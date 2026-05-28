Loop Ferrari tegen problemen aan? "Hamilton zit in het hoofd van Leclerc"

Loop Ferrari tegen problemen aan? "Hamilton zit in het hoofd van Leclerc"

Charles Leclerc beleefde in Canada opnieuw een frustrerend weekend en dat bleef ook buiten beeld niet onopgemerkt. De Monegask eindigde weliswaar als vierde, maar oogde zichtbaar geïrriteerd tijdens én na de race. Volgens voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve speelde teamgenoot Lewis Hamilton daar mogelijk een grotere rol in dan gedacht.

Waar Kimi Antonelli profiteerde van het uitvallen van George Russell om zijn voorsprong in het WK uit te bouwen tot 43 punten, draaide het Ferrari-verhaal vooral rond de onderlinge dynamiek tussen Hamilton en Leclerc. Vooral een opvallende boordradio van de Monegask deed achteraf de wenkbrauwen fronsen.

Villeneuve begrijpt frustratie Leclerc niet

Tijdens de race maakte Leclerc via de boordradio duidelijk dat hij niet wilde horen welke rondetijden Hamilton reed. Volgens Villeneuve was dat een opvallende en vooral veelzeggende reactie. “Je zag gewoon dat Charles gefrustreerd was en absoluut niet gelukkig in de wagen zat”, analyseerde de Canadees bij F1TV. “Op een bepaald moment zei hij zelfs dat ze hem niets meer moesten vertellen over de tijden van Lewis, omdat het hem niets interesseerde.”

Volgens Villeneuve is dat net een cruciale fout in een intern gevecht binnen een topteam. “Net dán is het belangrijk om te weten wat je teamgenoot doet”, stelde hij. “Die informatie heb je nodig. Je zag de frustratie gewoon oplopen en dat vertaalde zich bijna in fouten, zeker bij de herstart. Dat liep echt op het randje.”

Hamilton maakte indruk met agressieve Ferrari-aanpak

Tegelijkertijd was Villeneuve onder de indruk van Hamiltons race in Montréal. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als tweede achter Antonelli en leek volgens de Canadees eindelijk volledig één te worden met zijn Ferrari.

“Het was mooi om Lewis weer zo agressief te zien rijden”, klonk het lovend. “De auto leek eindelijk perfect naar zijn hand te staan. Hij kon ermee schuiven, hard pushen, zonder zijn banden compleet op te roken. Je zag gewoon dat hij plezier had — en misschien heeft dat Charles toch een beetje aan het twijfelen gebracht.”

  • da_bartman

    Posts: 6.625

    Goh goh, Lewis heeft ook een keertje een goed weekend gehad en het is een en al hossana. Nou we gaan het wel weer zien in Monaco.

    • + 4
    • 28 mei 2026 - 14:18
    • The Wolf

      Posts: 915

      Vind het dit jaar tot nu toe toch een ander verhaal geworden dan vorig jaar, Lewis presteert een stuk beter en qua punten zit Lewis z'n teamgenoot aardig op de hielen, Charles komt ook steeds gefrustreerder over..

      • + 3
      • 28 mei 2026 - 15:13
    • hupholland

      Posts: 9.936

      het was eigenlijk ook nog meer Leclerc die een heel slecht weekend had. Hamilton was op eigen kracht nog niet verder gekomen dan P5 (sprint, kwalificatie), zag zondag 3 auto's die voor m stonden wegvallen en had het geluk dat de race lang genoeg was om het geknoei uit de eerste stint nog recht te zetten. Wel had hij idd duidelijk de overhand op Leclerc, eigenlijk het het hele weekend (al wist hij toch nog achter Leclerc te finishen in de sprint). Maar dat leek toch echt meer op een totaal off weekend voor Leclerc, die bij de lagere temperaturen en een korte aanloop geen werkende set up voor zn banden wist te vinden. En idd, Leclerc is heel gefocust op Hamilton, maar dat is eigenlijk vanaf dag 1 al zo. Hij wil er elke sessie voor zitten en hij weet dat hij Hamilton nooit het momentum moet geven. Wordt leuk om te zien hoe dit in Monaco verder zal gaan, Ferrari is daar misschien wel favoriet, Hamilton zal er met een goed gevoel naar toe leven en Leclerc gaat daar vaak ook wel goed en kan hij misschien dit jaar wel afrekenen met de Monaco vloek.

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 16:38
  • Buurman

    Posts: 1.980

    Iets met een zwaluw. 3/24 weekenden is Hamilton happy en doet waarvoor Ferrari hem gehaald heeft. Voor de rest loopt hij gewoon achter de feiten aan.

    • + 3
    • 28 mei 2026 - 14:41
  • StevenQ

    Posts: 10.475

    Lewis had toevallig een goed weekend en Leclerc een minder weekend, voorlopig staat Leclerc nog ver voor in het teamduel sinds verleden jaar

    • + 2
    • 28 mei 2026 - 14:57
  • monpellierhellen

    Posts: 2

    Het is wel moeilijk te verkroppen hè dat Ham zo een prestatie heeft neergezet Karma is een Bitch

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 15:01
    • Nomar

      Posts: 870

      Ham? Maken ze meestal van de achterbil van een varken, je hebt ook kalkoenham of kipham of vegaham.

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 16:36
  • Larry Perkins

    Posts: 65.326

    "Loop Ferrari tegen problemen aan?"

    Er ontbreekt een s achter "Loop".

    • + 1
    • 28 mei 2026 - 15:10
  • NicoS

    Posts: 20.764

    Het is duidelijk dat Lewis zich in deze auto een stuk beter voelt, maar of hij meteen in het hoofd van Charles kruipt…..?
    Vorig race kon hij het tempo van Leclerc niet volgen, dus het is nog vroeg om te zeggen dat hij structureel sneller zal zijn dan Charles.
    Iets met één zwaluw, of waan van de dag..
    Maar ja, je bent zo goed als je laatste wedstrijd sentimenten spelen vaak hoog op….;)
    Voor Lewis is het natuurlijk wel lekker als hij het wint van z’n teamgenoot, dat geeft altijd wat meer positieve vibes…
    Bottas was ook wel eens sneller dan Lewis in hun Mercedes tijd…

    • + 1
    • 28 mei 2026 - 15:16
  • Larry Perkins

    Posts: 65.326

    Off-topic:

    Charles Leclerc's hilarious reaction to Lewis Hamilton driving Ferrari's new EV goes viral

    Lewis Hamilton and Charles Leclerc entertained fans as they test drove Ferrari’s new fully electric Luce ahead of its official unveiling.
    Prior to the ceremonial removal of the silk red cover, the two Ferrari Formula 1 drivers took it in turns to take the Luce for a spin around the track.

    "Whoa! No-no-no-no-no, please don't do that! LH! LH-LH-LH... ...LH. Careful! Careful! Careful! Careful! Careful, yeah? Wow! LH! Stop laughing!" Leclerc shouted as the seven-time champion pushed the car to its limits.
    "I thought you were pushing like crazy," Leclerc later added. (MS Global)

    Hamilton and Leclerc unveiling the Ferrari Luce | Episode 4
    (5,54 minuten)
    https://youtu.be/PuOwEuBnC_k

    • + 0
    • 28 mei 2026 - 15:39

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

