Met nog zestien uur te gaan heeft het team van Max Verstappen nog altijd kans op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Lucas Auer reed zojuist een geweldige stint, en bleef in het spoor van de zusterauto van Winward Racing. Daniel Juncadella mag nu verdergaan met de jacht op succes.

Auer nam aan het begin van de avond het stuur over van Jules Gounon, die een lastige stint kende in de regen. Auer wist daarna de schade te beperken en vocht zich weer terug in de strijd om de zege. Hij wist zelfs de koppositie te heroveren, en vocht een mooi duel uit met de andere Mercedes met startnummer #80.

Hoe ging het met Auer?

Auer had de koppositie lange tijd in handen, maar moest na zijn eerste pitstop de witte vlag hijsen. De Oostenrijkse teamgenoot van Verstappen viel terug naar de tweede plaats, en wist deze positie lange tijd vast te houden. De onderlinge verschillen tussen de twee leidende Mercedessen waren klein, en Auer gaf rond 23:00 het stuur over aan Daniel Juncadella.

De Spanjaard nam vanmiddag de start van de race voor zijn rekening, en maakte daarna na een uur plaats voor Verstappen. Juncadella zal nu de aansluiting moeten vinden bij de Mercedes-AMG GT3 #80 die nu wordt bestuurd door Luca Stolz. Juncadella heeft ongeveer tien seconden achterstand op de andere door Winward Racing gerunde auto, en heeft een ruime voorsprong op de auto's achter hem.

Wanneer is Verstappen weer aan de beurt?

Het feit dat Juncadella nu in de auto zit, betekent dat Max Verstappen hierna weer aan de beurt is. De Nederlander zorgde aan het eind van de middag voor spektakel met zijn eerste stint op de Nürburgring. Hij vocht zich toen op spectaculaire wijze naar de koppositie, en bouwde een grote voorsprong op. Als Juncadella nu in het spoor van Stolz weet te blijven, dan kan Verstappen zich vanavond weer gaan mengen in de strijd om de leiding.