In de Formule 1 heeft het team van Mercedes momenteel de touwtjes flink in handen. Ze hebben een grote voorsprong op de concurrentie, waar de frustratie begint toe te nemen. Max Verstappen is allesbehalve een fan van de nieuwe F1-regels, en zinspeelde zelfs al op een vroegtijdig vertrek uit de sport. Mocht hij vertrekken, dan lijkt Charles Leclerc zijn enige logische opvolger te zijn.

Verstappen maakte er geen geheim van: hij beleeft geen plezier aan deze nieuwe generatie Formule 1-wagens. Hij hekelt de nieuwe regels, en het feit dat Red Bull nog geen racewinnende wagen op de baan weet te brengen, maakt zijn gemoedstoestand er niet bepaald beter op. Hij stelde in Japan al dat hij gaat nadenken over zijn toekomst, en een vervroegd F1-pensioen lijkt dus op tafel te liggen.

Wie kan Verstappen opvolgen?

Mocht Verstappen echt vertrekken, dan moet Red Bull op zoek gaan naar een nieuwe kartrekker. Volgens het Italiaanse medium AutoRacer moet er dan worden gesteld dat Charles Leclerc het enige echte alternatief is voor Verstappen. Ze stellen dat Red Bull-teambaas Laurent Mekies de Monegask goed kent, maar dat het ook een lastige zaak zal worden hem los te weken. Leclerc beschikt over een meerjarig contract bij Ferrari, en zou er alles aan doen om hét middelpunt van het project bij de Scuderia te worden.

Wat speelde er met Aston Martin?

Volgens AutoRacer werden er al eerder pogingen gedaan om Leclerc los te weken bij Ferrari. Dat werd echter niet door Red Bull gedaan, maar door Aston Martin. Teameigenaar Lawrence Stroll zou Leclerc hebben benaderd, maar de Monegask zou zich snel uit de gesprekken hebben teruggetrokken omdat hij 'onraad' rook. Wat er precies speelde, wordt niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Aston Martin op rampzalige wijze aan het seizoen is begonnen en momenteel laatste staat in het constructeurskampioenschap.

Leclerc is op zijn beurt wél goed aan het seizoen begonnen. Na drie raceweekenden staat hij op de derde plaats in het wereldkampioenschap, achter de dominante Mercedessen.

F1 Nieuws Max Verstappen Charles Leclerc Ferrari Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.658

    Maar waarom zou je jouw team verlaten en naar een minder team gaan?

    • + 1
    • 6 apr 2026 - 09:34
    • Edgar

      Posts: 1.744

      reden 1: geld
      reden 2: toekomst visie en geld
      reden 3: toekomst visie, geld en invloed

      • + 1
      • 6 apr 2026 - 09:53
    • Rimmer

      Posts: 13.206

      Bij een minder team kan je misschien nog WK worden. Bij Ferrari heb je de garantie dat het niet gebeurt.

      • + 2
      • 6 apr 2026 - 10:09
  • Need5Speed

    Posts: 3.649

    Leclerc zou tot en met 2029 vastliggen, tegen die tijd zal Hamilton al vervangen zijn door Bearman.
    Als Charles het aflegt tegen Ollie is hij zo weg. Als niet dan blijft hij natuurlijk, of Ferrari moet weer eens nergens zijn.

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 10:49
  • Bertrand Gachot

    Posts: 444

    @Larry Weer een pensioen-bericht, nu de categorie: “ wie wordt zijn vervanger”

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 11:29

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
