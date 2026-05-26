Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van Canada met zichtbaar plezier teruggekeken op zijn intense gevecht met Lewis Hamilton. De Nederlander moest zich uiteindelijk tevredenstellen met de derde plaats, nadat Hamilton hem in de slotfase wist te passeren in Montréal. Toch overheerste bij Verstappen vooral het positieve gevoel na een race waarin hij eindelijk zonder chaos kon rijden.

Verstappen en Hamilton voerde rondenlang een mooi gevecht waar de Nederlander een lange tijd als winnaar uit de strijd leek te komen. Echter slaagde de Ferrari-ster erin om zijn rivaal uit 2021 voorbij te gaan en de tweede plaats binnen te hengelen.

Verstappen smult van duel met Hamilton

Na afloop kreeg Verstappen de vraag hoe hij het duel met Hamilton had beleefd, nadat de Brit het gevecht al had omschreven als ‘geweldig’. De Red Bull Racing-coureur kon zich daar volledig in vinden en genoot zichtbaar van het wiel-aan-wielgevecht op het Circuit Gilles Villeneuve.

“Het was echt een heel goed gevecht”, aldus Verstappen, die uitlegde dat het op het Canadese circuit cruciaal is om dicht achter een concurrent te blijven. Volgens de viervoudig wereldkampioen levert rijden binnen een seconde extra mogelijkheden op qua energieverbruik, waardoor je op de lange rechte stukken nét dat beetje extra snelheid kunt vinden. “In de laatste ronden probeerde ik nog terug te slaan, maar dit was gewoon mooi racen op de limiet.”

‘Eindelijk eens een normale race’

Naast het duel met Hamilton kon Verstappen ook genieten van iets anders: rust. De afgelopen races verliepen vaak rommelig voor de Nederlander, maar in Canada kende hij eindelijk een relatief probleemloze middag.

“Dit voelde eigenlijk als mijn eerste normale race in lange tijd”, stelde Verstappen tevreden. “Er gebeurde geen gekke dingen, geen chaos. Dat was eigenlijk ook wel eens fijn.” Ondanks het mislopen van de tweede plaats lijkt Verstappen daarmee vooral vertrouwen mee te nemen richting de volgende Grand Prix.