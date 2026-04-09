De overstap van Gianpiero Lambiase van Red Bull Racing richting het team van McLaren, houdt alle gemoederen bezig in de Formule 1. Vanwege de vermeende transfer wordt er ook volop gespeculeerd over het feit dat ook Max Verstappen de Oostenrijkse renstal kan verlaten. Volgens F1-journalist van de Telegraaf, Erik van Haren, is een vertrek van de Nederlander zeker niet uitgesloten.

Het was hét nieuws van de week deze ochtend in de Formule 1: de rechterhand van Verstappen - Lambiase - gooit na meer dan een decennium met de Nederlander te hebben gewerkt, de Red Bull-deur achter zich dicht. Wanneer zijn contract eind 2027 afloopt maakt hij de overstap richting McLaren, waar een functie als teambaas in het verschiet ligt. Hiermee sorteert het team van Zak Brown voor op een mogelijk vertrek van Andrea Stella richting Ferrari.

'Ook Verstappen vertrekt mogelijk'

Verstappen en Lambiase waren jarenlang onafscheidelijk aan elkaar verbonden. De twee werden wereldberoemd om hun ijzersterke relatie, maar ook vaak vanwege hun uitbarstende boordradio's waar bijna het kookpunt bereikt werd. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull was dan ook altijd lyrisch over zijn race-engineer en stelde zelfs nooit meer met iemand anders samen te willen gaan werken.

En die belofte kan dan ook zomaar ingelost worden. Volgens Van Haren denkt de Nederlander namelijk zeer nadrukkelijk na over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. "Het is natuurlijk duidelijk dat hij nadenkt over zijn toekomst in de F1 zelf", zo klinkt het. "Er werd geschetst dat hij Red Bull heeft laten weten te gaan stoppen aangezien nu bekend is dat Lambiase vertrekt, maar dat is niet waar."

'Brown zeer gecharmeerd van Verstappen'

Van Haren benadrukte daarbij dat Verstappen op de radar ligt van Brown om mogelijk Lando Norris of Oscar Piastri op te gaan volgen bij McLaren.

"Er zal de komende maanden zeker wat gebeuren rondom Verstappen. Het is duidelijk dat ze bij McLaren, vooral Brown, zeer gecharmeerd zijn van Verstappen. Sommigen zullen dat verbazen, maar dat is zeker zo. Er is zeker respect tussen die twee en nu met Lambiase aan boord, heeft hij een extra ijzer in het vuur. Dus die houdt de situatie nauwlettend in de gaten. En ook Mercedes en Ferrari gaan dat doen."