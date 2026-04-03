Leclerc maant Ferrari tot actie: "Daar moeten we verbeteren"

Leclerc maant Ferrari tot actie: "Daar moeten we verbeteren"

Ferrari mag dan als tweede de aprilpauze induiken, helemaal tevreden is men allerminst in Maranello. Charles Leclerc ziet dat de Scuderia nog werk op de plank heeft als het Mercedes écht onder druk wil zetten in de titelstrijd.

De Monegask wijst daarbij één duidelijk pijnpunt aan na de eerste drie races van het seizoen — en dat zit volgens hem diep in het hart van de wagen.

‘Daar verliezen we momenteel het meeste’

Leclerc windt er geen doekjes om wanneer hij terugblikt op de seizoensstart. Ondanks drie podiumplaatsen en een stevige uitgangspositie in het kampioenschap, ziet hij één cruciale zwakte.

Volgens de Ferrari-coureur is “de krachtbron op dit moment ons grootste probleem”. Hij beseft echter dat daar op korte termijn weinig aan te veranderen valt. “We kunnen richting Miami niets nieuws brengen, dus we zullen het voorlopig met deze situatie moeten doen.”

Toch wil Leclerc het bredere plaatje niet uit het oog verliezen. “In zo’n nieuw reglementair tijdperk ontwikkelt iedereen razendsnel. Het draait niet alleen om de motor, maar ook om hoe je alles samen laat werken.”

‘We moeten op elk vlak stappen zetten’

Ferrari mikt daarom op progressie over de hele lijn. Leclerc ziet nog meerdere gebieden waar winst te boeken valt om het gat met Mercedes te verkleinen.

“Het begint bij de banden: die moeten we consistenter in het juiste window krijgen”, klinkt het. “Daarnaast spelen ook aerodynamica en het chassis een grote rol. Op al die vlakken moeten we stappen zetten om dichterbij te komen.”

De Monegask blijft wel realistisch over de huidige krachtsverhoudingen. “Mercedes heeft een voorsprong en die moeten we zien te dichten. Tegelijk willen we minstens onze positie behouden ten opzichte van McLaren.”

Met 49 punten en een derde plek in het rijderskampioenschap blijft Leclerc voorlopig in het spoor van de leiders, maar duidelijk is dat Ferrari snel progressie moet boeken om die rol van uitdager ook echt waar te maken.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.706
  • Podiums 51
  • Grand Prix 175
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
