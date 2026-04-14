De rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes behoort tot de meest spraakmakende hoofdstukken uit de recente Formule 1-geschiedenis. Toto Wolff heeft nu een opvallend inkijkje gegeven in hoe hij destijds ingreep toen de situatie volledig dreigde te ontsporen.

De spanningen bereikten in 2016 een kookpunt, met onder meer de beruchte crash in Spanje als dieptepunt. Volgens Wolff ging de strijd op een bepaald moment veel verder dan gezonde competitie, en moest hij hard ingrijpen om het team te beschermen.

Wolff greep keihard in bij escalerende rivaliteit

De Mercedes-teambaas maakte duidelijk dat de coureurs hun rol binnen het grotere geheel uit het oog verloren. “Ze vergaten dat ze niet alleen voor zichzelf reden, maar het merk Mercedes vertegenwoordigden. Op zo’n moment moet je beseffen dat het team altijd voorop staat”, klinkt het in gesprek met The Athletic.

Toen de incidenten zich bleven opstapelen, besloot Wolff drastische maatregelen te nemen. “Ik heb toen contact opgenomen met de top van Mercedes en gezegd dat er iets moest gebeuren. Als dit zo doorging, had het geen zin meer. Ze moesten begrijpen dat het team boven alles staat”, legt hij uit.

Ultimatum en harde boodschap voor Hamilton en Rosberg

De Oostenrijker koos uiteindelijk voor een opvallende aanpak om zijn punt duidelijk te maken. “We hebben hen laten weten dat ze op dat moment geen deel meer uitmaakten van het team. Dat was een wake-upcall: zo kon het echt niet verder”, aldus Wolff.

Bij een daaropvolgende confrontatie trok hij een duidelijke lijn. “Ik heb gezegd: als dit nog eens gebeurt, moet één van jullie vertrekken. Dan neem ik dat risico maar, zelfs als ik de verkeerde keuze maak”, klinkt het scherp.

Wolff benadrukte daarbij ook de impact op de rest van het team. “Er werken duizenden mensen voor Mercedes. Die rekenen op stabiliteit, niet op twee coureurs die elkaar van de baan rijden omdat ze elkaar niet liggen. Dat heeft echte gevolgen voor iedereen binnen het team.”

De harde aanpak liet zijn sporen na, maar zorgde er volgens Wolff wel voor dat de cultuur binnen Mercedes blijvend veranderde.