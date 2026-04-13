Dit is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen

Dit is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen

Max Verstappen reist eind deze week weer af naar de Nürburgring Nordschleife. Hij gaat daar deelnemen aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, en hij zal dat doen aan de zijde van de Oostenrijker Lucas Auer. Het wordt hun eerste race samen, maar dat betekent niet dat ze elkaar niet kennen.

Verstappen is bezig met de voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij wil graag meters maken in het donker, en aangezien de eerste van de twee kwalificatieraces in de avonduren wordt verreden, is dit een geweldige kans voor Verstappen. Aangezien Daniel Juncadella en Jules Gounon WEC-verplichtingen hebben, staat Verstappens derde teamgenoot ingeschreven op de auto: Lucas Auer.

Auer werd op 11 september 1994 geboren in het Oostenrijkse St. Johann in Tirol. Hij komt uit een echte racefamilie, want hij is het neefje van voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat hij zou gaan racen, wat ook gebeurde.

Waar kent Auer Verstappen van?

Auer reed na zijn successen in de karts in verschillende Formule 3-kampioenschappen, en nam ook al deel aan een aantal enduranceraces. In 2014 reed hij in het Europese Formule 3-kampioenschap, waar hij het opnam tegen onder meer Max Verstappen.

Alle schijnwerpers waren gericht op Verstappen, die uiteindelijk derde werd in het kampioenschap. Achter hem eindigde Auer op de vierde positie, maar de weg naar de Formule 1 was voor hem gesloten. Hij verlegde zijn focus naar de GT's, en reed eerst een aantal jaren in onder meer de DTM.

Red Bull-coureur

In 2019 zette hij echter een opvallende stap; hij ging weer rijden in de single seaters. Hij ging namelijk rijden in de Japanse Super Formula, in de kleuren van Red Bull. Hij werd opgenomen in het veelgeprezen Red Bull Junior Team, maar dit was geen lang leven beschoren. Na één seizoen verliet hij het Red Bull Junior Team. Volgens Helmut Marko was hij te oud om nog in aanmerking te komen voor een F1-zitje, en zou het met punten voor een superlicentie te lastig worden.

De lange weg naar het fabriekszitje

Auer ging zich weer bezighouden met de GT-racerij, en groeide uit tot een fabriekscoureur van Mercedes. Hij rijdt regelmatig voor het team van Winward, wat de auto van Verstappen Racing runt. Op deze manier is hij dan ook dit project ingerold, en mag hij zijn oude F3-rivaal nu gaan helpen in de jacht op eeuwige roem in de 24 uur van de Nürburgring.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Lucas Auer Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (3)

  • Patrace

    Posts: 6.650

    Rijden ze 24 uur met maar twee coureurs?
    Dan is er weinig tijd voor een powernap om de batterij op te laden.

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 08:22
    • Pietje Bell

      Posts: 34.274

      Ze rijden 24 uur met 4 coureurs.
      Aankomend weekend rijden 2 coureurs om zich daarvoor te kwalificeren.
      Max en Auer.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 08:26
    • Larry Perkins

      Posts: 64.261

      Verder ook Lucas en Verstappen.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 09:19

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

