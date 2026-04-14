De toekomst van Max Verstappen blijft een heet hangijzer in de Formule 1, en dat heeft mogelijk grote gevolgen voor Red Bull Racing. Volgens voormalig F1-coureur Jolyon Palmer moet het team in dat geval verder kijken dan de eigen opleiding om een geschikte opvolger te vinden.

De onzekerheid rond Verstappen komt op een moment dat Red Bull ook intern rake klappen krijgt. Met het vertrek van Gianpiero Lambiase groeit de lijst met sleutelfiguren die het team verlaten hebben, waarop ook namen als Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall en Will Courtenay prijken. Daarbij is het ook een feit dat de viervoudig wereldkampioen geen enkel plezier beleeft met de nieuwe auto's en lijken Mercedes, Ferrari en ook McLaren ongrijpbaar.

Palmer wijst Leclerc aan als droomkandidaat

Palmer denkt dat Red Bull bij een eventueel vertrek van Verstappen groot moet durven denken op de rijdersmarkt. “Als geld geen rol speelt, kom je al snel uit bij Charles Leclerc. Hij heeft zich bij Ferrari al jarenlang bewezen en beschikt over enorm veel talent”, legt hij uit in de F1 Nation-Podcast.

De Brit ziet wel een belangrijk vraagteken bij dat scenario. “De vraag is vooral of hij zelf openstaat voor zo’n overstap. Ik geloof nog altijd dat er een wereldtitel in hem zit, dus zijn volgende keuze wordt bepalend”, klinkt het. Eerder probeerde Mercedes al Verstappen vast te leggen en nu worden ook Ferrari en McLaren genoemd als mogelijke vervolgstappen.

Red Bull moet buiten eigen opleiding kijken

Volgens Palmer zou het een fout zijn als Red Bull zich enkel richt op de eigen talentenpool, zoals Racing Bulls of het juniorprogramma. De situatie rond Verstappen vraagt volgens hem om een andere aanpak.

“Je kan je in zo’n scenario niet beperken tot je eigen opleiding. Als je je sterrijder verliest, moet je ook durven kijken naar de absolute toppers buiten het team”, besluit Palmer.