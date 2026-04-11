Dit is het peperdure megajacht van Max Verstappen

De Formule 1-wereld geniet momenteel van een soort extra break. Door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is er een gat van bijna een maand ontstaan, en kunnen de coureurs een soort vakantietje vieren. De boot van Max Verstappen ligt momenteel in Italië, en het lijkt erop dat deze wordt voorbereid op vakanties later dit jaar.

Begin 2025 werden Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet gespot in de haven van het Italiaanse Viareggio. Hij nam daar zijn nieuwste speeltje in ontvangst: een reusachtig privéjacht dat hem miljoenen heeft gekost. Het gaat om een superjacht uit de Mangusta-serie die is gebouwd door Overmarine. De boot is 33 meter lang en luistert naar de naam 'Unleash the Lion'.

Na de koop werd de boot overgebracht naar de haven van Monaco, waar hij rustig ronddobberde totdat zijn eigenaar besloot een uitje te maken. Tijdens het raceweekend van de Grand Prix van Monaco lag de Unleash the Lion in de haven, en stal het ding de show. De boot werd op de gevoelige plaats vastgelegd, en ging voor het eerst de wereld over.

Eerste vakanties

Eén maand na de Grand Prix van Monaco ging Verstappen met vrienden en familie voor het eerst echt op pad met de boot. Ze werden gespot voor de kust van de bekende badplaats Saint Tropez, en het was voor Verstappen een ideaal moment om even op te laden na een lastige fase in het seizoen. Ook zijn schoonbroer, voormalig F1-coureur Nelson Piquet Jr., en zijn goede vriend Gabriel Bortoleto zetten voet aan boord.

Hoe de boot wereldnieuws werd

Weer een maand later werd de boot van Verstappen even wereldnieuws. Het barstte in de maand juli van de geruchten over de toekomst van Verstappen. Hij werd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en de boten van hem én Mercedes-teambaas Toto Wolff speelden ineens een grote rol in deze saga.

Verstappen reisde namelijk af naar Sardinië om even vakantie te vieren. Zijn privéjacht lag hier al te dobberen voor de kust, en toen Verstappen aan boord stapte, schrok hij zich een hoedje. Even verderop dobberde namelijk de boot van Wolff in de zee. Het regende verhalen, maar Verstappen bleef Red Bull trouw. De boot speelde echter een grote rol bij dit verhaal.

Klaar voor de zomer?

Toen het daarna kouder werd in Europa, lag de boot maandenlang stil in de haven van Monaco. Eerder deze week voer de Unleash the Lion de haven echter uit, en zette hij koers naar Viareggio. Daar ging hij voor anker vlakbij de scheepswerf van Mangusta, en het lijkt er sterk op dat er onderhoud wordt uitgevoerd. Verstappen is in ieder geval niet aan boord, op het moment dat de boot aanmeerde zat hij te gamen met vrienden.