Ruim een halfjaar na zijn ontslag bij Red Bull Racing, is het nog altijd onduidelijk of Christian Horner gaat terugkeren naar de Formule 1. De Britse oud-teambaas werd geruime tijd in verband gebracht met Alpine, maar daarover is het al geruime tijd stil. Nu lijkt Audi een serieuze optie te worden.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. In zijn laatste jaren bij het team raakte hij echter betrokken bij meerdere relletjes, en afgelopen zomer kwam het avontuur definitief ten einde. Horner werd ontslagen, en opgevolgd door Laurent Mekies. Sindsdien kijkt Horner vanaf de zijlijn toe, maar maakte hij zelf ook duidelijk dat hij een comeback wil maken.

Wat is de situatie?

Horner verzamelde een groep investeerders om zich heen, en ze toonden interesse in de aandelen van Otro Capital in het team van Alpine. Volgens het Italiaanse Formula Technica heeft de interesse van Mercedes-teambaas Toto Wolff in dit aandelenpakket, ervoor gezorgd dat de plannen van Horner radicaal zijn veranderd.

Het medium stelt dat de top van Audi Horner als de ideale kandidaat kan zien om de orde op zaken te stellen. Voormalig Red Bull-kopstuk Jonathan Wheatley fungeerde in de afgelopen periode als teambaas, maar hij kondigde recent zijn vertrek aan. CEO Mattia Binotto heeft nu een dubbelfunctie bij Audi, maar het is geen geheim dat hij zich beter voelt bij een rol op de achtergrond. Horner zou worden gezien als iemand die met een langetermijnsvisie en effectief management voor vooruitgang kan zorgen.

Hoe kan Audi Horner overtuigen?

Het probleem is echter dat Horner na zijn Red Bull-exit aangaf dat hij wel wil terugkeren, maar dat hij dan een grotere vinger in de pap wil. Het feit dat hij achter de aandelen in Alpine aanzit, laat dit ook zien. De vraag is dan hoe Audi hem kan overtuigen, want het lijkt er niet op dat ze hier grote aandeelpakketten gaan verkopen. Volgens Formula Technica kan Audi hem echter een rol met een brede managementcontrole kunnen bieden, en kan het opbouwen van een nieuw team als muziek in Horners oren kunnen klinken.

Geruchtenmolen blijft draaien

Of Horner echt in zee gaat met Audi, zal nog moeten blijken. De Brit is nu nog met gardening leave, en kan dus nog even rustig nadenken over zijn toekomst. Horner werd eerder ook in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin.