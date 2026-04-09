Ruilen Verstappen en Leclerc van stoeltjes? "Piastri logischer"

Ralf Schumacher heeft zich uitgesproken over de toekomstscenario’s bij Red Bull Racing en is duidelijk: een mogelijke komst van Charles Leclerc ziet hij niet zitten. In de Backstage Boxengasse-podcast van Sky Sports Germany wordt gespeculeerd over een vertrek van Max Verstappen, maar Schumacher plaatst daar stevige kanttekeningen bij.

Volgens de Duitser zou Leclerc überhaupt geen logische keuze zijn voor Red Bull, zelfs niet als Verstappen besluit te stoppen. De geruchten dat de Monegask hoog op het lijstje staat, krijgen daarmee meteen een flinke knauw.

‘Dat past gewoon niet bij Leclerc’

Schumacher is kritisch op de huidige situatie binnen Red Bull en denkt dat dat niet aansluit bij het profiel van Leclerc. "Red Bull zit midden in een langetermijnproject. De motorontwikkeling oogt sterk, maar het team zelf hapert. De communicatie naar buiten toe is allesbehalve stabiel en bepaalde sleutelfiguren ontbreken. In zo’n omgeving zie ik Leclerc niet zomaar instappen", klinkt het.

Ook een vertrek van Leclerc bij Ferrari acht Schumacher onwaarschijnlijk. "Ferrari weet precies wat het aan hem heeft en andersom geldt dat net zo goed. Bovendien werkt Red Bull traditioneel met eigen opgeleide coureurs die ze zelf in de etalage zetten richting de top."

Piastri logischer, Verstappen blijft

Een naam die volgens Schumacher beter past, is Oscar Piastri. De jonge Australiër zou volgens hem een meer natuurlijke match zijn met de filosofie van Red Bull. "Piastri sluit beter aan bij hoe Red Bull werkt. Dat zou een veel logischere stap zijn", luidt de analyse.

Tot slot gaat Schumacher in op de situatie van Verstappen zelf. Ondanks alle speculaties verwacht hij geen vertrek van de Nederlander. "Red Bull is volledig rond hem gebouwd, en dat is ook logisch gezien zijn prestaties. Ik zie hem niet zomaar vertrekken, zeker niet in een fase waarin het team het lastig heeft. Dat zou voelen alsof hij opgeeft, en dat past totaal niet bij hem. Hij zal eerder proberen het team weer naar voren te trekken."

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

