De Formule 1-wereld werd gisteren opgeschrikt door het nieuws dat Gianpiero Lambiase Red Bull gaat verruilen voor McLaren. Voorlopig blijft de race-engineer van Max Verstappen nog bij Red Bull werken, maar mogelijk wordt er een overeenkomst gesloten waardoor hij toch eerder naar Woking kan overstappen.

Lambiase geldt bij Red Bull als een vertrouweling en de rechterhand van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen ziet hem als een vriend, en stelde eerder dat hij zou stoppen als Lambiase zou stoppen. Nu gaan ze toch uit elkaar, al duurt dat nog wel eventjes. Red Bull gaf aan dat hij het team na het seizoen 2027 gaat verlaten, en dat hij dus in 2028 pas bij McLaren aan de slag kan gaan.

McLaren gebruikte in hun persbericht echter een iets andere bewoording. Ze stelden dat Lambiase niet later dan 2028 aan de slag gaat, waarmee ze dus ook ruimte openhouden voor een eerdere start van de samenwerking. Lambiase beschikt echter over een contract bij Red Bull dat na 2027 afloopt, maar dat betekent volgens The Race niet dat hij ook tot op dat moment bij de Oostenrijkse renstal blijft.

Wat kan er veranderen?

The Race stelt dat het in dit soort situaties niet ongebruikelijk is dat teams onderling afspraken maken waardoor iemand eerder kan overstappen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan financiële compensaties of afspraken waardoor andere personeelsleden de omgekeerde weg kunnen bewandelen en ook sneller aan de slag kunnen bij een nieuwe werkgever.

Hoe ziet de situatie er nu uit?

Lambiase lijkt het huidige seizoen in ieder geval te gaan afmaken bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal liet in hun persbericht weten dat Lambiase zich nu nog volledig focust op zijn rol als race-engineer van Verstappen en Head of Racing.

Bij McLaren zal hij aan de slag gaan als Chief Racing Officer, en zal hij vanuit deze rol direct rapporteren aan teambaas Andrea Stella. Gisteren werd er gesteld dat McLaren mogelijk voorsorteert op een vertrek van Stella naar Ferrari, maar volgens The Race is dat niet het geval en voelt de Italiaan zich op zijn gemak bij zijn huidige werkgever.

gridiron

Posts: 3.336

Liever niet, anders hebben we terug 100 artikels over het feit dat Max mogelijk's naar Ferrari gaat.

  • 10 apr 2026 - 12:08
Reacties (8)

  • Patrace

    Posts: 6.645

    Ja, als McLaren en Red Bull een deal sluiten, zou Lambiase al ergens in 2027 bij McLaren kunnen beginnen.
    Maar ik moet nog zien dat ze dat gaan doen. Ze maken daarmee een directe concurrent immers sterker, niet alleen met de kwaliteiten van Lambiase, maar ook met de kennis die hij meeneemt van Red Bull.

    Dit jaar zal hij al minder worden betrokken bij belangrijke ontwikkelingen, maar volgend seizoen zal hij helemaal nergens meer bij betrokken worden.
    Dan is het aan Red Bull hoe lang ze hem met 'gardening leave' sturen: een heel jaar, of korter, bijvoorbeeld een half jaar?

    • 10 apr 2026 - 11:34
    • misstappen

      Posts: 3.512

      als je iemand tegen zijn zin laat blijven, is dat meestal ook niet zo productief. Verder heeft hij veel gedaan voor RBR, dus neem je verlies als RBR en ga (heel) snel aan de slag voor een goede vervanger. Volgens het interview met Jos was dit al eerder bekend (ook bij Max dus) , dat is ook logisch als je een vriendschappelijke relatie met elkaar hebt.

      • 10 apr 2026 - 13:11
  • DutchTifosi

    Posts: 2.843

    Hannah Schmitz naar Ferrari? Als we toch lekker bezig zijn.

    • 10 apr 2026 - 12:05
    • gridiron

      Posts: 3.336

      Liever niet, anders hebben we terug 100 artikels over het feit dat Max mogelijk's naar Ferrari gaat.

      • 10 apr 2026 - 12:08
    • DutchTifosi

      Posts: 2.843

      Ja dat is ook weer zoiets. Laat dan maar zitten.

      • 10 apr 2026 - 12:27
  • gridiron

    Posts: 3.336

    Die kans zit er toch altijd in, eenmaal de teams onderling met elkaar gaan onderhandelen.

    • 10 apr 2026 - 12:07
  • Regenrace

    Posts: 2.571

    "Mogelijk gaat het regenen vandaag, maar misschien ook niet."
    Dat heeft iemand gezegd, dus ik zet het maar even tussen haakjes.
    Ik twijfel of ik dit opmerkelijk of belangrijk nieuws vind, misschien wel allebei. En Verstappen, heb ik Verstappen al genoemd?

    • 10 apr 2026 - 12:37
  • Larry Perkins

    Posts: 64.229

    Jos Verstappen: "We wisten het al een tijdje. We wisten ook wanneer dat ging gebeuren, dus we hebben nog anderhalf, twee jaar om met hem samen te werken."

    Ik geloof Jos eerder op zijn woord dan The Race, maar dingen kunnen onderweg natuurlijk veranderen...

    • 10 apr 2026 - 13:26

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
