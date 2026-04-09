Drama voor Verstappen: 'Red Bull heeft slechtste auto ooit gebouwd'

Drama voor Verstappen: 'Red Bull heeft slechtste auto ooit gebouwd'

De geruchten rond Red Bull Racing nemen in rap tempo toe richting 2026. Volgens AutoRacer zou de verbrandingsmotor van de Oostenrijkse renstal inmiddels op gelijke hoogte zitten met die van Mercedes. Opvallend, want tegelijkertijd klinkt er ook stevige kritiek op het ambitieuze motorproject van Red Bull.

De renstal werkt samen met Ford aan het Red Bull Powertrains-project, dat vanaf 2026 volledig zelfstandig is geworden. Over de eerste signalen bestaat echter geen consensus: waar sommige bronnen spreken van een competitieve krachtbron, wordt er elders juist getwijfeld aan het huidige niveau.

‘Slechtste Red Bull ooit’ of bewuste mist?

Op sociale media gaan de geluiden alle kanten op. Zo wordt er zelfs gesproken over ‘de slechtste Red Bull-auto ooit gebouwd’. Een harde conclusie, die vooral onderstreept hoe verdeeld het beeld momenteel is rond het team.

Binnen de paddock klinkt een genuanceerder verhaal. Volgens insiders kampt Red Bull nog met typische opstartproblemen van een nieuw motorproject. ‘Er zijn nog kinderziektes, maar dat is logisch in deze fase. Het zegt weinig over waar ze straks echt staan’, klinkt het in aangepaste bewoordingen.

Alles op alles richting 2026

De komende maanden worden cruciaal voor Red Bull en Ford. Met de nieuwe reglementen in aantocht probeert de top van de Formule 1 zich opnieuw te positioneren, en daarbij speelt motorperformance een sleutelrol.

Voor Red Bull staat er bovendien veel op het spel. Na de succesvolle samenwerking met Honda wil het team bewijzen dat het ook op eigen kracht kan winnen. ‘Dit project móét slagen, daar is iedereen zich van bewust. De druk neemt alleen maar toe’, klinkt het vanuit de omgeving van het team.

De tegenstrijdige berichten zorgen in ieder geval voor spanning in de paddock. Of Red Bull daadwerkelijk kan aanhaken bij Mercedes, zal pas echt blijken wanneer de nieuwe generatie motoren zijn intrede doet. Eén ding is zeker: de strijd richting 2026 is nu al begonnen.

Larry Perkins

Posts: 64.201

Kan iemand de schrijvert vertellen dat we al in 2026 zijn aanbeland?

  • 4
  • 9 apr 2026 - 08:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Cicero

    Posts: 1.637

    Ik kan je al vertellen dat het in 2026 een soort formule wordt

    • + 0
    • 9 apr 2026 - 08:17
  • Larry Perkins

    Posts: 64.200

    Kan iemand de schrijvert vertellen dat we al in 2026 zijn aanbeland?

    • + 4
    • 9 apr 2026 - 08:38
    • Joeppp

      Posts: 8.495

      Ssssttt, niet verklappen wie er in 2025 heeft gewonnen.

      • + 1
      • 9 apr 2026 - 08:45

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
