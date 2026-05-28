Lewis Hamilton heeft zich na de Grand Prix van Canada openlijk geschaard achter de kritiek van Max Verstappen op de 2026-krachtbronnen. Samen met racewinnaar Kimi Antonelli vormden de drie podiumrijders in Montreal een opmerkelijk eensgezind front: alle drie klagen over hetzelfde onnatuurlijke gevoel achter het stuur. Voor Verstappen, die al maandenlang strijdt voor fundamentele regelwijzigingen, is de steun van zijn grootste concurrent een opvallende erkenning.

Een raar gevoel halverwege het rechte stuk

Hamilton beschreef na de persconferentie in Canada wat hem stoort aan de nieuwe generatie power units. "Het blijft een raar gevoel", zei de Ferrari-coureur. "Je gaat het rechte stuk op, je opent de overtakmodus, en dan sterft het vermogen halverwege het rechte stuk en begint het toerental te dalen." De zevenvoudig wereldkampioen trok een nostalgische vergelijking: volgens hem moeten motoren tot het einde van het rechte stuk blijven trekken, zoals in het V8- en V10-tijdperk nog het geval was. "De motor moet zijn nek uitsteken tot het allerlaatste moment op het rechte stuk, blijven trekken en trekken", aldus Hamilton na de race in Montreal.

Verstappen, die in Canada zijn eerste podium van 2026 pakte, was nog scherper in zijn analyse. De Nederlander verwees tijdens de persconferentie na de race naar zijn deelname aan de Nürburgring 24 Uur de week ervoor, waar hij eraan herinnerd werd hoe pure motorsport aanvoelt. "Als ik terugkom in de Formule 1, is het allemaal een beetje verwarrend. Dit is niet waar de Formule 1 over moet gaan. Het is allemaal veel te complex", zei Verstappen tegenover internationale media. Sky Sports citeerde hem eerder al als iemand die het huidige rijden "very anti-racing" noemt.

Verstappen wil 60/40, en dat is het minimum

Verstappen pleit al maanden voor een verschuiving van de huidige gelijke verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrisch vermogen naar een verhouding van 60 procent verbrandingsmotor en 40 procent elektrisch in 2027. Na zijn derde plek in Canada herhaalde hij dat dit voorstel voor hem het absolute minimum is. Gevraagd door Sky Sports of de voorgestelde 60/40-splitsing zijn ondergrens is, antwoordde hij kortaf: "Ja." Eerder op de zaterdag in Montreal had hij al gezegd dat verder rijden onder de huidige regels volgend seizoen "mentaal niet haalbaar" voor hem is.

Dat Verstappen zijn kritiek herhaalt terwijl hij eindelijk een podium heeft staan, zegt iets over hoe diepgeworteld zijn bezwaren zijn. Zijn teambaas Laurent Mekies prees het resultaat als een historisch moment voor Red Bull Ford Powertrains, dat in slechts zijn vijfde Formule 1-raceweekend een podiumplek wist te bemachtigen. Maar Verstapens focus ligt elders: hij wil dat de regels veranderen, ongeacht zijn eigen klassering.

Antonelli nuanceert, maar snapt de frustratie

Racewinnaar Antonelli sloot zich minder uitgesproken aan bij de kritiek, maar erkende tijdens dezelfde persconferentie dat de krachtbron hem soms raakt. "Soms trigger je er een beetje van hoe het systeem werkt", zei de 19-jarige Italiaan. Hij voegde eraan toe dat de aanpassingen die de FIA voor de Grand Prix van Miami doorvoerde al flink hebben geholpen. Antonelli prees ook de nieuwe chassisregels, die het rijden in elkaars kielzog een stuk aangenamer maken. In dat opzicht deelt Hamilton die mening: "Het chassis is fundamenteel een beter ontwerp, we kunnen volgen en inhalen. Dat is het beste ervan."

Hamilton benadrukte na de race in Montreal dat de krachtbron hem tijdens het duel met Verstappen dwong tot continu rekenen. Met een Ferrari die op de rechte stukken minder vermogen heeft dan de Red Bull, moest hij op het Circuit Gilles Villeneuve elke ronde berekenen hoe hij zijn acculading optimaal kon benutten om Verstappen uiteindelijk zes rondes voor het einde in te halen.

De druk op de FIA neemt toe

Dat drie podiumrijders, ieder in een ander auto met een andere krachtbron, na afloop van dezelfde race hetzelfde gevoel beschrijven, maakt de boodschap moeilijk te negeren. Teams en fabrikanten overleggen nog over de precieze invulling van de 2027-regelwijzigingen. Meerdere constructeurs zouden aandringen op uitstel tot 2028, wat Verstappen opnieuw voor de vraag zou stellen of hij überhaupt wil blijven. Eind maart 2026 gaf hij voor het eerst aan zijn stoppen bij de Formule 1 te overwegen als er niets verandert.

Na zes races staat Antonelli aan kop met 131 punten. Verstappen staat zevende met 43 punten, 88 punten achter de leider.