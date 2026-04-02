Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Peter Windsor verwacht dat Max Verstappen na dit seizoen mogelijk afscheid neemt van de Formule 1. De analist denkt dat de Nederlander zijn motivatie verliest door de huidige reglementen, waarin hij zijn unieke rijstijl niet langer optimaal kan benutten.

Verstappen liet zich de afgelopen periode al kritisch uit over de nieuwe generatie auto’s en hintte tijdens de Japanese Grand Prix op twijfels over zijn toekomst. Hoewel hij nog tot en met 2028 vastligt bij Red Bull Racing, acht Windsor de kans groot dat hij dat contract niet volledig uitdient.

Windsor ziet Verstappen worstelen met nieuwe realiteit

Volgens Windsor heeft Verstappen zich verkeken op de impact van de reglementswijzigingen. De Brit stelt dat de Nederlander niet had verwacht dat de huidige auto’s hem zo zouden beperken in zijn rijstijl.

“Hij zal niet gedacht hebben dat het zo ingrijpend zou zijn. Dit is totaal anders dan waar hij altijd in uitblonk”, klinkt het in de podcast van Cameron CC. “Max maakte jarenlang het verschil met unieke lijnen en rempunten, maar dat komt er nu simpelweg niet meer uit. Hij heeft het fantastisch gedaan, alleen kan hij zijn kwaliteiten niet meer benutten zoals voorheen.” Windsor trekt zelfs een harde conclusie: “Op deze manier is hij eigenlijk gereduceerd tot een ‘gewone’ coureur.”

Opvallende cijfers en twijfels bij Red Bull

De afgenomen impact van Verstappen ziet Windsor ook terug in de onderlinge duels. Zo werd hij dit seizoen al meerdere keren afgetroefd door rookie Isack Hadjar in de kwalificatie.

“Ik zag dat eerlijk gezegd al aankomen. Hadjar is razendsnel en ik verwachtte dat hij Max wel een paar keer zou kloppen”, stelt Windsor. “Dan ga je je als team ook afvragen: waarom zou je nog vasthouden aan Max, als een jong talent mogelijk hetzelfde kan laten zien?” De analist oppert zelfs dat ook Yuki Tsunoda vergelijkbare resultaten zou kunnen boeken.

Ondanks de geruchten blijft Laurent Mekies namens Red Bull rustig. De teambaas benadrukte recent nog dat er intern niet wordt gesproken over een vertrek van Verstappen, al blijft de onvrede over de RB22 en de koers van de sport nadrukkelijk aanwezig op de achtergrond.

f(1)orum

Posts: 9.919

Tot die tijd is er voor jou dus hier niet veel meer om te 'bekijken'; zijn we gelijk van deze berichten af...

  • 23
  • 2 apr 2026 - 14:18
  • NicoS

    Posts: 20.558

    Ik denk ook niet dat de “auto’s” het probleem zijn, het is de aandrijflijn die de coureurs beperkt.
    De auto’s op zich zijn een verbetering tov voorgaande jaren.

    • + 6
    • 2 apr 2026 - 13:49
    • HarryLam

      Posts: 5.367

      Behalve bij RB.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 13:52
    • NicoS

      Posts: 20.558

      Dat is een ander verhaal…

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 13:56
    • NicoS

      Posts: 20.558

      En niet geheel onbelangrijk, dat is op te lossen…;)
      Maar in de basis zijn deze auto’s beter om te racen.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 13:58
    • markos

      Posts: 976

      Ik had goede hoop daarop omdat de auto's kleiner en lichter zijn dan vorige jaren. Helaas zijn ze doorgeschoten met het energy-deel. Maar gezien de vele kritiek hierop zie ik ze de regels nog wel wat herzien op dat vlak.

      • + 7
      • 2 apr 2026 - 14:02
    • NicoS

      Posts: 20.558

      Laten we het hopen @markos.

      • + 5
      • 2 apr 2026 - 14:13
    • elflitso

      Posts: 1.838

      @NicoS In de basis zouden deze auto's zeker beter moeten zijn. Maar in de praktijk hoor je coureurs toch ook veel klagen dat de auto, buiten de batterij, niet doet wat zij willen..

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 19:41
  • Larry Perkins

    Posts: 64.039

    "Op deze manier is hij eigenlijk gereduceerd tot een ‘gewone’ coureur.”

