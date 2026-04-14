Wolff had het zwaar met Hamilton en Rosberg: "Wilden ze ontslaan"

Wolff had het zwaar met Hamilton en Rosberg: "Wilden ze ontslaan"

De rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes behoort tot de meest spraakmakende hoofdstukken uit de recente Formule 1-geschiedenis. Toto Wolff heeft nu een opvallend inkijkje gegeven in hoe hij destijds ingreep toen de situatie volledig dreigde te ontsporen.

De spanningen bereikten in 2016 een kookpunt, met onder meer de beruchte crash in Spanje als dieptepunt. Volgens Wolff ging de strijd op een bepaald moment veel verder dan gezonde competitie, en moest hij hard ingrijpen om het team te beschermen.

Wolff greep keihard in bij escalerende rivaliteit

De Mercedes-teambaas maakte duidelijk dat de coureurs hun rol binnen het grotere geheel uit het oog verloren. “Ze vergaten dat ze niet alleen voor zichzelf reden, maar het merk Mercedes vertegenwoordigden. Op zo’n moment moet je beseffen dat het team altijd voorop staat”, klinkt het in gesprek met The Athletic.

Toen de incidenten zich bleven opstapelen, besloot Wolff drastische maatregelen te nemen. “Ik heb toen contact opgenomen met de top van Mercedes en gezegd dat er iets moest gebeuren. Als dit zo doorging, had het geen zin meer. Ze moesten begrijpen dat het team boven alles staat”, legt hij uit.

Ultimatum en harde boodschap voor Hamilton en Rosberg

De Oostenrijker koos uiteindelijk voor een opvallende aanpak om zijn punt duidelijk te maken. “We hebben hen laten weten dat ze op dat moment geen deel meer uitmaakten van het team. Dat was een wake-upcall: zo kon het echt niet verder”, aldus Wolff.

Bij een daaropvolgende confrontatie trok hij een duidelijke lijn. “Ik heb gezegd: als dit nog eens gebeurt, moet één van jullie vertrekken. Dan neem ik dat risico maar, zelfs als ik de verkeerde keuze maak”, klinkt het scherp.

Wolff benadrukte daarbij ook de impact op de rest van het team. “Er werken duizenden mensen voor Mercedes. Die rekenen op stabiliteit, niet op twee coureurs die elkaar van de baan rijden omdat ze elkaar niet liggen. Dat heeft echte gevolgen voor iedereen binnen het team.”

De harde aanpak liet zijn sporen na, maar zorgde er volgens Wolff wel voor dat de cultuur binnen Mercedes blijvend veranderde.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Nico Rosberg Toto Wolff Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Brummbär

    Posts: 705

    Aww, boehoe, ze raakten elkaar een beetje ongelukkig.
    één keer in 4 jaar ging het goed fout.

    Toto snapt nog niet, dat teams ondergeschikt zijn aan de coureurs voor de F1 fans.
    Hij is Mercedes en wilt dus dat het om Mercedes draait, maar daadwerkelijk zal iedereen het (tot op zekere hoogte) een worst wezen waarin de coureur kampioen word.

    Voor welke teams reed Fitipaldi toen hij kampioen werd?
    Welk team werd in 2008 wereldkampioen?

    • + 1
    • 14 apr 2026 - 13:46
    • Need5Speed

      Posts: 3.678

      Dat was meer dan 1 foutje.
      |Ze hebben elkaar meerdere keren dwars gezeten, de 'Silver War' is legendarisch zie en. wikipedia. org/wiki/Hamilton%E2%80%93Rosberg_rivalry .

      Fittipaldi werd kampioen in de legendarische Lotus 72 met de zwart-gouden JPS livery en in de minder iconische maar wel snelle McLaren M23. Ik keek in die tijd alleen naar de auto's, wie erin zat boeide me niet.

      En 2008 dat was natuurlijk Ferrari,voor McLaren mede dankzij de mindere prestaties van Kovalainen.
      Het jaar daarvoor was spectaculairder omdat McLaren de meeste punten had maar vanwege Spygate uit het kampioenschap was gezet als constructeur zodat ook weer Ferrari won.

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 14:33

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.574
  • Podiums 133
  • Grand Prix 235
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
