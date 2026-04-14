Marko geeft Hamilton gelijk in verhitte motordiscussie

Marko geeft Hamilton gelijk in verhitte motordiscussie

De nieuwe Formule 1-regels blijven voor de nodige onrust zorgen. Veel coureurs zijn kritisch, en voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko kan deze kritiek wel begrijpen. Hij haalt hard uit en is het eens met een opvallende bewering van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, waarbij de rol van de elektrische componenten groter is geworden. Dit valt niet bij iedereen in de smaak, en Max Verstappen haalde al een aantal keren opvallend hard uit. Het feit dat een coureur niet vol kan pushen, maar meer op energiemanagement moet letten, schoot in het verkeerde keelgat bij Verstappen.

De mening van Hamilton

Ferrari-coureur Lewis Hamilton stelde dan ook dat de coureurs die de energie het best weet te managen, de grootste kans heeft om bovenaan te eindigen. Marko is het daarmee eens, zo legt hij uit aan ORF: "Ik denk dat Hamilton gelijk heeft. Dat is alleen niet waar de Formule 1 voor staat, dat is namelijk dat de snelste coureur in een goede auto of met de beste auto wint."

De focus moet volgens Marko meer op de coureur liggen: "Het gaat niet om een team van engineers dat de programmering precies goed krijgt. Of een auto met een volle batterij die een auto met een lege batterij inhaalt. Dat is geen echt inhalen. Dat is gewoon voorbijrijden, het is kunstmatig, en dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn."

'Ze hebben dingen over het hoofd gezien'

Marko is dus geen fan van de regels. De Oostenrijker vindt dat de beleidsbepalers een fout hebben gemaakt: "Ze hebben zeker een aantal zaken over het hoofd gezien. De reglementen werden opgesteld in een tijd waarin er nog de hoop, of de overtuiging, was dat elektrisch de enige weg zou zijn."

Waarom is dit een fout?

Marko vindt dat een grote fout: "Het beeld is inmiddels aanzienlijk veranderd; de verbrandingsmotor heeft een comeback gemaakt. We hebben nu een klimaatneutrale brandstof, wat betekent dat vanuit het oogpunt van het milieu alles is gedaan. En nu moeten we ervoor zorgen dat we de tekortkomingen in de reglementen zo goed mogelijk aanpakken."

"Een 50/50-verdeling klinkt heel goed op papier, maar het werkt niet omdat de batterijen moeten worden opgeladen. En als er niet genoeg zones zijn waar dat kan..."

Larry Perkins

Posts: 64.294

Jos reageert kort en bondig op de uitspraken van Marko: "Helmut praat geen bullshit."

  • 3
  • 14 apr 2026 - 11:37
F1 Nieuws Lewis Hamilton Helmut Marko Ferrari Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.295

    Jos reageert kort en bondig op de uitspraken van Marko: "Helmut praat geen bullshit."

    • + 3
    • 14 apr 2026 - 11:37
  • Flexwing

    Posts: 336

    Ja weg met die batterij er kijk bijna niemand meer naar F1

    • + 1
    • 14 apr 2026 - 12:25
  • Need5Speed

    Posts: 3.678

    Elektrisch is de toekomst inderdaad maar niet voor de racerij en al helemaal niet met die halfslachtige hybride techniek.
    Als ze iets weten te verzinnen waarmee ze energie kunnen terugwinnen en weer kunnen hergebruiken prima, maar het mag nooit zo zijn dat dat terugwinnen zo belangrijk wordt dat je expres niet meer voluit kan gaan.

    • + 1
    • 14 apr 2026 - 12:35
    • The Wolf

      Posts: 605

      waarom plaatsen ze geen windmolens op die F1 wagens, om de batterijen op te laden, met 300 km/u kun je best wat energie genereren lijkt me, Oké ziet er een beetje gek uit, maar ach, het is toch al kapot dus waarom niet, wat maakt het nou nog uit...

      • + 1
      • 14 apr 2026 - 13:20
    • Larry Perkins

      Posts: 64.295

      De Ligier JS5 uit 1976 had een witte theepot (airbox) op de auto dus dan kan een windmolentje ook wel. Best grappig zo'n retro-look...

      NB: Die Ligier werd ook wel 'Grote Smurf' genoemd.

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 14:41

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

