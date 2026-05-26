Verstappen genoot van titanenstrijd met Hamilton: "Op de limiet"

Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van Canada met zichtbaar plezier teruggekeken op zijn intense gevecht met Lewis Hamilton. De Nederlander moest zich uiteindelijk tevredenstellen met de derde plaats, nadat Hamilton hem in de slotfase wist te passeren in Montréal. Toch overheerste bij Verstappen vooral het positieve gevoel na een race waarin hij eindelijk zonder chaos kon rijden.

Verstappen en Hamilton voerde rondenlang een mooi gevecht waar de Nederlander een lange tijd als winnaar uit de strijd leek te komen. Echter slaagde de Ferrari-ster erin om zijn rivaal uit 2021 voorbij te gaan en de tweede plaats binnen te hengelen. 

Verstappen smult van duel met Hamilton

Na afloop kreeg Verstappen de vraag hoe hij het duel met Hamilton had beleefd, nadat de Brit het gevecht al had omschreven als ‘geweldig’. De Red Bull Racing-coureur kon zich daar volledig in vinden en genoot zichtbaar van het wiel-aan-wielgevecht op het Circuit Gilles Villeneuve.

“Het was echt een heel goed gevecht”, aldus Verstappen, die uitlegde dat het op het Canadese circuit cruciaal is om dicht achter een concurrent te blijven. Volgens de viervoudig wereldkampioen levert rijden binnen een seconde extra mogelijkheden op qua energieverbruik, waardoor je op de lange rechte stukken nét dat beetje extra snelheid kunt vinden. “In de laatste ronden probeerde ik nog terug te slaan, maar dit was gewoon mooi racen op de limiet.”

‘Eindelijk eens een normale race’

Naast het duel met Hamilton kon Verstappen ook genieten van iets anders: rust. De afgelopen races verliepen vaak rommelig voor de Nederlander, maar in Canada kende hij eindelijk een relatief probleemloze middag.

“Dit voelde eigenlijk als mijn eerste normale race in lange tijd”, stelde Verstappen tevreden. “Er gebeurde geen gekke dingen, geen chaos. Dat was eigenlijk ook wel eens fijn.” Ondanks het mislopen van de tweede plaats lijkt Verstappen daarmee vooral vertrouwen mee te nemen richting de volgende Grand Prix.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 883

    Prima race van Hamilton, hopelijk wete hij dat niveau vast te houden. Lewis heeft in Canada weer eens een beetje ge-still-I-rised

    • + 4
    • 26 mei 2026 - 13:02
    • iOosterbaan

      Posts: 2.169

      Denk ook zelfs het beste en meeste cleane duel tussen deze twee heren

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 13:52
  • Politik

    Posts: 9.969

    Was een prachtig duel in een zeer vermakelijke race, al was het voor de spanning erg jammer dat Russell uitviel.

    Het gaat wel goedkomen met die regels, hier en daar nog een beetje bijschaven en als de '40-60' regel het racen verder verbetert, hopen dat er niet teveel teams dwars gaan liggen.

    • + 1
    • 26 mei 2026 - 13:22
    • Joeppp

      Posts: 8.611

      Ik denk het ook en binnenkort is het ook weer op het open net te zien zonder enige vorm van reclame eromheen. Geen zender die er meer voor wil betalen en er wordt geen extra abonnement voor afgesloten. Op die manier herrijzen toch weer de oude F1 tijden. Op zondagmiddag live op tv bij de nos tussen het paardspringen en het korfbal door.

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 13:39
    • The Wolf

      Posts: 883

      Hoop dat Russell komende races kan terugslaan en beetje bijblijven in de stand, het moet wél gaan knetteren tussen de 2 Mercedes rijders, wat zeg ik, escaleren... Ik heb me nu al mentaal ingesteld op een Rosberg/Hamilton scenario en een Toto die strak van de stress tafels in de pits doormidden aan het rammen is.. En ik word niet graag teleurgesteld

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 13:39
    • Snork

      Posts: 22.532

      Wolf, het mag zeker knetteren, zolang Kimi maar blijft winnen. Geen glibberige Sjors aan de top van het klassement.

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 14:46

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

