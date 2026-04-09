Verstappen verwerkt vertrek van Lambiase met avondje gamen

Verstappen verwerkt vertrek van Lambiase met avondje gamen

Het is een bijzondere dag voor Max Verstappen en het team van Red Bull Racing. Vanochtend lekte uit dat Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren gaat vertrekken, wat een flinke klap is voor de Nederlander. Het lijkt Verstappen weinig uit te maken, want hij gaat vanavond livestreamen met zijn vrienden.

Verstappen en Lambiase zijn twee handen op één buik, en het feit dat de race-engineer nu gaat vertrekken, zal dan ook hard aankomen. Lambiase gaat de overstap maken naar het team van McLaren, waar hij in 2028 aan de slag gaat. Verstappen stelde eerder dat hij Lambiase ziet als een vriend in plaats van een collega, en hij gaf in het verleden ook aan dat hij gaat vertrekken als zijn engineer vertrekt.

Wat gaat Verstappen doen?

Op de dag van dit grote nieuws lijkt Verstappen zich niet zo druk te maken. Zijn simraceteam Verstappen Sim Racing heeft namelijk gedeeld dat ze vanavond gaan livestreamen op Twitch. Ze zullen de game ARC Raiders gaan spelen, en volgens de aankondiging zal naast Verstappen ook de Nederlandse simcoureur Jarno Opmeer zijn opwachting maken tijdens de stream die om 18:00 begint.

Het is nog maar de vraag of Verstappen tijdens de livestream in zal gaan op vragen vanuit de chat over Lambiase. Het nieuws is wel bevestigd door de teams, maar in het verleden focuste Verstappen zich vooral op het gamen. Het streamen geldt voor hem vooral als ontspanning, en het is het moment waarop hij tijd kan doorbrengen met zijn vrienden.

Drukke dagen voor Verstappen

Verstappen gebruikt de aprilbreak van de Formule 1 in ieder geval nuttig, want hij is naast het gamen ook druk met zijn GT3-team. Hij liet gisteren zijn gezicht zien op het circuit van Paul Ricard, waar een testdag wordt afgewerkt. Daarnaast zal hij volgende week zelf in actie komen tijdens de kwalificatieraces op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt volgende maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op dit avontuur.

F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase McLaren Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.219

    "Verstappen verwerkt vertrek van Lambiase met avondje gamen."

    Ja, alles wat Verstappen tot aan Miami privé doet, doet hij om het vertrek van Lambiase te verwerken, hij ging ook al om 16.00 uur schijten en dat doet Max normaal gesproken pas om 19.30 uur, de buren zetten dan altijd een koptelefoon op vanwege de geluidsoverlast...

    • + 5
    • 9 apr 2026 - 16:56
    • hupholland

      Posts: 9.823

      idd, je kunt er van alles van maken. Voor Max als PSV fan kun je er net zo goed van maken; "Verstappen viert kampioenschap PSV met avondje gamen...." dat was iig nog deze week, Lambiase vertrekt pas over 2 jaar.
      Overigens vraag ik me af, zijn alle Max fans ook voor PSV? je moet het als fan toch in alles met hem eens zijn?

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 18:03
  • F1 bekijker

    Posts: 210

    Ik zou gewoon aan de drank gaan.

    • + 2
    • 9 apr 2026 - 17:20
    • 919

      Posts: 4.240

      Gewoon uit nieuwsgierigheid, zodra Verstappen zijn F1 pensioen aankondigde, gaat er dan een fles open, of ga je dan juist van de drank af?

      • + 4
      • 9 apr 2026 - 17:22
    • F1 bekijker

      Posts: 210

      Dan ben ik een week lam van de drank (dit wou je horen/lezen) :)

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 17:35
    • 919

      Posts: 4.240

      😄 liever zo dan andersom. 👍

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 17:42
  • John6

    Posts: 11.558

    Lol, wat denken ze dan dat Max het pas vanmorgen hoorde, dat weet hij allang uiteraard.

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 17:49
  • Larry Perkins

    Posts: 64.219

    Heb nog nergens gelezen dat het 'oud getrouwd stel' ook daadwerkelijk gaat scheiden...

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 17:51
    • 919

      Posts: 4.240

      Dat zou dan slechts van tafel en bed zijn. Ze zullen een blijd koppel blijven. 😄

      • + 0
      • 9 apr 2026 - 18:04
  • schwantz34

    Posts: 41.888

    Was zeer waarschijnlijk een potje Game Over wat Max heeft gespeeld?

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 18:12
  • Pietje Bell

    Posts: 34.235

    Terwijl Max zat te gamen heeft de crew zijn jacht in de haven van Viareggio aangelegd.
    P heeft na morgen 2 weken vakantie, dus het zou kunnen dat ze zich bij de Cecchies
    en Nelson jr en gezin voegen.

    i.ibb.co/RxFJvVN/S(...)26-04-09-185829.png

    i.ibb.co/V0VZX5C5/(...)26-04-09-191919.png

    • + 1
    • 9 apr 2026 - 19:26

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

