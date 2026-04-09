Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli is op een uitstekende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Na drie races voert hij het wereldkampioenschap aan, en dat is voor veel mensen een verrassing. Zijn teamgenoot George Russell werd immers gezien als de favoriet, maar volgens Christian Danner kan dit snel gaan omslaan.

Het team van Mercedes is oppermachtig onder de nieuwe Formule 1-regels. Ze hebben alle races gewonnen, en Antonelli en Russell hebben een flinke voorsprong op de rest van het veld. Opvallend genoeg is het de jonge Antonelli die er het beste voorstaat in het onderlinge duel. Hij wist de laatste twee races te winnen, en heeft het momentum stevig in handen.

Waarom is Antonelli nu sneller?

Oud-coureur Christian Danner stelt dat Russell zich geen zorgen hoeft te maken. Bij Motorsport-Magazin geeft hij zijn mening: "Natuurlijk, Antonelli heeft talent, en dat gebruikt hij ook heel erg goed, al heeft hij moeite met het maken van een goede start. Hij straalt een soort zorgeloosheid uit, wat typisch is voor zo'n jonge leeftijd, maar het is onwaarschijnlijk dat die lang zal aanhouden."

Vergelijkbaar met Piastri?

Volgens Danner gebeurde vorig jaar hetzelfde met Oscar Piastri: "We zagen dat vorig jaar met Piastri, toen die de jeugdige onbezorgdheid verloor, had dat direct invloed op zijn prestaties. Toen Oscar races won, ging alles fantastisch, terwijl Lando Norris het moeilijk had. Maar toen veranderde alles, en tegen het einde van vorig jaar was het soms moeilijk om zonder medelijden naar hem te kijken."

'Hij heeft niet ineens antidepressiva nodig'

Russell hoeft zich dus weinig zorgen te maken, en Danner wijst ook naar de oorzaken van de achterstand van de Brit: "De resultaten van George werden beïnvloed door verschillende obstakels, pech en natuurlijk een paar foutjes van hemzelf."

Maar zodra Russell zijn ritme heeft teruggevonden, komt alles volgens de Duitse oud-coureur weer goed: "Zodra hij nu doorheeft wat er aan de hand is, en begrijpt waarom hij tijd verliest, zal hij zich meteen herinneren waartoe hij in staat is. Ik denk niet dat hij ineens antidepressiva nodig heeft, en ik vraag me af of hij dan nog van zijn teamgenoot zal verliezen."