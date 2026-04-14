Max Verstappen maakte er na afloop van de Japanse Grand Prix geen geheim van: hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. Een vroegtijdig F1-pensioen van Verstappen kan hard aankomen, maar kan ook gevolgen voor hemzelf hebben. De Britse hoogleraar Rob Wilson stelt dat Verstappen een megabedrag kan mislopen.

Verstappen voelt zich momenteel niet op zijn gemak in de Formule 1. De nieuwe motorregels hebben voor veel frustratie gezorgd bij de Nederlander, die ze eerder al omschreef als 'anti-racen' en 'Formule E op steroïden'. Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar veel mensen vragen zich af of hij deze gaat uitdienen.

Wat zijn de gevolgen?

De Britse hoogleraar Rob Wilson van de University Campus of Football Business (UCFB) stelt dat een F1-exit grote gevolgen kan hebben voor Verstappen. De professor of Applied Sport Finance legt het uit bij OLBG: "Max Verstappen is één van de best betaalde atleten in de wereldwijde sport. Zijn contract met Red Bull is als basispakket zestig miljoen dollar per jaar waard. Dat contract bevat ook prestatiebonussen die zijn totale jaarinkomen dichter bij de grens van honderd miljoen dollar kunnen brengen."

Als Verstappen nu besluit te vertrekken, heeft dat volgens de hoogleraar grote gevolgen: "Als Verstappen de Formule 1 verlaat met nog twee jaar te gaan op zijn huidige contract bij Red Bull, dan zien we realistisch gezien dat hij tussen de 200 en 250 miljoen dollar aan totale inkomsten misloopt, als je de salarisbonussen en prestatieprikkels meerekent."

De impact van de sponsorcontracten

Verstappen heeft ook een aantal grote sponsordeals op zijn naam staan, en volgens Wilson kunnen die onder druk komen te staan als hij de Formule 1 verlaat: "We moeten ook zijn sponsorinkomsten meewegen. Zijn persoonlijke sponsorinkomsten liggen op 25 miljoen dollar per jaar, maar bij grote successen is het logisch dat dit bedrag veel hoger oploopt naar 50 miljoen dollar gezien zijn wereldwijde profiel, al heeft Verstappen geen goede start van het seizoen achter de rug."

Wat zijn de gevolgen op de lange termijn?

De hoogleraar stelt dat Verstappens commerciële waarde niet zomaar verdwijnt bij een F1-pensioen, maar op de lange termijn kan het wel gevolgen hebben: "Als Verstappen de Formule 1 gaat verlaten, zien we zijn commerciële waarde niet van één op de andere dag verdwijnen. Het zal wel gaan krimpen en hij zal na verloop van tijd waarschijnlijk de helft van zijn sponsorinkomsten verliezen zonder de wekelijkse wereldwijde exposure van de Formule 1."

"Al met al zal Verstappen 300 miljoen dollar verliezen, en dat is nog exclusief de langetermijneffecten van zichtbaar blijven aan de top van de sport."