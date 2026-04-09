De geruchten rond Red Bull Racing nemen in rap tempo toe richting 2026. Volgens AutoRacer zou de verbrandingsmotor van de Oostenrijkse renstal inmiddels op gelijke hoogte zitten met die van Mercedes. Opvallend, want tegelijkertijd klinkt er ook stevige kritiek op het ambitieuze motorproject van Red Bull.

De renstal werkt samen met Ford aan het Red Bull Powertrains-project, dat vanaf 2026 volledig zelfstandig is geworden. Over de eerste signalen bestaat echter geen consensus: waar sommige bronnen spreken van een competitieve krachtbron, wordt er elders juist getwijfeld aan het huidige niveau.

‘Slechtste Red Bull ooit’ of bewuste mist?

Op sociale media gaan de geluiden alle kanten op. Zo wordt er zelfs gesproken over ‘de slechtste Red Bull-auto ooit gebouwd’. Een harde conclusie, die vooral onderstreept hoe verdeeld het beeld momenteel is rond het team.

Binnen de paddock klinkt een genuanceerder verhaal. Volgens insiders kampt Red Bull nog met typische opstartproblemen van een nieuw motorproject. ‘Er zijn nog kinderziektes, maar dat is logisch in deze fase. Het zegt weinig over waar ze straks echt staan’, klinkt het in aangepaste bewoordingen.

Alles op alles richting 2026

De komende maanden worden cruciaal voor Red Bull en Ford. Met de nieuwe reglementen in aantocht probeert de top van de Formule 1 zich opnieuw te positioneren, en daarbij speelt motorperformance een sleutelrol.

Voor Red Bull staat er bovendien veel op het spel. Na de succesvolle samenwerking met Honda wil het team bewijzen dat het ook op eigen kracht kan winnen. ‘Dit project móét slagen, daar is iedereen zich van bewust. De druk neemt alleen maar toe’, klinkt het vanuit de omgeving van het team.

De tegenstrijdige berichten zorgen in ieder geval voor spanning in de paddock. Of Red Bull daadwerkelijk kan aanhaken bij Mercedes, zal pas echt blijken wanneer de nieuwe generatie motoren zijn intrede doet. Eén ding is zeker: de strijd richting 2026 is nu al begonnen.