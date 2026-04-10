Britse media: 'Verstappen denkt na over Red Bull-vertrek, McLaren en Ferrari zijn opties'

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 blijft voer voor speculatie. Nu de sportieve verhoudingen verschuiven en Red Bull Racing terrein lijkt te verliezen, groeit de kans dat de Nederlander zijn opties serieus gaat overwegen.

Vooral McLaren wordt steeds nadrukkelijker genoemd als mogelijke bestemming. De renstal uit Woking timmert stevig aan de weg en krijgt met de komst van Gianpiero Lambiase er binnenkort nog extra knowhow bij. Het Britse Daily Mail weet te melden dat de Verstappens aan het nadenken zijn over een mogelijke transfer in de koningsklasse van de autosport.

McLaren lonkt, maar interne verhoudingen spelen mee

Binnen het kamp-Verstappen was er in het verleden weinig enthousiasme om de overstap naar McLaren te maken, maar dat sentiment lijkt te veranderen. Zeker als het team dit seizoen kan aantonen structureel mee te doen om zeges, wordt het plots een serieuze optie.

Een mogelijke overstap roept wel meteen vragen op over de line-up. Lando Norris lijkt stevig verankerd binnen het team en heeft een goede relatie met CEO Zak Brown. Over de positie van Oscar Piastri bestaan meer twijfels, mede door signalen dat de verhoudingen binnen zijn kamp en het team niet altijd volledig in balans zijn.

Daarbij speelt ook de rol van Piastri’s manager Mark Webber mee, die in het verleden zelf ervaring had met interne machtsverhoudingen binnen een topteam en kritisch zou kijken naar de huidige situatie bij McLaren.

Ferrari blijft twijfelachtige optie voor Verstappen

Naast McLaren wordt ook Ferrari genoemd als mogelijke bestemming. Met het oog op een mogelijk afscheid van Lewis Hamilton na dit seizoen zou daar ruimte kunnen ontstaan binnen de line-up.

Toch blijft Ferrari sportief gezien een onzekere factor. De Italiaanse renstal wist sinds 2008 geen wereldtitel meer te veroveren, wat binnen het kamp van Verstappen al langer voor terughoudendheid zorgt.

Voorlopig lijkt Verstappen de situatie bij Red Bull Racing af te wachten. Het team moet zich herpakken nadat het is teruggevallen in de pikorde achter onder meer Mercedes, Ferrari en McLaren. De komende maanden zullen bepalend zijn voor zijn toekomst, zeker als een duidelijk sportief herstel uitblijft.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

