De overstap van Gianpiero Lambiase van Red Bull Racing richting het team van McLaren, houdt alle gemoederen bezig in de Formule 1. Vanwege de vermeende transfer wordt er ook volop gespeculeerd over het feit dat ook Max Verstappen de Oostenrijkse renstal kan verlaten. Volgens F1-journalist van de Telegraaf, Erik van Haren, is een vertrek van de Nederlander zeker niet uitgesloten. 

Het was hét nieuws van de week deze ochtend in de Formule 1: de rechterhand van Verstappen - Lambiase - gooit na meer dan een decennium met de Nederlander te hebben gewerkt, de Red Bull-deur achter zich dicht. Wanneer zijn contract eind 2027 afloopt maakt hij de overstap richting McLaren, waar een functie als teambaas in het verschiet ligt. Hiermee sorteert het team van Zak Brown voor op een mogelijk vertrek van Andrea Stella richting Ferrari

'Ook Verstappen vertrekt mogelijk'

Verstappen en Lambiase waren jarenlang onafscheidelijk aan elkaar verbonden. De twee werden wereldberoemd om hun ijzersterke relatie, maar ook vaak vanwege hun uitbarstende boordradio's waar bijna het kookpunt bereikt werd. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull was dan ook altijd lyrisch over zijn race-engineer en stelde zelfs nooit meer met iemand anders samen te willen gaan werken. 

En die belofte kan dan ook zomaar ingelost worden. Volgens Van Haren denkt de Nederlander namelijk zeer nadrukkelijk na over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. "Het is natuurlijk duidelijk dat hij nadenkt over zijn toekomst in de F1 zelf", zo klinkt het. "Er werd geschetst dat hij Red Bull heeft laten weten te gaan stoppen aangezien nu bekend is dat Lambiase vertrekt, maar dat is niet waar." 

'Brown zeer gecharmeerd van Verstappen'

Van Haren benadrukte daarbij dat Verstappen op de radar ligt van Brown om mogelijk Lando Norris of Oscar Piastri op te gaan volgen bij McLaren.

"Er zal de komende maanden zeker wat gebeuren rondom Verstappen. Het is duidelijk dat ze bij McLaren, vooral Brown, zeer gecharmeerd zijn van Verstappen. Sommigen zullen dat verbazen, maar dat is zeker zo. Er is zeker respect tussen die twee en nu met Lambiase aan boord, heeft hij een extra ijzer in het vuur. Dus die houdt de situatie nauwlettend in de gaten. En ook Mercedes en Ferrari gaan dat doen." 

 

 

Patrace

Posts: 6.643

Ondanks dat zie ik Max niet naar McLaren gaan, omdat het niets verandert aan de problemen die hij heeft met de huidige F1.

  • 5
  • 9 apr 2026 - 19:51
  Kennie

    Posts: 2.727

    Ik zou het héél vet vinden als Max naar McLaren gaat. Zou ook wel op de een of andere manier bij hem passen. Bij een grote fabrikant in het harnas gaat hem niet worden denk ik, of het moet Ferrari zijn.

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 18:10
    hupholland

      Posts: 9.823

      Hamilton ging juist van McLaren naar Mercedes om uit het strakke regime van McLaren te ontsnappen, toch? Ik zou het juist leuk vinden als Max eindelijk eens voor een echt automerk gaat rijden. Nu wil ik McLaren verder niet tekort doen, maar dat vind ik wat betreft toch van een andere categorie, die bouwen ook geen eigen F1 motor. En wat Zak en Max betreft denk ik dat er los van het respect dat er idd wel is, er geen hele geweldige chemie gaat zijn.

      • + 4
      • 9 apr 2026 - 18:38
    Patrace

      Posts: 6.643

      Qua chemie denk ik juist dat het tussen Zak en Max heel goed zou werken.
      Beide zijn pure racers en Brown is bijzonder onder de indruk van Verstappen. Die gaan elkaar uitstekend begrijpen, denk ik.
      Vergis je niet in Brown, dat is echt een racefanaat pur sang.

      • + 3
      • 9 apr 2026 - 19:49
    Patrace

      Posts: 6.643

      Ondanks dat zie ik Max niet naar McLaren gaan, omdat het niets verandert aan de problemen die hij heeft met de huidige F1.

      • + 5
      • 9 apr 2026 - 19:51
    Kennie

      Posts: 2.727

      @hupholland: Daar heb je gelijk in, maar het zinkende McLaren schip van Ron Dennis uit ongeveer 2012 is heel wat anders als het McLaren van nu Zak Brown en Andrea Stella. Zak is wel echt een petrolhead en die passen prima bij elkaar. Altijd vooruit kijken en wat geweest is, is geweest. Wanneer Max alleen met GP als engineer wil werken gaat dat misschien ook wel bij McLaren niet lukken als GP Andrea Stella opvolgt. Misschien houdt Max het ook wel voor gezien binnen een paar jaar. Max bij Mercedes of Ferrari zou ik ook wel willen zien, maar ik ben nu eenmaal McLaren fan. 😉

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 21:20
    snailer

      Posts: 32.345

      "Hamilton ging juist van McLaren naar Mercedes om uit het strakke regime van McLaren te ontsnappen, toch?"

