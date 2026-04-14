user icon
icon

Leclerc geopperd als vervanger Verstappen: "Zoveel talent"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De toekomst van Max Verstappen blijft een heet hangijzer in de Formule 1, en dat heeft mogelijk grote gevolgen voor Red Bull Racing. Volgens voormalig F1-coureur Jolyon Palmer moet het team in dat geval verder kijken dan de eigen opleiding om een geschikte opvolger te vinden.

De onzekerheid rond Verstappen komt op een moment dat Red Bull ook intern rake klappen krijgt. Met het vertrek van Gianpiero Lambiase groeit de lijst met sleutelfiguren die het team verlaten hebben, waarop ook namen als Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall en Will Courtenay prijken. Daarbij is het ook een feit dat de viervoudig wereldkampioen geen enkel plezier beleeft met de nieuwe auto's en lijken Mercedes, Ferrari en ook McLaren ongrijpbaar. 

Palmer wijst Leclerc aan als droomkandidaat

Palmer denkt dat Red Bull bij een eventueel vertrek van Verstappen groot moet durven denken op de rijdersmarkt. “Als geld geen rol speelt, kom je al snel uit bij Charles Leclerc. Hij heeft zich bij Ferrari al jarenlang bewezen en beschikt over enorm veel talent”, legt hij uit in de F1 Nation-Podcast.

De Brit ziet wel een belangrijk vraagteken bij dat scenario. “De vraag is vooral of hij zelf openstaat voor zo’n overstap. Ik geloof nog altijd dat er een wereldtitel in hem zit, dus zijn volgende keuze wordt bepalend”, klinkt het. Eerder probeerde Mercedes al Verstappen vast te leggen en nu worden ook Ferrari en McLaren genoemd als mogelijke vervolgstappen.

Red Bull moet buiten eigen opleiding kijken

Volgens Palmer zou het een fout zijn als Red Bull zich enkel richt op de eigen talentenpool, zoals Racing Bulls of het juniorprogramma. De situatie rond Verstappen vraagt volgens hem om een andere aanpak.

“Je kan je in zo’n scenario niet beperken tot je eigen opleiding. Als je je sterrijder verliest, moet je ook durven kijken naar de absolute toppers buiten het team”, besluit Palmer.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Charles Leclerc Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Starscreamer

    Posts: 1.432

    Leclerc zou gek zijn.
    Hij wordt bij Ferrari op handen gedragen en is nu een klap beter dan zinkend schip Red Bull Racing

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 09:19
  • The Wolf

    Posts: 595

    Ja ik denk dat Charles best geneigd zal zijn om in dit stadium van z'n F1 loopbaan naar het voormalige / tot op de naad uitgewoonde topteam van Red Bull te gaan

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 09:20
  • Jermaine

    Posts: 7.170

    Waarom zou hij dat doen lol

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 09:24

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar