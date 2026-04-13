Max Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe F1-regels. Hij hekelt het feit dat ze niet meer vol kunnen pushen, en dat ze meer met energiemanagement bezig moeten zijn. Oud-wereldkampioen Nico Rosberg ziet dat anders, en hij juicht deze verandering juist toe.

Verstappen kreeg in de afgelopen weken veel bijval van andere coureurs. Ook onder meer Lando Norris en Fernando Alonso vinden deze regels niets, en men maakt zich ook zorgen over de veiligheid. In Japan vloog Oliver Bearman van de baan, omdat hij moest uitwijken voor Franco Colapinto die veel langzamer reed, omdat hij energie moest sparen.

Wat is de mening van Rosberg?

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg vindt dat alle kritiek veel te ver gaat. De wereldkampioen van 2016 is heel enthousiast bij Bloomberg: "Natuurlijk richt de Formule 1 zich op de technologie die het meest relevant is voor de maatschappij. Deze motoren behoren waarschijnlijk tot de meest efficiënte motoren ter wereld: ongeveer 50/50, dus ze hebben ook de helft aan batterijvermogen. Dat is natuurlijk een aanzienlijk aandeel."

Rosberg is heel erg enthousiast over deze regels: "Zoals je weet, zijn de brandstoffen nu CO2-neutraal; ze gebruiken biobrandstoffen, synthetische brandstoffen, een soort mix daarvan. Het is in principe een klimaatneutrale brandstof. Maar er is op dit moment ook veel kritiek, want je ziet bijvoorbeeld in de laatste race dat ze op het rechte stuk door een bocht vol gas gaan en dat ze daarna moeten terugschakelen. Ze zitten dan nog wel op het rechte stuk, hun batterijvermogen valt weg."

Hoe kijkt Rosberg naar de kritiek?

Rosberg kan zich dan ook niet vinden in de kritiek van onder meer Verstappen: "Natuurlijk is dat vanuit het perspectief van de toeschouwer een beetje ongemakkelijk, want je verwacht dat een Formule 1-auto op volle snelheid rijdt en maximaal presteert. Toch ben ik er zelf ietwat relaxter over, want voor mij geldt: zolang er mooie gevechten zijn binnen de teams en ook tussen de teams onderling, dan is dat het belangrijkste."