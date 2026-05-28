Charles Leclerc beleefde in Canada opnieuw een frustrerend weekend en dat bleef ook buiten beeld niet onopgemerkt. De Monegask eindigde weliswaar als vierde, maar oogde zichtbaar geïrriteerd tijdens én na de race. Volgens voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve speelde teamgenoot Lewis Hamilton daar mogelijk een grotere rol in dan gedacht.

Waar Kimi Antonelli profiteerde van het uitvallen van George Russell om zijn voorsprong in het WK uit te bouwen tot 43 punten, draaide het Ferrari-verhaal vooral rond de onderlinge dynamiek tussen Hamilton en Leclerc. Vooral een opvallende boordradio van de Monegask deed achteraf de wenkbrauwen fronsen.

Villeneuve begrijpt frustratie Leclerc niet

Tijdens de race maakte Leclerc via de boordradio duidelijk dat hij niet wilde horen welke rondetijden Hamilton reed. Volgens Villeneuve was dat een opvallende en vooral veelzeggende reactie. “Je zag gewoon dat Charles gefrustreerd was en absoluut niet gelukkig in de wagen zat”, analyseerde de Canadees bij F1TV. “Op een bepaald moment zei hij zelfs dat ze hem niets meer moesten vertellen over de tijden van Lewis, omdat het hem niets interesseerde.”

Volgens Villeneuve is dat net een cruciale fout in een intern gevecht binnen een topteam. “Net dán is het belangrijk om te weten wat je teamgenoot doet”, stelde hij. “Die informatie heb je nodig. Je zag de frustratie gewoon oplopen en dat vertaalde zich bijna in fouten, zeker bij de herstart. Dat liep echt op het randje.”

Hamilton maakte indruk met agressieve Ferrari-aanpak

Tegelijkertijd was Villeneuve onder de indruk van Hamiltons race in Montréal. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als tweede achter Antonelli en leek volgens de Canadees eindelijk volledig één te worden met zijn Ferrari.

“Het was mooi om Lewis weer zo agressief te zien rijden”, klonk het lovend. “De auto leek eindelijk perfect naar zijn hand te staan. Hij kon ermee schuiven, hard pushen, zonder zijn banden compleet op te roken. Je zag gewoon dat hij plezier had — en misschien heeft dat Charles toch een beetje aan het twijfelen gebracht.”