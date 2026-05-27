Max Verstappen scoorde afgelopen weekend in Canada zijn eerste podiumplek van het jaar. De Red Bull-coureur moest er vijf races op wachten, maar kwam op het Circuit Gilles Villeneuve als derde over de streep. Hiermee houdt Verstappen een opvallende reeks in stand, waarmee hij in de voetsporen treedt van legendes uit de Formule 1.

Verstappen en zijn team Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug. In de eerste races van het seizoen bleek dat ze een grote achterstand hadden op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari. De onvrede begon te groeien bij Verstappen, maar de updates die Red Bull introduceerde, bracht het team op de goede weg. Verstappen verspeelde met een spin zijn podiumkansen in Miami, maar profiteerde afgelopen weekend in Canada van de problemen van anderen.

Podium met historisch randje

Verstappen kwam achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton als derde over de streep, en leek daar zeer tevreden mee te zijn. Voor Verstappen is dit het elfde Formule 1-seizoen op rij waarin hij op het podium staat. Hij heeft sinds 2016 in elk seizoen minimaal één podiumplek gescoord, en daarmee is hij de achtste coureur uit de geschiedenis van de sport die meer dan tien seizoenen op rij op het podium heeft gestaan.

Hoe doet Verstappen het vergeleken met andere legendes?

Verstappen stond op gelijke hoogte met de iconische Ayrton Senna, die tien seizoenen op rij op het podium stond. Verstappen heeft door zijn podiumplaats in Canada de prestatie van Alain Prost geëvenaard, die van 1981 tot en met 1991 elk jaar op het podium stond. Het record van de meeste seizoenen op rij met een podiumplek staat nu nog op naam van Lewis Hamilton, die van 2007 tot en met 2024 elk jaar minimaal één keer op het podium stond. Daarmee staat zijn reeks op achttien seizoenen op rij op het podium.

Jacht op de kampioenen

Voor Verstappen was zijn podiumplaats in Canada een flinke opsteker na zware races in de weken daarvoor. Verstappen was echter nog niet tevreden, en hij wil dat zijn team hard blijft doorwerken in de komende weken. Zijn derde plek in Canada was zijn 128ste podiumplek uit zijn loopbaan, en daarmee staat hij op de derde plaats in dit 'klassement' achter Lewis Hamilton (204 podiums) en Michael Schumacher (155 podiums).