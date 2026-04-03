Ferrari mag dan als tweede de aprilpauze induiken, helemaal tevreden is men allerminst in Maranello. Charles Leclerc ziet dat de Scuderia nog werk op de plank heeft als het Mercedes écht onder druk wil zetten in de titelstrijd.

De Monegask wijst daarbij één duidelijk pijnpunt aan na de eerste drie races van het seizoen — en dat zit volgens hem diep in het hart van de wagen.

‘Daar verliezen we momenteel het meeste’

Leclerc windt er geen doekjes om wanneer hij terugblikt op de seizoensstart. Ondanks drie podiumplaatsen en een stevige uitgangspositie in het kampioenschap, ziet hij één cruciale zwakte.

Volgens de Ferrari-coureur is “de krachtbron op dit moment ons grootste probleem”. Hij beseft echter dat daar op korte termijn weinig aan te veranderen valt. “We kunnen richting Miami niets nieuws brengen, dus we zullen het voorlopig met deze situatie moeten doen.”

Toch wil Leclerc het bredere plaatje niet uit het oog verliezen. “In zo’n nieuw reglementair tijdperk ontwikkelt iedereen razendsnel. Het draait niet alleen om de motor, maar ook om hoe je alles samen laat werken.”

‘We moeten op elk vlak stappen zetten’

Ferrari mikt daarom op progressie over de hele lijn. Leclerc ziet nog meerdere gebieden waar winst te boeken valt om het gat met Mercedes te verkleinen.

“Het begint bij de banden: die moeten we consistenter in het juiste window krijgen”, klinkt het. “Daarnaast spelen ook aerodynamica en het chassis een grote rol. Op al die vlakken moeten we stappen zetten om dichterbij te komen.”

De Monegask blijft wel realistisch over de huidige krachtsverhoudingen. “Mercedes heeft een voorsprong en die moeten we zien te dichten. Tegelijk willen we minstens onze positie behouden ten opzichte van McLaren.”

Met 49 punten en een derde plek in het rijderskampioenschap blijft Leclerc voorlopig in het spoor van de leiders, maar duidelijk is dat Ferrari snel progressie moet boeken om die rol van uitdager ook echt waar te maken.