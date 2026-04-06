In de Formule 1 heeft het team van Mercedes momenteel de touwtjes flink in handen. Ze hebben een grote voorsprong op de concurrentie, waar de frustratie begint toe te nemen. Max Verstappen is allesbehalve een fan van de nieuwe F1-regels, en zinspeelde zelfs al op een vroegtijdig vertrek uit de sport. Mocht hij vertrekken, dan lijkt Charles Leclerc zijn enige logische opvolger te zijn.

Verstappen maakte er geen geheim van: hij beleeft geen plezier aan deze nieuwe generatie Formule 1-wagens. Hij hekelt de nieuwe regels, en het feit dat Red Bull nog geen racewinnende wagen op de baan weet te brengen, maakt zijn gemoedstoestand er niet bepaald beter op. Hij stelde in Japan al dat hij gaat nadenken over zijn toekomst, en een vervroegd F1-pensioen lijkt dus op tafel te liggen.

Wie kan Verstappen opvolgen?

Mocht Verstappen echt vertrekken, dan moet Red Bull op zoek gaan naar een nieuwe kartrekker. Volgens het Italiaanse medium AutoRacer moet er dan worden gesteld dat Charles Leclerc het enige echte alternatief is voor Verstappen. Ze stellen dat Red Bull-teambaas Laurent Mekies de Monegask goed kent, maar dat het ook een lastige zaak zal worden hem los te weken. Leclerc beschikt over een meerjarig contract bij Ferrari, en zou er alles aan doen om hét middelpunt van het project bij de Scuderia te worden.

Volgens AutoRacer werden er al eerder pogingen gedaan om Leclerc los te weken bij Ferrari. Dat werd echter niet door Red Bull gedaan, maar door Aston Martin. Teameigenaar Lawrence Stroll zou Leclerc hebben benaderd, maar de Monegask zou zich snel uit de gesprekken hebben teruggetrokken omdat hij 'onraad' rook. Wat er precies speelde, wordt niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Aston Martin op rampzalige wijze aan het seizoen is begonnen en momenteel laatste staat in het constructeurskampioenschap.

Leclerc is op zijn beurt wél goed aan het seizoen begonnen. Na drie raceweekenden staat hij op de derde plaats in het wereldkampioenschap, achter de dominante Mercedessen.