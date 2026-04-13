Max Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe F1-regels. Hij hekelt het feit dat ze niet meer vol kunnen pushen, en dat ze meer met energiemanagement bezig moeten zijn. Oud-wereldkampioen Nico Rosberg ziet dat anders, en hij juicht deze verandering juist toe.

Verstappen kreeg in de afgelopen weken veel bijval van andere coureurs. Ook onder meer Lando Norris en Fernando Alonso vinden deze regels niets, en men maakt zich ook zorgen over de veiligheid. In Japan vloog Oliver Bearman van de baan, omdat hij moest uitwijken voor Franco Colapinto die veel langzamer reed, omdat hij energie moest sparen.

Wat is de mening van Rosberg?

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg vindt dat alle kritiek veel te ver gaat. De wereldkampioen van 2016 is heel enthousiast bij Bloomberg: "Natuurlijk richt de Formule 1 zich op de technologie die het meest relevant is voor de maatschappij. Deze motoren behoren waarschijnlijk tot de meest efficiënte motoren ter wereld: ongeveer 50/50, dus ze hebben ook de helft aan batterijvermogen. Dat is natuurlijk een aanzienlijk aandeel."

Rosberg is heel erg enthousiast over deze regels: "Zoals je weet, zijn de brandstoffen nu CO2-neutraal; ze gebruiken biobrandstoffen, synthetische brandstoffen, een soort mix daarvan. Het is in principe een klimaatneutrale brandstof. Maar er is op dit moment ook veel kritiek, want je ziet bijvoorbeeld in de laatste race dat ze op het rechte stuk door een bocht vol gas gaan en dat ze daarna moeten terugschakelen. Ze zitten dan nog wel op het rechte stuk, hun batterijvermogen valt weg."

Hoe kijkt Rosberg naar de kritiek?

Rosberg kan zich dan ook niet vinden in de kritiek van onder meer Verstappen: "Natuurlijk is dat vanuit het perspectief van de toeschouwer een beetje ongemakkelijk, want je verwacht dat een Formule 1-auto op volle snelheid rijdt en maximaal presteert. Toch ben ik er zelf ietwat relaxter over, want voor mij geldt: zolang er mooie gevechten zijn binnen de teams en ook tussen de teams onderling, dan is dat het belangrijkste."

  • arone

    Posts: 1.181

    " gevechten zijn binnen de teams" HAHAHAHA

    • + 2
    • 13 apr 2026 - 16:12
  • Golf-GTI

    Posts: 1.719

    Tot dat Rosberg de kans krijgt er zelf mee te rijden, dan piept hij wel anders…

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 16:26
  • Pietje Bell

    Posts: 34.279

    ".... want voor mij geldt: zolang er mooie gevechten zijn binnen de teams en ook tussen
    de teams onderling, dan is dat het belangrijkste."

    Omg, daar hebben we er weer één. Je zou denken dat hij als een racer zou denken.
    Niet dus.

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 16:30
  • jd2000

    Posts: 7.650

    Rosberg de F1 liefhebber die geeneens zn titel wilde verdedigen.

    • + 2
    • 13 apr 2026 - 16:32
  • The Wolf

    Posts: 591

    CO2 neutrale bio-brandstof-britney die hij is...

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 17:00
  • Need5Speed

    Posts: 3.673

    Als de F1 werkelijk begaan was met efficiëntie dan hadden ze de MGU-H behouden.

    De efficientie van de verbrandingsmotor (was ongeveer 50% in 2025) heeft verder weinig te maken met de verdeling tussen batterij en PU (ook ongeveer 50/50 bij maximaal vermogen), dus dat aanvoeren als reden voor die verdeling is een drogredenering.

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 17:04

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

