Peter Windsor verwacht dat Max Verstappen na dit seizoen mogelijk afscheid neemt van de Formule 1. De analist denkt dat de Nederlander zijn motivatie verliest door de huidige reglementen, waarin hij zijn unieke rijstijl niet langer optimaal kan benutten.

Verstappen liet zich de afgelopen periode al kritisch uit over de nieuwe generatie auto’s en hintte tijdens de Japanese Grand Prix op twijfels over zijn toekomst. Hoewel hij nog tot en met 2028 vastligt bij Red Bull Racing, acht Windsor de kans groot dat hij dat contract niet volledig uitdient.

Windsor ziet Verstappen worstelen met nieuwe realiteit

Volgens Windsor heeft Verstappen zich verkeken op de impact van de reglementswijzigingen. De Brit stelt dat de Nederlander niet had verwacht dat de huidige auto’s hem zo zouden beperken in zijn rijstijl.

“Hij zal niet gedacht hebben dat het zo ingrijpend zou zijn. Dit is totaal anders dan waar hij altijd in uitblonk”, klinkt het in de podcast van Cameron CC. “Max maakte jarenlang het verschil met unieke lijnen en rempunten, maar dat komt er nu simpelweg niet meer uit. Hij heeft het fantastisch gedaan, alleen kan hij zijn kwaliteiten niet meer benutten zoals voorheen.” Windsor trekt zelfs een harde conclusie: “Op deze manier is hij eigenlijk gereduceerd tot een ‘gewone’ coureur.”

Opvallende cijfers en twijfels bij Red Bull

De afgenomen impact van Verstappen ziet Windsor ook terug in de onderlinge duels. Zo werd hij dit seizoen al meerdere keren afgetroefd door rookie Isack Hadjar in de kwalificatie.

“Ik zag dat eerlijk gezegd al aankomen. Hadjar is razendsnel en ik verwachtte dat hij Max wel een paar keer zou kloppen”, stelt Windsor. “Dan ga je je als team ook afvragen: waarom zou je nog vasthouden aan Max, als een jong talent mogelijk hetzelfde kan laten zien?” De analist oppert zelfs dat ook Yuki Tsunoda vergelijkbare resultaten zou kunnen boeken.

Ondanks de geruchten blijft Laurent Mekies namens Red Bull rustig. De teambaas benadrukte recent nog dat er intern niet wordt gesproken over een vertrek van Verstappen, al blijft de onvrede over de RB22 en de koers van de sport nadrukkelijk aanwezig op de achtergrond.