Het is een bijzondere dag voor Max Verstappen en het team van Red Bull Racing. Vanochtend lekte uit dat Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren gaat vertrekken, wat een flinke klap is voor de Nederlander. Het lijkt Verstappen weinig uit te maken, want hij gaat vanavond livestreamen met zijn vrienden.

Verstappen en Lambiase zijn twee handen op één buik, en het feit dat de race-engineer nu gaat vertrekken, zal dan ook hard aankomen. Lambiase gaat de overstap maken naar het team van McLaren, waar hij in 2028 aan de slag gaat. Verstappen stelde eerder dat hij Lambiase ziet als een vriend in plaats van een collega, en hij gaf in het verleden ook aan dat hij gaat vertrekken als zijn engineer vertrekt.

Wat gaat Verstappen doen?

Op de dag van dit grote nieuws lijkt Verstappen zich niet zo druk te maken. Zijn simraceteam Verstappen Sim Racing heeft namelijk gedeeld dat ze vanavond gaan livestreamen op Twitch. Ze zullen de game ARC Raiders gaan spelen, en volgens de aankondiging zal naast Verstappen ook de Nederlandse simcoureur Jarno Opmeer zijn opwachting maken tijdens de stream die om 18:00 begint.

Het is nog maar de vraag of Verstappen tijdens de livestream in zal gaan op vragen vanuit de chat over Lambiase. Het nieuws is wel bevestigd door de teams, maar in het verleden focuste Verstappen zich vooral op het gamen. Het streamen geldt voor hem vooral als ontspanning, en het is het moment waarop hij tijd kan doorbrengen met zijn vrienden.

Drukke dagen voor Verstappen

Verstappen gebruikt de aprilbreak van de Formule 1 in ieder geval nuttig, want hij is naast het gamen ook druk met zijn GT3-team. Hij liet gisteren zijn gezicht zien op het circuit van Paul Ricard, waar een testdag wordt afgewerkt. Daarnaast zal hij volgende week zelf in actie komen tijdens de kwalificatieraces op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt volgende maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op dit avontuur.