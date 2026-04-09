user icon
icon

'Horner denkt serieus na over deal met Audi'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ruim een halfjaar na zijn ontslag bij Red Bull Racing, is het nog altijd onduidelijk of Christian Horner gaat terugkeren naar de Formule 1. De Britse oud-teambaas werd geruime tijd in verband gebracht met Alpine, maar daarover is het al geruime tijd stil. Nu lijkt Audi een serieuze optie te worden.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. In zijn laatste jaren bij het team raakte hij echter betrokken bij meerdere relletjes, en afgelopen zomer kwam het avontuur definitief ten einde. Horner werd ontslagen, en opgevolgd door Laurent Mekies. Sindsdien kijkt Horner vanaf de zijlijn toe, maar maakte hij zelf ook duidelijk dat hij een comeback wil maken.

4 apr
27 maa

Wat is de situatie?

Horner verzamelde een groep investeerders om zich heen, en ze toonden interesse in de aandelen van Otro Capital in het team van Alpine. Volgens het Italiaanse Formula Technica heeft de interesse van Mercedes-teambaas Toto Wolff in dit aandelenpakket, ervoor gezorgd dat de plannen van Horner radicaal zijn veranderd.

Het medium stelt dat de top van Audi Horner als de ideale kandidaat kan zien om de orde op zaken te stellen. Voormalig Red Bull-kopstuk Jonathan Wheatley fungeerde in de afgelopen periode als teambaas, maar hij kondigde recent zijn vertrek aan. CEO Mattia Binotto heeft nu een dubbelfunctie bij Audi, maar het is geen geheim dat hij zich beter voelt bij een rol op de achtergrond. Horner zou worden gezien als iemand die met een langetermijnsvisie en effectief management voor vooruitgang kan zorgen.

Hoe kan Audi Horner overtuigen?

Het probleem is echter dat Horner na zijn Red Bull-exit aangaf dat hij wel wil terugkeren, maar dat hij dan een grotere vinger in de pap wil. Het feit dat hij achter de aandelen in Alpine aanzit, laat dit ook zien. De vraag is dan hoe Audi hem kan overtuigen, want het lijkt er niet op dat ze hier grote aandeelpakketten gaan verkopen. Volgens Formula Technica kan Audi hem echter een rol met een brede managementcontrole kunnen bieden, en kan het opbouwen van een nieuw team als muziek in Horners oren kunnen klinken.

Geruchtenmolen blijft draaien

Of Horner echt in zee gaat met Audi, zal nog moeten blijken. De Brit is nu nog met gardening leave, en kan dus nog even rustig nadenken over zijn toekomst. Horner werd eerder ook in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin.

F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing Audi

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.219

    Bij RedBull is iedereen met wie hij gewerkt heeft weg. Ik zou tegen de RB top zeggen: “bel hem maar, hij is beschikbaar en kan een team opbouwen, zelfs de gardening leave kan dan stopgezet worden, hij kan meteen aan de slag en aangezien Max ook vertrekt is er geen beletsel meer”

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 09:30
  • shakedown

    Posts: 1.768

    Ik heb niet het gevoel dat er iets van lijn of structuur in zijn bewegingen zit. Nu is het allemaal media gel0l dat snap ik, maar elke geveinsde belangstelling gaat echt van hot naar her. Alsof Horner vooral in de F1 wil zijn, maar het hem allemaal niet zoveel uitmaakt hoe en wat. Wat dan weer totaal niet strookt met de berichtgeving dat hij niet alleen als teambaas wil fungeren.

    Ik vind het allemaal redelijk vaag hoe de berichtgeving rondom dit gebeuren is.

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 09:35

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar