegd dat Max bij Mercedes heeft getekend..

    • + 2
    • 14 apr 2026 - 10:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.012

    Max: "Dan flikker ik gewoon de prijzen van m'n merchandise omhoog, de horde (ik mag dit woord gebruiken van Ouw-sjagerijn) gaan die meerprijs toch wel betalen...hahaha."

    • + 2
    • 14 apr 2026 - 10:28
  • Larry Perkins

    Posts: 64.293

    Krijg nou tieten!

    Ik moest juist stoppen met de F1 omdat ik geen sponsors kwijt kon raken...

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 10:35
  • Skoda F1

    Posts: 681

    Zou niet weten waarom hij moet stoppen? Gewoon lekker safe met een sukkel gangetje wat rondjes rijden Tot je batterijen leeg zijn! Ding parkeren, 100 miljoen opstrijken..En Weer Door

    • + 2
    • 14 apr 2026 - 10:52
    • The Wolf

      Posts: 601

      Precies dit. Waarom die stress en drukte. Gewoon lekker je tijd volmaken. Kantjes eraf lop..ehm rijden. Inklokken, uitklokken, miljoenen opstrijken, klaar. Relax Max. Neem 'n voorbeeld aan Lance. Die maak je de pis niet lauw.

      • + 3
      • 14 apr 2026 - 10:57
    • Skoda F1

      Posts: 681

      Misschien mekkies vragen of hij een PlayStation in de cockpit wilt installeren! Om de tijd wat te doden tijdens de race!

      • + 1
      • 14 apr 2026 - 11:15
    • Brake Tester

      Posts: 253

      Ja leuk, maar dat zit niet in zijn aard. Miljoenen mislopen of niet... en hij krijgt elders wel weer een kans, desnoods voor iets minder.

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 11:19
  • Bertrand Gachot

    Posts: 471

    Wat is nou de meerwaarde van dit bericht? Volgens mij heeft het leidend voorwerp al vaak genoeg aangegeven: "ik doe het niet voor het geld". Bovendien laat me niet lachen: "De professor of Applied Sport Finance", loopt zeker rond in een hoody met "University of Samoa". Ik wed mijn eigen PHD titel erop dat dit een flut leerstoel (of surrogaat of proxy hoogleraarschap is)

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 11:30
    • gridiron

      Posts: 3.345

      Verstappen misschien niet maar zijn management wel

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 12:17
  • Starscreamer

    Posts: 1.433

    Dit had ik toch al gelezen op deze site of ben ik gek?

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 11:42
    • Skoda F1

      Posts: 681

      "Dit is een test" Heb je vleugels en een landingsgestel?

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 12:54

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

