Russell lijnrecht tegenover Verstappen: "Waarom zou je dit aanpassen?"

Max Verstappen maakt er geen geheim van: hij wil dat de motorregels worden aangepast. De FIA is druk bezig met het doorvoeren van veranderingen voor 2027, maar ze komen nog veel tegenstand tegen. Mercedes-coureur George Russell begrijpt niet waarom de regels moeten worden aangepast.

De nieuwe motorregels zorgen dit jaar voor veel controverse in de Formule 1. De eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten zorgt voor de nodige problemen, en de FIA wil volgend jaar overstappen naar een 60/40-verdeling. Verstappen is een groot voorstander van deze veranderingen, en dreigt zelfs te vertrekken als deze regels door politieke spelletjes sneuvelen.

Russell heeft genoten

Mercedes-coureur George Russell heeft een andere mening. In Canada vocht hij afgelopen weekend een geweldig duel uit met zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Russell viel uit met motorproblemen, maar liet aan de internationale media weten dat hij heeft genoten: "Ik vond het geweldig, echt fantastisch. Zo'n gevecht heb ik al jaren niet meer gehad. Ik heb zo'n strijd waarschijnlijk niet meer gezien sinds Hamilton en Rosberg in Bahrein 2014."

'Waarom zouden we dit aanpassen?'

Volgens Russell is dit een gevolg van de nieuwe regels, en daar geniet hij van: "Deze nieuwe auto's maken dat allemaal mogelijk. De nieuwe motoren maken dat mogelijk. Ik zou echt niet weten waarom je dat zou willen aanpassen."

"We hebben geweldige gevechten gezien in Melbourne, we hebben supermooie duels gezien in China en Kimi en ik hebben zaterdag en zondag geweldig gevochten. Dat kan puur en alleen door hoe deze Power Units in elkaar steken. Dat is mijn kijk erop."

Ging het bijna mis met Antonelli?

Het duel met Antonelli was volgens Russell geweldig. Hij stelt dat het nooit fout kan kunnen gaan: "We weten allebei hoe we tegen elkaar moeten racen. Zoals ik al zei: volgens mij hadden we het allebei volledig onder controle. Het was echt geweldig, ik heb er persoonlijk enorm van genoten."

"Het was op dit circuit uitzonderlijk lastig om los te komen van de marge van één seconde voor de Overtake Mode. Je wint per ronde ongeveer een halve seconde tot zes tienden, inclusief de slipstream. Het was dus heel erg lastig om een gat te trekken, maar de afstelling van de Overtake Mode en de boost werkt gewoon. Ik vind het echt top."

Joeppp

Posts: 8.611

F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Red Bull Racing Mercedes GP Canada 2026

Reacties (20)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.798

    "Het was op dit circuit uitzonderlijk lastig om los te komen van de marge van één seconde voor de Overtake Mode. Je wint per ronde ongeveer een halve seconde tot zes tienden, inclusief de slipstream. Het was dus heel erg lastig om een gat te trekken, maar de afstelling van de Overtake Mode en de boost werkt gewoon. Ik vind het echt top."

    En dit is nu precies de reden dat ze dit moeten afschaffen. Waar zit de echte skill van de rijder? De grap is dat je dit moet uitleggen aan andere wat het nu precies inhoud en wanneer wel en wanneer niet. Nee, ook deze race was weer niet echt spannend. Ja een leuk gevecht tussen de Mercedessen, maar was dat echt een gevecht op het scherpst van de snede? Nope. Dat laat Toto niet toe.

    En wat was er nu verder om aan te gluren? Alles is kunstmatig, de vele positie wisselingen zijn geen inhaal acties. Nergens was het spannend.

    • + 7
    • 26 mei 2026 - 11:45
    • SennaS

      Posts: 12.127

      Velen denken er anders over.
      Dat de Mercedes mannen elkaar van uit de bocht drukken en soms elkaar toucheren vind hij niet ver genoeg gaan?
      Toto en Zak geven hun coureurs een eerlijke kans en mogen vechten, zolang ze elkaar niet uit de race rijden. (En zelfs dat is vaak voorgekomen).
      Of zie liever een rbr beleid met nr1 coureur met waterdrager?

      • + 4
      • 26 mei 2026 - 11:55
    • snailer

      Posts: 33.177

      Plus dat je blijkbaar anders mag harvesten? Kan iemand mij dat uitleggen? Ik begreep het niet.Verstappen meldde het. Was volgens hem dat hij Hamilton kon bliven volgen.

