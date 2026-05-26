user icon
icon

Hadjar over incident met Leclerc: 'Het was gewoon stom'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar over incident met Leclerc: 'Het was gewoon stom'

Isack Hadjar heeft zich na de Grand Prix van Canada persoonlijk verontschuldigd bij Charles Leclerc, nadat de Red Bull-rookie de Ferrari-coureur bijna de grindbak in had gestuurd op het rechte stuk. Hadjar eindigde als vijfde in zijn sterkste race tot dusver, maar erkende na afloop in Montreal dat hij te ver was gegaan. Voor Red Bull-fans is het een tweesnijdend zwaard: de jonge Fransman laat progressie zien, maar zijn auto met Ford-krachtbron moet nog een grote stap zetten om bij de top te kunnen blijven hangen.

Te laat bewogen op het rechte stuk

Het incident speelde zich af na de pitstops. Leclerc zette een inhaalactie in op het lange rechte stuk van het Circuit Gilles Villeneuve, waarop Hadjar laat van rijlijn wisselde en de Ferrari-coureur bijna het gras in dwong. De stewards deelden Hadjar een tijdstraf van tien seconden uit, die zijn eindklassering echter niet beïnvloedde. Daar bleef het niet bij: ook een stop-and-go straf wegens het onvoldoende vertragen onder gele vlaggen wachtte hem, maar zijn voorsprong op de achtervolgers was groot genoeg om de vijfde plek te behouden.

Meer over Charles Leclerc Leclerc walgt van zichzelf: "Dit was een complete nachtmerrie"

Leclerc walgt van zichzelf: "Dit was een complete nachtmerrie"

25 mei
 Leclerc woedend: "Canada is nu al het slechtste weekend uit mijn carrière"

Leclerc woedend: "Canada is nu al het slechtste weekend uit mijn carrière"

24 mei

Na de race was Hadjar eerlijk over wat er was misgegaan. "Ik was te hard en het was zeker niet opzettelijk", zei hij tegenover internationale media. "Ik raakte in de war over waar hij heen reed. Ik wilde hem er duidelijk niet ingooien, hij is een coureur die altijd schoon rijdt. Ik heb mijn excuses aangeboden, want het was gewoon stom."

Leclerc begripvol, maar duidelijk geschrokken

Leclerc liet na afloop weten dat de straf terecht was, maar nam het Hadjar niet kwalijk. "Isack heeft zijn excuses aangeboden, zulke dingen gebeuren", zei de Monegask tegenover Canal+. "Het is moeilijk in te schatten met deze auto's, want het snelheidsverschil is zo groot dat je in je spiegels niet goed ziet hoeveel ruimte er werkelijk is." Leclerc voegde eraan toe dat hij zelf ook weleens in vergelijkbare situaties heeft gezeten.

Dat Leclerc de vierde plek greep, voelde voor hem als een klein wonder. Het was een moeizaam weekend voor de Monegask, die de hele race kampte met het op temperatuur krijgen van zijn banden en nooit echt vertrouwen vond in de SF-26 op het Circuit Gilles Villeneuve. Teamgenoot Lewis Hamilton reed een stuk sterker en eindigde als tweede.

Sterkste race, maar ook twee straffen

Voor Hadjar was het desondanks zijn beste resultaat in de Formule 1 tot nu toe. De Red Bull-rookie liet in de sprintrace op zaterdag al goede snelheid zien en trok die lijn op zondag door, al voelde hij zich in de race lang niet zo comfortabel als een dag eerder. "In de sprintrace en de kwalificatie had ik een heel goed gevoel, ik wist wat er speelde. Zondag kon ik dat niet waarmaken", erkende hij na afloop bij de officiële F1-media.

De vijfde plek is bemoedigend voor Red Bull, dat met de Ford-motor nog altijd achterloopt op de top. In het constructeurskampioenschap staat het team op de vierde plek. Hadjar staat twaalfde in het rijderskampioenschap met 14 punten, terwijl Leclerc derde staat met 75.

F1 Nieuws Charles Leclerc Isack Hadjar Ferrari Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.858

    Sterke race, stomme fouten, eerlijk erover, zand erover.

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 10:37

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar