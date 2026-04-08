Verstappen gespot op Paul Ricard voor belangrijke GT3-test

Max Verstappen zit niet stil tijdens zijn aprilbreak. De Nederlander was te vinden op de Nürburgring, bij zijn familie in Limburg en vandaag ook op het circuit van Paul Ricard. Verstappen kruipt vandaag niet zelf achter het stuur, maar hij kijkt naar de verrichtingen van zijn GT-team.

Verstappen is hard bezig met de voorbereidingen op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. In de afgelopen weken was hij meermaals op de Nordschleife te vinden, maar zijn team verschijnt aankomend weekend niet aan de start van de NLS3-race. Ze nemen namelijk deel aan de GT World Challenge Europe-race op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk. Op het Franse circuit wordt er vandaag getest, en teambaas Verstappen laat ook hier zijn neus gezien.

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

2 apr

Wat is er aan de hand?

Verstappen werd aan het begin van de middag gespot in de paddock op Paul Ricard. In het gezelschap van zijn coureurs Daniel Juncadella en Chris Lulham meldde hij zich op het circuit, waar ze vandaag rijden met de Mercedes-AMG GT3. Verstappen zal zelf waarschijnlijk niet in actie komen, en zal met verregaande interesse kijken naar de verrichtingen van zijn team. 

Verstappen is vermoedelijk per auto afgereisd naar het circuit van Paul Ricard, wat slechts op een paar uur rijden van zijn woonplaats Monaco ligt. Zijn privévliegtuig heeft sinds maandag immers geen meters meer gemaakt. 

Wanneer komt Verstappen weer in actie?

Verstappen zal zelf over anderhalve week weer plaats gaan nemen achter het stuur van zijn Mercedes-AMG GT3-bolide. In het weekend van 18 en 19 april verschijnt hij samen met Lucas Auer aan de start van de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring.

Wat doet Lance Stroll in Frankrijk?

Verstappen is vandaag overigens niet de enige huidige Formule 1-coureur die aanwezig is op het circuit van Paul Ricard. Aston Martin-coureur Lance Stroll kondigde vorige week aan dat hij gaat deelnemen aan de GT World Challenge Europe-race van aankomend weekend. Hij zal hier een Aston Martin Vantage AMR GT3 van Comtoyou Racing besturen, waarmee hij vandaag ook aan het testen is.

F1 Nieuws Max Verstappen

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
