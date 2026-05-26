Max Verstappen was afgelopen weekend opvallend kritisch op zijn eigen team Red Bull Racing. De Nederlander kwam wel als derde over de streep, maar had veel last van gestuiter. Hij stelde dat het lag aan een fundamenteel probleem, en teambaas Laurent Mekies legt uit wat ze daar aan kunnen doen.

Verstappen maakte er afgelopen weekend geen geheim van: hij is niet tevreden over zijn auto. In Canada klaagde hij op vrijdag en zaterdag over het gestuiter, en stelde hij zelfs dat zijn voeten van de pedalen vlogen. Volgens de viervoudig wereldkampioen worden de problemen veroorzaakt door een fundamenteel probleem, dat volgens hem al jaren speelt. Ook in de vorige generatie auto's.

Hoe reageert Red Bull?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft de klachten van Verstappen ook meegekregen. De Fransman probeerde de moed erin te houden toen hij ernaar werd gevraagd door de internationale media: "Er is op dit moment nog niets waarvan we zeggen dat het niet kan worden opgelost in 2026."

Waarom is volgens Mekies moeilijk?

Achter de schermen wordt er volgens Mekies hard gewerkt aan een oplossing: "Onze mensen in de fabriek doen werkelijk alle mogelijk analyses om een oplossing te vinden. Het gaat dan wel om een oplossing die niet alleen de problemen verhelpt en oplost, maar die ook rondetijden oplevert. Want het is waarschijnlijk best wel makkelijk om de problemen op te lossen door de auto wat langzamer te maken. Je wil dus de problemen oplossen én rondetijd winnen."

Dat is echter makkelijk gezegd dan gedaan, en dat weet Mekies ook: "Het is een complex probleem, maar we zijn dol op complexe problemen. We hebben er nu wel genoeg van, en ik heb er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken. Net zoals we sinds het begin van het seizoen al een aantal fundamentele problemen hebben aangepakt, gaan we er nu ook weer een paar oplossen."

Hoe is Red Bull aan het seizoen begonnen?

Red Bull heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal lag al snel ver achter op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren, en heeft die achterstand slechts deels kunnen verkleinen met updates. In Canada beleefde Red Bull het beste weekend van het seizoen tot nu toe, maar er is nog veel werk te doen.