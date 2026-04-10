Marko maakt zich grote zorgen over Red Bull na vertrek Lambiase

De aankondiging van het vertrek van Gianpiero Lambiase bij Red Bull kwam voor veel mensen als een verrassing. De race-engineer van Max Verstappen gaat overstappen naar McLaren, en ook Helmut Marko stelt dat dit een groot verlies is. Hij legt uit hoe groot de rol van Lambiase binnen het team was.

Lambiase geldt als één van de laatst overgebleven vertrouwelingen van Verstappen binnen Red Bull. Hij is niet alleen de race-engineer van Verstappen, maar ook een vriend. Ze werken al tien jaar samen, en Verstappen stelde in het verleden dat als Lambiase stopt, hij ook gaat stoppen. Dat lijkt niet te gaan gebeuren, maar Lambiase stapt na 2027 toch over naar McLaren. Bij de Britse renstal zal hij de rol van Chief Racing Officer gaan vervullen.

Wat betekent dit voor Red Bull?

Ook voor voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko kwam het niets als een grote schok. Bij het Oostenrijkse persbureau APA spreekt hij zich uit: "Dat is toch wel een groot verlies. Die twee waren soms net een ouder echtpaar. Ze hebben ook wel hun meningsverschillen en ruzies gehad."

Wat was de impact van Lambiase?

Lambiase was voor het grote publiek vooral bekend als de man die met Verstappen sprak tijdens de sessies. Hij was echter veel meer dan alleen de race-engineer van Verstappen, en vervulde in de laatste jaren ook de rol van Head of Racing.

Marko legt dan ook uit dat Lambiase heel erg belangrijk was voor de gang van zaken bij Red Bull: "Ons team is heel erg groot. 'GP' was een heel erg belangrijke factor in de ontwikkeling van de auto en hij speelde een grote rol bij de afstelling. Hij ging ook zijn eigen gang, het was niet altijd in de afstemming met de rest van de technische crew."

Lambiase blijft dit seizoen nog 'gewoon' aan de pitmuur van Red Bull zitten. Hij zal zijn contract bij Red Bull gaan uitdienen, en zoals het er nu uitziet, stapt hij pas na 2027 over naar het team uit Woking.

Pietje Bell

Posts: 34.246

Dat was ook mijn eerste gedachte, maar wat als zijn ideeën beter waren dan de rest van de technische crew? De laatste jaren is de RB nou niet bepaald een goede wagen zoals voorheen.

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.645

    Dit is toch een stukje kritiek op de werkwijze van Lambiase:
    "Hij ging ook zijn eigen gang, het was niet altijd in de afstemming met de rest van de technische crew."

    Zaken niet afstemmen met de rest van de technische mensen lijkt me niet persé een goede werkwijze.

    • + 0
    • 10 apr 2026 - 11:39
    • Pietje Bell

      Posts: 34.244

      Dat was ook mijn eerste gedachte, maar wat als zijn ideeën beter waren dan de rest van de technische crew? De laatste jaren is de RB nou niet bepaald een goede wagen zoals voorheen.

      • + 2
      • 10 apr 2026 - 11:59
    • Larry Perkins

      Posts: 64.225

      Elders wordt het verder toegelicht…

      "'GP' is een zeer belangrijke factor in de ontwikkeling en de afstelling van de auto's," vertelt Marko.
      De laatste jaren moest er bij Red Bull tijdens een raceweekend steeds vaker aan de set‑up worden gesleuteld om het maximale uit de auto te halen.
      Verstappen vond daarbij vaak steun bij Lambiase, die de auto op zijn wensen wist af te stemmen, waardoor het in de race geregeld alsnog goedkwam.

      Marko benadrukt de onafhankelijkheid die Lambiase altijd heeft getoond, ook al was hij een van de vele werknemers van Red Bull. "Het is iemand die zijn eigen weg is gegaan. Zijn mening was niet altijd in overeenstemming met die van de rest van de technische crew."
      Lambiase ging dus niet altijd akkoord met de andere technici binnen Red Bull. Die zullen ook wel geweten hebben waar ze het over hadden, maar Lambiase stond als race engineer het dichtst bij Verstappen en wist dus wat tijdens de kwalificatie en de race nodig was.”

      • + 2
      • 10 apr 2026 - 13:04

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

