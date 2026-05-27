Verstappen schrijft geschiedenis met podiumscore in Canada

Max Verstappen scoorde afgelopen weekend in Canada zijn eerste podiumplek van het jaar. De Red Bull-coureur moest er vijf races op wachten, maar kwam op het Circuit Gilles Villeneuve als derde over de streep. Hiermee houdt Verstappen een opvallende reeks in stand, waarmee hij in de voetsporen treedt van legendes uit de Formule 1.

Verstappen en zijn team Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug. In de eerste races van het seizoen bleek dat ze een grote achterstand hadden op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari. De onvrede begon te groeien bij Verstappen, maar de updates die Red Bull introduceerde, bracht het team op de goede weg. Verstappen verspeelde met een spin zijn podiumkansen in Miami, maar profiteerde afgelopen weekend in Canada van de problemen van anderen.

Podium met historisch randje

Verstappen kwam achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton als derde over de streep, en leek daar zeer tevreden mee te zijn. Voor Verstappen is dit het elfde Formule 1-seizoen op rij waarin hij op het podium staat. Hij heeft sinds 2016 in elk seizoen minimaal één podiumplek gescoord, en daarmee is hij de achtste coureur uit de geschiedenis van de sport die meer dan tien seizoenen op rij op het podium heeft gestaan.

Hoe doet Verstappen het vergeleken met andere legendes?

Verstappen stond op gelijke hoogte met de iconische Ayrton Senna, die tien seizoenen op rij op het podium stond. Verstappen heeft door zijn podiumplaats in Canada de prestatie van Alain Prost geëvenaard, die van 1981 tot en met 1991 elk jaar op het podium stond. Het record van de meeste seizoenen op rij met een podiumplek staat nu nog op naam van Lewis Hamilton, die van 2007 tot en met 2024 elk jaar minimaal één keer op het podium stond. Daarmee staat zijn reeks op achttien seizoenen op rij op het podium.

Jacht op de kampioenen

Voor Verstappen was zijn podiumplaats in Canada een flinke opsteker na zware races in de weken daarvoor. Verstappen was echter nog niet tevreden, en hij wil dat zijn team hard blijft doorwerken in de komende weken. Zijn derde plek in Canada was zijn 128ste podiumplek uit zijn loopbaan, en daarmee staat hij op de derde plaats in dit 'klassement' achter Lewis Hamilton (204 podiums) en Michael Schumacher (155 podiums).

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 901

    geschiedenis

    ik schrijf het ook......

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 11:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.328

      Alleen zal het de boeken niet halen.
      We zijn niet memorabel genoeg..... alhoewel!

      • + 1
      • 27 mei 2026 - 11:53
    • Regenrace

      Posts: 2.706

      Hebben ze nou drie weken op hun kop gestaan om dit 'record' te vinden?

      • + 0
      • 27 mei 2026 - 13:32
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