      Ennnnn .... daar gaan we weer.... Kijk even 2023 terug. Perez kreeg een auto naar zijn smaak. Hij kreeg in Baku de geprefereerde strategie. En ze hebben altijd gevochten..... Hoewel Perez eigenlijk nooit daartoe in staat was.

      Er werd alleen niet gevochten als er verschil in strategie was. Laat Mercedes dat toevallig ook zo aanpakken. En daarbij... Bottas?????

      Je kan het niet laten om dat andere team te downplayen. Hou daar gewoon mee op man.

      • + 3
      • 26 mei 2026 - 13:15
    • Politik

      Posts: 9.969

      Snailer,

      '
      Je kan het niet laten om dat andere team te downplayen. Hou daar gewoon mee op man.'

      Dat geldt toch ook voor jou naar anderen teams toe?
      Je haalt 1 kleine periode in 2023 aan om.aan te tonen dat RB twee gelijke coureurs had en ze vrij liet racen?

      Laat me.niet lachen!
      Het laatste spektakel dat ik van beide RB coureurs heb gezien was pakweg 10 jaar terug met Verstappen en Ricciardo.

      • + 3
      • 26 mei 2026 - 13:29
    • snailer

      Posts: 33.177

      Ze hadden geen gelijke rijders, Politik.

      Ze krijgen altijd de kans de eerste rijder te worden, alleen werkt het gewoon met Verstappen anders. Die is gewoon te goed voor de tweede rijders, want ja. Het zijn tweede rijders. Op prestatie. Maar ze mogen het allemaal proberen van RBR. Ik moet zeggen: Mochten, want sinds een tijdje zit er een andere teambaas.

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 14:36
  • SennaS

    Posts: 12.127

    Vrij logisch toch als je de beste auto hebt, dus je huiswerk goed hebt gemaakt. Zelfs de Ziggo fanboy tafel (o.a. Robert en Olav) vonden het een toprace en hebben weinig gemerkt van het bekritiseerde concept.
    Uiteraard zullen achterlopers blijven hameren op wijzigingen die hun beter past.
    In 2022 waren Rbr en Max lovend over dat concept omdat Newey een raket gebouwd had, terwijl teams als mercedes en ferrari aanpassingen willen voor hun kangoeroe auto’s. Die werden tegengehouden.

    • + 4
    • 26 mei 2026 - 11:46
    • Joeppp

      Posts: 8.610

      Met dat verschil dat het toen nog racen was en nu niet meer. Inmiddels haken de fans af en gaan wat anders doen tijdens de race. Coureurs stappen over naar andere klasses om nog een beetje plezier te halen uit hun beroep. Ik snap dat Russell dit allemaal zegt maar je kan het niet serieus nemen. Russell zit elk jaar op de wip van wel of niet een contract dan is je echte mening geven lastig als het ingaat tegen het belang van je werkgever en organisatie.

      • + 14
      • 26 mei 2026 - 11:53
    • Need5Speed

      Posts: 3.862

      Ook de Red Bull stuiterde in 2022 en er zijn wel degelijk wijzigingen voor doorgevoerd. Ferrari ging gewoon aan de leiding in de eerste x races.

      Als alleen achterblijvers klagen dan hebben we nu bijna een heel veld vol achterblijvers.

      • + 2
      • 26 mei 2026 - 11:57
    • SennaS

      Posts: 12.127

      Joepp, de tijd zal het leren of denk je dat we met z’n allen naar GT3 gaan volgen?
      Het is komen en gaan van supporters. In NL haken er inderdaad velen af, we weten wel waarom en bv in Italie is het tijden niet zo populair geweest, we weten ook waarom.
      De media en de dure uitzendrechten spelen ook een grote rol.
      Na het verdwijnen van de jankende V8 en vervangen door Hybride, was de f1 ook ten dode opgeschreven.
      Of de kunstmatige inhalen met drs etc. Of de niet om aan te zien kangoeroe auto’s. Er is altijd reuring geweest en de f1 overleeft.
      De ene groep is lovend en de andere groep baalt. Bij velen hangt hun menig af van de positie/rangorde van hun favo team en/of coureur.

      • + 3
      • 26 mei 2026 - 12:18
    • SennaS

      Posts: 12.127

      Needspeed, dan heb jij een heel andere rbr gezien dan ik, want dat ding reed op rails getuige de dominantie. Zelfs Perez eon in het begin races en Max had het niet op orde. En na een drastische aanpassing waren Perez en Ferrari gezien.

