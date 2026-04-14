De nieuwe Formule 1-regels blijven voor de nodige onrust zorgen. Veel coureurs zijn kritisch, en voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko kan deze kritiek wel begrijpen. Hij haalt hard uit en is het eens met een opvallende bewering van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, waarbij de rol van de elektrische componenten groter is geworden. Dit valt niet bij iedereen in de smaak, en Max Verstappen haalde al een aantal keren opvallend hard uit. Het feit dat een coureur niet vol kan pushen, maar meer op energiemanagement moet letten, schoot in het verkeerde keelgat bij Verstappen.

De mening van Hamilton

Ferrari-coureur Lewis Hamilton stelde dan ook dat de coureurs die de energie het best weet te managen, de grootste kans heeft om bovenaan te eindigen. Marko is het daarmee eens, zo legt hij uit aan ORF: "Ik denk dat Hamilton gelijk heeft. Dat is alleen niet waar de Formule 1 voor staat, dat is namelijk dat de snelste coureur in een goede auto of met de beste auto wint."

De focus moet volgens Marko meer op de coureur liggen: "Het gaat niet om een team van engineers dat de programmering precies goed krijgt. Of een auto met een volle batterij die een auto met een lege batterij inhaalt. Dat is geen echt inhalen. Dat is gewoon voorbijrijden, het is kunstmatig, en dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn."

'Ze hebben dingen over het hoofd gezien'

Marko is dus geen fan van de regels. De Oostenrijker vindt dat de beleidsbepalers een fout hebben gemaakt: "Ze hebben zeker een aantal zaken over het hoofd gezien. De reglementen werden opgesteld in een tijd waarin er nog de hoop, of de overtuiging, was dat elektrisch de enige weg zou zijn."

Waarom is dit een fout?

Marko vindt dat een grote fout: "Het beeld is inmiddels aanzienlijk veranderd; de verbrandingsmotor heeft een comeback gemaakt. We hebben nu een klimaatneutrale brandstof, wat betekent dat vanuit het oogpunt van het milieu alles is gedaan. En nu moeten we ervoor zorgen dat we de tekortkomingen in de reglementen zo goed mogelijk aanpakken."

"Een 50/50-verdeling klinkt heel goed op papier, maar het werkt niet omdat de batterijen moeten worden opgeladen. En als er niet genoeg zones zijn waar dat kan..."