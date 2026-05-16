user icon
icon

Zegekansen sprintlevend voor team Verstappen op de Nürburgring

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zegekansen sprintlevend voor team Verstappen op de Nürburgring

Met nog zestien uur te gaan heeft het team van Max Verstappen nog altijd kans op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Lucas Auer reed zojuist een geweldige stint, en bleef in het spoor van de zusterauto van Winward Racing. Daniel Juncadella mag nu verdergaan met de jacht op succes.

Auer nam aan het begin van de avond het stuur over van Jules Gounon, die een lastige stint kende in de regen. Auer wist daarna de schade te beperken en vocht zich weer terug in de strijd om de zege. Hij wist zelfs de koppositie te heroveren, en vocht een mooi duel uit met de andere Mercedes met startnummer #80.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Hoe ging het met Auer?

Auer had de koppositie lange tijd in handen, maar moest na zijn eerste pitstop de witte vlag hijsen. De Oostenrijkse teamgenoot van Verstappen viel terug naar de tweede plaats, en wist deze positie lange tijd vast te houden. De onderlinge verschillen tussen de twee leidende Mercedessen waren klein, en Auer gaf rond 23:00 het stuur over aan Daniel Juncadella.

De Spanjaard nam vanmiddag de start van de race voor zijn rekening, en maakte daarna na een uur plaats voor Verstappen. Juncadella zal nu de aansluiting moeten vinden bij de Mercedes-AMG GT3 #80 die nu wordt bestuurd door Luca Stolz. Juncadella heeft ongeveer tien seconden achterstand op de andere door Winward Racing gerunde auto, en heeft een ruime voorsprong op de auto's achter hem.

Wanneer is Verstappen weer aan de beurt?

Het feit dat Juncadella nu in de auto zit, betekent dat Max Verstappen hierna weer aan de beurt is. De Nederlander zorgde aan het eind van de middag voor spektakel met zijn eerste stint op de Nürburgring. Hij vocht zich toen op spectaculaire wijze naar de koppositie, en bouwde een grote voorsprong op. Als Juncadella nu in het spoor van Stolz weet te blijven, dan kan Verstappen zich vanavond weer gaan mengen in de strijd om de leiding.

Bertrand Gachot

Posts: 587

Ik ben al jaren lang lid van een forum over koi karper, echt veel interessante topics door de jaren heen, nu zijn ze ineens allerlei berichten over "het hebben en houden van kippen gaan plaatsen", het kan aan mij liggen, maar ik snap dit niet. (go mv!!!)

  • 1
  • 16 mei 2026 - 23:23
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Lucas Auer Daniel Juncadella Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 588

    Ik ben al jaren lang lid van een forum over koi karper, echt veel interessante topics door de jaren heen, nu zijn ze ineens allerlei berichten over "het hebben en houden van kippen gaan plaatsen", het kan aan mij liggen, maar ik snap dit niet. (go mv!!!)

    • + 1
    • 16 mei 2026 - 23:23
  • WickieDeViking

    Posts: 1.014

    Ondertussen zijn ze weer op P1.

    • + 1
    • 16 mei 2026 - 23:27
  • N8tur3

    Posts: 30

    P1, maar de stewards hebben mogelijk iets gezien met een pitstop. Vind de overzichten van hoe de stand is en de " under investigation" nu minder dan in het begin.

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 23:30

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar