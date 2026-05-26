Max Verstappen maakt er geen geheim van: hij wil dat de motorregels worden aangepast. De FIA is druk bezig met het doorvoeren van veranderingen voor 2027, maar ze komen nog veel tegenstand tegen. Mercedes-coureur George Russell begrijpt niet waarom de regels moeten worden aangepast.

De nieuwe motorregels zorgen dit jaar voor veel controverse in de Formule 1. De eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten zorgt voor de nodige problemen, en de FIA wil volgend jaar overstappen naar een 60/40-verdeling. Verstappen is een groot voorstander van deze veranderingen, en dreigt zelfs te vertrekken als deze regels door politieke spelletjes sneuvelen.

Russell heeft genoten

Mercedes-coureur George Russell heeft een andere mening. In Canada vocht hij afgelopen weekend een geweldig duel uit met zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Russell viel uit met motorproblemen, maar liet aan de internationale media weten dat hij heeft genoten: "Ik vond het geweldig, echt fantastisch. Zo'n gevecht heb ik al jaren niet meer gehad. Ik heb zo'n strijd waarschijnlijk niet meer gezien sinds Hamilton en Rosberg in Bahrein 2014."

'Waarom zouden we dit aanpassen?'

Volgens Russell is dit een gevolg van de nieuwe regels, en daar geniet hij van: "Deze nieuwe auto's maken dat allemaal mogelijk. De nieuwe motoren maken dat mogelijk. Ik zou echt niet weten waarom je dat zou willen aanpassen."

"We hebben geweldige gevechten gezien in Melbourne, we hebben supermooie duels gezien in China en Kimi en ik hebben zaterdag en zondag geweldig gevochten. Dat kan puur en alleen door hoe deze Power Units in elkaar steken. Dat is mijn kijk erop."

Ging het bijna mis met Antonelli?

Het duel met Antonelli was volgens Russell geweldig. Hij stelt dat het nooit fout kan kunnen gaan: "We weten allebei hoe we tegen elkaar moeten racen. Zoals ik al zei: volgens mij hadden we het allebei volledig onder controle. Het was echt geweldig, ik heb er persoonlijk enorm van genoten."

"Het was op dit circuit uitzonderlijk lastig om los te komen van de marge van één seconde voor de Overtake Mode. Je wint per ronde ongeveer een halve seconde tot zes tienden, inclusief de slipstream. Het was dus heel erg lastig om een gat te trekken, maar de afstelling van de Overtake Mode en de boost werkt gewoon. Ik vind het echt top."