Dit is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen

Max Verstappen reist eind deze week weer af naar de Nürburgring Nordschleife. Hij gaat daar deelnemen aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, en hij zal dat doen aan de zijde van de Oostenrijker Lucas Auer. Het wordt hun eerste race samen, maar dat betekent niet dat ze elkaar niet kennen.

Verstappen is bezig met de voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij wil graag meters maken in het donker, en aangezien de eerste van de twee kwalificatieraces in de avonduren wordt verreden, is dit een geweldige kans voor Verstappen. Aangezien Daniel Juncadella en Jules Gounon WEC-verplichtingen hebben, staat Verstappens derde teamgenoot ingeschreven op de auto: Lucas Auer.

Auer werd op 11 september 1994 geboren in het Oostenrijkse St. Johann in Tirol. Hij komt uit een echte racefamilie, want hij is het neefje van voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat hij zou gaan racen, wat ook gebeurde.

Waar kent Auer Verstappen van?

Auer reed na zijn successen in de karts in verschillende Formule 3-kampioenschappen, en nam ook al deel aan een aantal enduranceraces. In 2014 reed hij in het Europese Formule 3-kampioenschap, waar hij het opnam tegen onder meer Max Verstappen.

Alle schijnwerpers waren gericht op Verstappen, die uiteindelijk derde werd in het kampioenschap. Achter hem eindigde Auer op de vierde positie, maar de weg naar de Formule 1 was voor hem gesloten. Hij verlegde zijn focus naar de GT's, en reed eerst een aantal jaren in onder meer de DTM.

Red Bull-coureur

In 2019 zette hij echter een opvallende stap; hij ging weer rijden in de single seaters. Hij ging namelijk rijden in de Japanse Super Formula, in de kleuren van Red Bull. Hij werd opgenomen in het veelgeprezen Red Bull Junior Team, maar dit was geen lang leven beschoren. Na één seizoen verliet hij het Red Bull Junior Team. Volgens Helmut Marko was hij te oud om nog in aanmerking te komen voor een F1-zitje, en zou het met punten voor een superlicentie te lastig worden.

De lange weg naar het fabriekszitje

Auer ging zich weer bezighouden met de GT-racerij, en groeide uit tot een fabriekscoureur van Mercedes. Hij rijdt regelmatig voor het team van Winward, wat de auto van Verstappen Racing runt. Op deze manier is hij dan ook dit project ingerold, en mag hij zijn oude F3-rivaal nu gaan helpen in de jacht op eeuwige roem in de 24 uur van de Nürburgring.