      Hamilton ging om twee redenen weg. De eerste was dat McLaren langzaam aan wegzakte uit de absolute top. Dat maakte hem gevoelig voor de argumenten van Lauda. Wat Lauda is uiteindelijk de enige reden dat Hamilton bij Mercedes terecht kwam.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 21:41
    snailer

      Posts: 32.345

      O. EN er was nog een reden. Alleen benoem ik die niet omdat ik dan me zelf wat paranoide voel. Hoewel er veel geruchten zijn geweest ook van mensen intern bij McLaren dat er een rol was voor Hamilton.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 21:42
  919

    Posts: 4.240

    Volgens mij gaan alle teams op een 'wild goose chase'.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 18:11
    schwantz34

      Posts: 41.890

      Vooralsnog is alles wat Max in de toekomst gaat doen schieten met hagel op een pak speculasies...

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 18:19
    919

      Posts: 4.240

      Tijd voor Max om de pis cursus te doen, pensioen in zicht, oh, dat is met een Z.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 18:25
  Larry Perkins

    Posts: 64.221

    G E B R O K E N :

    GP heeft nog geen dreigbericht van Max zijn schoonmoeder ontvangen!

    • + 3
    • 9 apr 2026 - 18:22
    919

      Posts: 4.240

      Hoe moet dat straks hier eigenlijk? GP today kan dan eigenlijk niet meer, MCL today?

      • + 2
      • 9 apr 2026 - 18:26
    schwantz34

      Posts: 41.890

      MV Today!

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 20:51
    snailer

      Posts: 32.345

      Ze gaan gewoon over naar Hamilton vandaag. Want die blijft nog een jaar of 15 in FE met ankermotortje.

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 21:44
  Skoda F1

    Posts: 673

    GP gaat 1 jaartje eerder naar mcl om alvast zijn bedje op te maken! Kan hij zich zo in een gespreid bedje als een vis in het water voelen..

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 18:39
  Pietje Bell

    Posts: 34.240

    Max gisteren op Paul Ricard aan het werk. Video:

    x.com/ZS_Racing/status/2041979873359491135

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 18:40
  Pleen

    Posts: 894

    McL is een klantenteam van MB. Zou het verstandig zijn om naar McL te verkassen of toch liever naar MB of Ferrari?

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 19:38
    Lulham

      Posts: 712

      De afgelopen jaren was McLaren constructeurskampioen en zelf coureurkampioen vorig seizoen.

      • + 2
      • 9 apr 2026 - 20:18
    Elektropunkz

      Posts: 961

      En RedBull was dat de jaren er voor (dus wat is je punt lulham?)

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 20:57
  Smock

    Posts: 320

    Norris en Verstappen in 1 team zou ik geweldig vinden!

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 19:45
    schwantz34

      Posts: 41.890

      Ik ook, maar ik verwacht dat Lando dat na een paar races toch wel een heel stuk minder geweldig zal vinden ;)

      • + 3
      • 9 apr 2026 - 19:55
  elflitso

    Posts: 1.845

    Stel dat Max inderdaad over een paar jaar naar McLaren zou vertrekken dan heeft Zak wel een win win binnen! Een top F1 en GT3 coureur in huis. Wat wil je nog meer als auto merk zijnde.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 20:08
  Larry Perkins

    Posts: 64.221

    Mag die Zak wel, altijd al gemogen!

    En hij is ook nooit dik geweest, er was gewoon lekker veel van hem...
    Zak is ook altijd zeer integer, nooit een grote mond, altijd respectvol naar zijn concurrenten en dus een lichtend voorbeeld voor de rest...

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 20:42
  Pietje Bell

    Posts: 34.240

    Vandaag een gesprek met Helmut Marko in Der Standard.

    Google op :

    Der Standard. Verstappen verliert Renningenieur Lambiase


    "Er [Max] spricht mehr über den Nürburgring als über die Formel 1", sagte Helmut Marko
    am Donnerstag.

    Der ehemalige Förderer und Mentor von Verstappen hatte sich im vergangenen Dezember
    aus der Motorsport-Königsklasse verabschiedet. Nun habe er "losen Kontakt" zum
    28-Jährigen, der mit dem aktuellen Technikreglement in der Formel 1 unglücklich ist.
    "Verstappen ist ein Vollblut-Racer und das jetzige Reglement ist mehr auf
    Energiemanagement ausgelegt und das geht nur im Einvernehmen mit den
    Software-Ingenieuren. Dem Fahrer ist die dominierende Rolle weggenommen worden",
    erklärte der 82-jährige Steirer am Rande einer Red-Bull-Pressekonferenz im Rahmen
    des "Steiermark-Frühlings" am Wiener Rathausplatz.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 21:01
  snailer

    Posts: 32.345

    Doe maar niet, Max. Je hebt niets meer in de FE met aggregaat te zoeken. Lekker naar GT3. Dan kan ik je weer af en toe zien racen. Echt racen.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 21:38

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

