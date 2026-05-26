Isack Hadjar heeft zich na de Grand Prix van Canada persoonlijk verontschuldigd bij Charles Leclerc, nadat de Red Bull-rookie de Ferrari-coureur bijna de grindbak in had gestuurd op het rechte stuk. Hadjar eindigde als vijfde in zijn sterkste race tot dusver, maar erkende na afloop in Montreal dat hij te ver was gegaan. Voor Red Bull-fans is het een tweesnijdend zwaard: de jonge Fransman laat progressie zien, maar zijn auto met Ford-krachtbron moet nog een grote stap zetten om bij de top te kunnen blijven hangen.

Te laat bewogen op het rechte stuk

Het incident speelde zich af na de pitstops. Leclerc zette een inhaalactie in op het lange rechte stuk van het Circuit Gilles Villeneuve, waarop Hadjar laat van rijlijn wisselde en de Ferrari-coureur bijna het gras in dwong. De stewards deelden Hadjar een tijdstraf van tien seconden uit, die zijn eindklassering echter niet beïnvloedde. Daar bleef het niet bij: ook een stop-and-go straf wegens het onvoldoende vertragen onder gele vlaggen wachtte hem, maar zijn voorsprong op de achtervolgers was groot genoeg om de vijfde plek te behouden.

Na de race was Hadjar eerlijk over wat er was misgegaan. "Ik was te hard en het was zeker niet opzettelijk", zei hij tegenover internationale media. "Ik raakte in de war over waar hij heen reed. Ik wilde hem er duidelijk niet ingooien, hij is een coureur die altijd schoon rijdt. Ik heb mijn excuses aangeboden, want het was gewoon stom."

Leclerc begripvol, maar duidelijk geschrokken

Leclerc liet na afloop weten dat de straf terecht was, maar nam het Hadjar niet kwalijk. "Isack heeft zijn excuses aangeboden, zulke dingen gebeuren", zei de Monegask tegenover Canal+. "Het is moeilijk in te schatten met deze auto's, want het snelheidsverschil is zo groot dat je in je spiegels niet goed ziet hoeveel ruimte er werkelijk is." Leclerc voegde eraan toe dat hij zelf ook weleens in vergelijkbare situaties heeft gezeten.

Dat Leclerc de vierde plek greep, voelde voor hem als een klein wonder. Het was een moeizaam weekend voor de Monegask, die de hele race kampte met het op temperatuur krijgen van zijn banden en nooit echt vertrouwen vond in de SF-26 op het Circuit Gilles Villeneuve. Teamgenoot Lewis Hamilton reed een stuk sterker en eindigde als tweede.

Sterkste race, maar ook twee straffen

Voor Hadjar was het desondanks zijn beste resultaat in de Formule 1 tot nu toe. De Red Bull-rookie liet in de sprintrace op zaterdag al goede snelheid zien en trok die lijn op zondag door, al voelde hij zich in de race lang niet zo comfortabel als een dag eerder. "In de sprintrace en de kwalificatie had ik een heel goed gevoel, ik wist wat er speelde. Zondag kon ik dat niet waarmaken", erkende hij na afloop bij de officiële F1-media.

De vijfde plek is bemoedigend voor Red Bull, dat met de Ford-motor nog altijd achterloopt op de top. In het constructeurskampioenschap staat het team op de vierde plek. Hadjar staat twaalfde in het rijderskampioenschap met 14 punten, terwijl Leclerc derde staat met 75.