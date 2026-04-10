De aankondiging van het vertrek van Gianpiero Lambiase bij Red Bull kwam voor veel mensen als een verrassing. De race-engineer van Max Verstappen gaat overstappen naar McLaren, en ook Helmut Marko stelt dat dit een groot verlies is. Hij legt uit hoe groot de rol van Lambiase binnen het team was.

Lambiase geldt als één van de laatst overgebleven vertrouwelingen van Verstappen binnen Red Bull. Hij is niet alleen de race-engineer van Verstappen, maar ook een vriend. Ze werken al tien jaar samen, en Verstappen stelde in het verleden dat als Lambiase stopt, hij ook gaat stoppen. Dat lijkt niet te gaan gebeuren, maar Lambiase stapt na 2027 toch over naar McLaren. Bij de Britse renstal zal hij de rol van Chief Racing Officer gaan vervullen.

Wat betekent dit voor Red Bull?

Ook voor voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko kwam het niets als een grote schok. Bij het Oostenrijkse persbureau APA spreekt hij zich uit: "Dat is toch wel een groot verlies. Die twee waren soms net een ouder echtpaar. Ze hebben ook wel hun meningsverschillen en ruzies gehad."

Wat was de impact van Lambiase?

Lambiase was voor het grote publiek vooral bekend als de man die met Verstappen sprak tijdens de sessies. Hij was echter veel meer dan alleen de race-engineer van Verstappen, en vervulde in de laatste jaren ook de rol van Head of Racing.

Marko legt dan ook uit dat Lambiase heel erg belangrijk was voor de gang van zaken bij Red Bull: "Ons team is heel erg groot. 'GP' was een heel erg belangrijke factor in de ontwikkeling van de auto en hij speelde een grote rol bij de afstelling. Hij ging ook zijn eigen gang, het was niet altijd in de afstemming met de rest van de technische crew."

Lambiase blijft dit seizoen nog 'gewoon' aan de pitmuur van Red Bull zitten. Hij zal zijn contract bij Red Bull gaan uitdienen, en zoals het er nu uitziet, stapt hij pas na 2027 over naar het team uit Woking.