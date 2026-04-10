De Formule 1-wereld werd gisteren opgeschrikt door het nieuws dat Gianpiero Lambiase Red Bull gaat verruilen voor McLaren. Voorlopig blijft de race-engineer van Max Verstappen nog bij Red Bull werken, maar mogelijk wordt er een overeenkomst gesloten waardoor hij toch eerder naar Woking kan overstappen.

Lambiase geldt bij Red Bull als een vertrouweling en de rechterhand van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen ziet hem als een vriend, en stelde eerder dat hij zou stoppen als Lambiase zou stoppen. Nu gaan ze toch uit elkaar, al duurt dat nog wel eventjes. Red Bull gaf aan dat hij het team na het seizoen 2027 gaat verlaten, en dat hij dus in 2028 pas bij McLaren aan de slag kan gaan.

McLaren gebruikte in hun persbericht echter een iets andere bewoording. Ze stelden dat Lambiase niet later dan 2028 aan de slag gaat, waarmee ze dus ook ruimte openhouden voor een eerdere start van de samenwerking. Lambiase beschikt echter over een contract bij Red Bull dat na 2027 afloopt, maar dat betekent volgens The Race niet dat hij ook tot op dat moment bij de Oostenrijkse renstal blijft.

Wat kan er veranderen?

The Race stelt dat het in dit soort situaties niet ongebruikelijk is dat teams onderling afspraken maken waardoor iemand eerder kan overstappen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan financiële compensaties of afspraken waardoor andere personeelsleden de omgekeerde weg kunnen bewandelen en ook sneller aan de slag kunnen bij een nieuwe werkgever.

Hoe ziet de situatie er nu uit?

Lambiase lijkt het huidige seizoen in ieder geval te gaan afmaken bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal liet in hun persbericht weten dat Lambiase zich nu nog volledig focust op zijn rol als race-engineer van Verstappen en Head of Racing.

Bij McLaren zal hij aan de slag gaan als Chief Racing Officer, en zal hij vanuit deze rol direct rapporteren aan teambaas Andrea Stella. Gisteren werd er gesteld dat McLaren mogelijk voorsorteert op een vertrek van Stella naar Ferrari, maar volgens The Race is dat niet het geval en voelt de Italiaan zich op zijn gemak bij zijn huidige werkgever.