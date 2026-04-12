Team van Verstappen kent aardige voorbereiding op Nürburgring-comeback

Team van Verstappen kent aardige voorbereiding op Nürburgring-comeback

Het team van Max Verstappen is aardig begonnen aan hun seizoen in de GT World Challenge Europe. Op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk wisten Chris Lulham, Jules Gounon en Daniel Juncadella de Mercedes met startnummer 3 op de negende plek over de streep te brengen.

Het team van Verstappen Racing nam dit weekend niet deel aan de NLS3-race op de Nürburgring Nordschleife, omdat ze met de Mercedes in actie kwamen in Frankrijk. Op Paul Ricard werd het seizoen van de GT World Challenge Europe afgetrapt met de race in de Endurance Cup. In de afgelopen dagen werd er al druk getraind, en de aandacht voor de race was groter dan normaal.

Meer over Max Verstappen

Verstappen zelf werd eerder deze week immers al gesignaleerd op Paul Ricard, en ook op raceday was hij gewoon aanwezig. Hij volgde alles op de voet, en keek geïnteresseerd toe vanuit de pitbox. Hij zag hoe Juncadella aan de race begon, en zich van de achtste naar de vierde plek wist op te werken.

Sterke start

Bij de start was er direct veel chaos, en werd het veld opgeschrikt door een zware crash. De blauwe Mercedes van Verstappen Racing bleef dus aardig uit de problemen, waarna Gounon in de tweede stint het stuur mocht overnemen. Hij werkte zich op naar de podiumposities, en zorgde daarmee voor het nodige spektakel.

Gounon dook met drie andere auto's een bocht in, en werd door een kerbstone gelanceerd. Hij vloog letterlijk door de lucht, maar kon wonder boven wonder zijn weg vervolgen. Ze reden zelfs nog eventjes aan de leiding, waarna Lulham het stuur overnam.

Hoe liep het af?

In het donker zakte de equipe van Verstappen Racing een beetje weg, maar bleven ze uit de grote problemen. Lulham kende een lastige stint, waarna Juncadella de slotfase voor zijn rekening mocht nemen. Onder een Full Course Yellow kwam hij in de auto, en had de Spanjaard de nodige moeite om de Mercedes op de baan te houden. De FCY werd omgezet naar een Safety Car, en Juncadella zakte uiteindelijk terug naar de negende plek.

Wie ging er met de zege vandoor?

De zege in de race ging uiteindelijk naar de Aston Martin met startnummer 7. Na zes uur racen stuurde de Deen Nicki Thiim de Aston Martin als winnaar over de streep. Samen met zijn teamgenoten Marco Sorensen en Mattia Drudi kende hij dus een geweldige start van het seizoen.

Het leek er lange tijd niet op dat de Aston Martin zou gaan winnen, maar in de slotfase wist hij de Mercedes van Lucas Auer in te halen. De Oostenrijker, op de Nürburgring de teamgenoot van Verstappen, maakte in de laatste tien minuten een foutje, waardoor hij terugviel naar P2.

Hoe ging het met Stroll?

Verstappens Formule 1-collega Lance Stroll kende een lastig GT3-debuut. De Canadees deelde op Paul Ricard een Aston Martin met Mari Boya en Roberto Merhi. Het trio verzamelde echter veel straffen, en kwamen diep in het achterveld over de streep.

Pietje Bell

Posts: 34.264

Ze zijn op de 9e plaats geëindigd. De eerste uren gingen zo goed, op podium koers.

Lulham had het zwaar. Gounon was erg ziek. Zie de 2e foto.

  • 12 apr 2026 - 10:15
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