    Windsor is doorgaans best wel oké, maar nou overdrijft hij best wel wat...

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 14:09
    • 919

      Posts: 4.184

      Nou inderdaad, coureur? Chauffeur past beter.

      • + 6
      • 2 apr 2026 - 14:27
    • Bertrand Gachot

      Posts: 429

      @Larry Perkins tellen we nog door, of geven we het gewoon op? Je had een mooi overzicht van de voorstanders in een andere post, wellicht deze methode ook gebruiken voor de countdown!

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 15:49
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Jazeker, maar wou het aan het eind van de dag pas doorgeven, maar oké, daar komt het: Nog 77 van die berichten tot aan Miami!

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 17:11
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      (het gaat nog harder dan verwacht @Bertrand)

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 17:12
    • Regenrace

      Posts: 2.546

      Windsor verwacht vertrek van 22 coureurs: "Zij kunnen hun kwaliteiten niet meer benutten"

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 17:13
    • Bertrand Gachot

      Posts: 429

      @Larry we krijgen nu de stroom met prominenten en "legendes" van de sport, Die zegt dit over een mogelijk vertrek, straks het b- en c garnituur, niet te vergeten de mening van de Tandarts, het campingvolk uit de podcasts (de SJARRELS JALVINGS etc) en uiteindelijk richting miami, de huisvrouwen zoals Anne-Greet Haars van Viaplee etc, op naar de 100! of eigenlijk op naar 0!

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 23:27
  • F1 bekijker

    Posts: 197

    Dan moet Max lekker vertrekken en dan zijn we ook gelijk van deze berichten af...

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 14:15
    • f(1)orum

      Posts: 9.903

      Tot die tijd is er voor jou dus hier niet veel meer om te 'bekijken'; zijn we gelijk van deze berichten af...

      • + 23
      • 2 apr 2026 - 14:18
    • 919

      Posts: 4.184

      😄
      F1 bekijker roept dit vaker dan Verstappen die dreigt met vertrekken. 😅

      • + 12
      • 2 apr 2026 - 14:25
    • NicoS

      Posts: 20.558

      Denk dat Max speciaal voor F1kijker de beslissing zo lang mogelijk uitstelt…..;)

      • + 7
      • 2 apr 2026 - 15:05
    • 919

      Posts: 4.184

      F1 bekijker bekijkt het maar. 🫣

      • + 9
      • 2 apr 2026 - 15:07
    • F1jos

      Posts: 5.132

      F1 bekijker is een zwartkijker.

      • + 6
      • 2 apr 2026 - 16:31
  • World Traveller

    Posts: 742

    Zo werd hij dit seizoen al meerdere keren afgetroefd door rookie Isack Hadjar in de kwalificatie??? Volgens mij is de stand 1-2 waarbij Max 1 keer een DNF had wat niet zijn schuld was.

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 17:56
    • snailer

      Posts: 32.263

      Daarbij is in de race zelfs met deze auto een stuk sneller. De trend in de wedstrijden: Hadjar valt terug in positie. Verstappen gaat naar boven qua positie.

      Maar toch is het verschil in de races kleiner door juist de auto. De echte goede rijders, Leclerc, Norris, Russell en Verstappen, halen hun voordeel in bochten. Gewoon omdat ze veel beter zijn dan de teamgenoten. En juist dat voordeel wordt helemaal weggenomen omdat in alle bochten moet worden geharvest. Het is gewoon telkens na de bocht vol op het gas. Elke bocht is remmen-gasgeven. De regels maken van elk circuit een soort van Baku. 1 race lijn. Hard remmen, hoek om, hard op het gas.

      • + 5
      • 2 apr 2026 - 19:01
  • elflitso

    Posts: 1.838

    Beetje slecht geïnformeerd die Windsor anders had hij geweten dat Max deze ellende 3 jaar geleden al aan zag komen.

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 19:47
    • Patrace

      Posts: 6.625

      Inderdaad, een vreemde reactie van Windsor. Max heeft zich helemaal niet verkeken op deze regels, maar ze juist heel goed voorspeld.
      Het blijft opvallend hoe zoveel bekende analisten maar wat roepen.

      • + 4
      • 2 apr 2026 - 22:10

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