      • + 2
      • 26 mei 2026 - 12:23
    • Joeppp

      Posts: 8.610

      SennaS, je zit er echt volledig naast. Er is nooit een periode geweest waarbij 95% van de rijders afgaven dat deze auto's volledig F1 onwaardig zijn. Er is nooit een periode waarin mensen die hun geld verdienen aan de F1 volledig afstand nemen van de huidige motoren. Er is nooit een periode geweest waar de voorzitter van de FIA na 3 races al riep dat er weer andere motoen zouden komen en het liefst binnen 2 jaar. Er is nooit een periode geweest waarbij de wagens van snelheid minderen op het rechte stuk. Ik krijg hier regelmatig de vraag: Als je het niet bevalt waarom kijk je dan? Mijn tegenvraag is: Als je dit goed vind waarom heb je dan ooit hiervoor F1 gekeken? Heb je dan uberhaupt wel gekeken of maakt het gewoon niet uit wat je voorgeschoteld krijgt. De huidige F1 is als een Michelin restaurant waar frikandellen uit de airfryer worden geserveerd. 95% van de klanten vind het vreselijk maar er is altijd een groepje wat het niks uitmaakt als er maar wat te eten is.

      • + 8
      • 26 mei 2026 - 12:26
    • Need5Speed

      Posts: 3.862

      @SennaS Dan heb ik inderdaad een andere RBR gezien dan jij en dan vraag ik mij af waar jij naar hebt zitten kijken. Die dominantie was helemaal niet zo groot gezien het feit dat Leclerc, Perez en Russell tot op het eind om de 2e plek vochten en had meer met Max te maken dan met de wagen, ook al wil jij dat niet toegeven.

      • + 3
      • 26 mei 2026 - 12:32
    • Need5Speed

      Posts: 3.862

      Mercedes heeft alles gewonnen dit jaar maar jij struikelt over 2022?

      • + 3
      • 26 mei 2026 - 12:47
    • Politik

      Posts: 9.969

      @Senna,

      Deze discussie heeft geen enkele zin, stop er maar mee, want je gaat toch geen begrip krijgen hier.

      Wat Russell en Antonelli hebben laten zien afgelopen weekend, was spannend en echt racen, tot op het randje.

      Dat sommigen maar vol.blijven houden dat het allemaal niks is en dat de fans afhaken, is grote onzin.

      Ik was afgelopen weekend op het circuit daar en er waren honderd duizenden fans.
      Heb ze niet allemaal gesproken :) maar neem van mij aan dat ze dol enthousiast waren.

      Ook over de duels met Hamilton en Verstappen trouwens.
      Het gaat wel goed komen met de nieuwe regels.

      Je zag zelfs al dat een gelukkig verkregen 3e plek (uitvallen Rus en Nor)voor Verstappen zijn humeur al een stuk verbeterde gedurende het weekend :)

      • + 3
      • 26 mei 2026 - 13:36
    • Mrduplex

      Posts: 1.756

      Politik bepaalt dat wel ff voor anderen.altijd de rest de les lezen,beetje sneu

      • + 1
      • 26 mei 2026 - 14:40
  • F1jos

    Posts: 5.288

    Russell denkt alleen aan eigenbelang en niet aan de sport. De belangen behartigen van het GPDA worden door hem vooralsnog niet uitgevoerd.

    • + 9
    • 26 mei 2026 - 12:03
    • SennaS

      Posts: 12.127

      En wat had een andere coureur gedaan met de beste auto?
      De gpda gaat niet over de regelgeving

      • + 2
      • 26 mei 2026 - 12:25
    • Stoffelman

      Posts: 6.349

      GPDA is dan ook een lege doos.
      Hoe kom je erbij om je belangen te laten verdedigen door je directe tegenstrever.
      Daarbij komt nog dat ze nergens stemrecht hebben.

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 13:30
  • VestAan

    Posts: 774

    Welke eerlijke verdeling, het is nu een behoorlijk oneerlijke verdeling tussen ICE en MGU-K.

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 12:10
    • SennaS

      Posts: 12.127

      Hij bedoelt denk ik dat er in het leven geen betere en eerlijker verdeling bestaat dan 50-50 ;-)

      • + 2
      • 26 mei 2026 - 12:26

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

