Team van Verstappen kent aardige voorbereiding op Nürburgring-comeback

Het team van Max Verstappen is aardig begonnen aan hun seizoen in de GT World Challenge Europe. Op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk wisten Chris Lulham, Jules Gounon en Daniel Juncadella de Mercedes met startnummer 3 op de negende plek over de streep te brengen.

Het team van Verstappen Racing nam dit weekend niet deel aan de NLS3-race op de Nürburgring Nordschleife, omdat ze met de Mercedes in actie kwamen in Frankrijk. Op Paul Ricard werd het seizoen van de GT World Challenge Europe afgetrapt met de race in de Endurance Cup. In de afgelopen dagen werd er al druk getraind, en de aandacht voor de race was groter dan normaal.

Verstappen zelf werd eerder deze week immers al gesignaleerd op Paul Ricard, en ook op raceday was hij gewoon aanwezig. Hij volgde alles op de voet, en keek geïnteresseerd toe vanuit de pitbox. Hij zag hoe Juncadella aan de race begon, en zich van de achtste naar de vierde plek wist op te werken.

Sterke start

Bij de start was er direct veel chaos, en werd het veld opgeschrikt door een zware crash. De blauwe Mercedes van Verstappen Racing bleef dus aardig uit de problemen, waarna Gounon in de tweede stint het stuur mocht overnemen. Hij werkte zich op naar de podiumposities, en zorgde daarmee voor het nodige spektakel.

Gounon dook met drie andere auto's een bocht in, en werd door een kerbstone gelanceerd. Hij vloog letterlijk door de lucht, maar kon wonder boven wonder zijn weg vervolgen. Ze reden zelfs nog eventjes aan de leiding, waarna Lulham het stuur overnam.

Hoe liep het af?

In het donker zakte de equipe van Verstappen Racing een beetje weg, maar bleven ze uit de grote problemen. Lulham kende een lastige stint, waarna Juncadella de slotfase voor zijn rekening mocht nemen. Onder een Full Course Yellow kwam hij in de auto, en had de Spanjaard de nodige moeite om de Mercedes op de baan te houden. De FCY werd omgezet naar een Safety Car, en Juncadella zakte uiteindelijk terug naar de negende plek.

Wie ging er met de zege vandoor?

De zege in de race ging uiteindelijk naar de Aston Martin met startnummer 7. Na zes uur racen stuurde de Deen Nicki Thiim de Aston Martin als winnaar over de streep. Samen met zijn teamgenoten Marco Sorensen en Mattia Drudi kende hij dus een geweldige start van het seizoen.

Het leek er lange tijd niet op dat de Aston Martin zou gaan winnen, maar in de slotfase wist hij de Mercedes van Lucas Auer in te halen. De Oostenrijker, op de Nürburgring de teamgenoot van Verstappen, maakte in de laatste tien minuten een foutje, waardoor hij terugviel naar P2.

Hoe ging het met Stroll?

Verstappens Formule 1-collega Lance Stroll kende een lastig GT3-debuut. De Canadees deelde op Paul Ricard een Aston Martin met Mari Boya en Roberto Merhi. Het trio verzamelde echter veel straffen, en kwamen diep in het achterveld over de streep.