Verstappen gespot op Paul Ricard voor belangrijke GT3-test

Max Verstappen zit niet stil tijdens zijn aprilbreak. De Nederlander was te vinden op de Nürburgring, bij zijn familie in Limburg en vandaag ook op het circuit van Paul Ricard. Verstappen kruipt vandaag niet zelf achter het stuur, maar hij kijkt naar de verrichtingen van zijn GT-team.

Verstappen is hard bezig met de voorbereidingen op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. In de afgelopen weken was hij meermaals op de Nordschleife te vinden, maar zijn team verschijnt aankomend weekend niet aan de start van de NLS3-race. Ze nemen namelijk deel aan de GT World Challenge Europe-race op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk. Op het Franse circuit wordt er vandaag getest, en teambaas Verstappen laat ook hier zijn neus gezien.

Wat is er aan de hand?

Verstappen werd aan het begin van de middag gespot in de paddock op Paul Ricard. In het gezelschap van zijn coureurs Daniel Juncadella en Chris Lulham meldde hij zich op het circuit, waar ze vandaag rijden met de Mercedes-AMG GT3. Verstappen zal zelf waarschijnlijk niet in actie komen, en zal met verregaande interesse kijken naar de verrichtingen van zijn team.

Verstappen is vermoedelijk per auto afgereisd naar het circuit van Paul Ricard, wat slechts op een paar uur rijden van zijn woonplaats Monaco ligt. Zijn privévliegtuig heeft sinds maandag immers geen meters meer gemaakt.

Wanneer komt Verstappen weer in actie?

Verstappen zal zelf over anderhalve week weer plaats gaan nemen achter het stuur van zijn Mercedes-AMG GT3-bolide. In het weekend van 18 en 19 april verschijnt hij samen met Lucas Auer aan de start van de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring.

Verstappen is vandaag overigens niet de enige huidige Formule 1-coureur die aanwezig is op het circuit van Paul Ricard. Aston Martin-coureur Lance Stroll kondigde vorige week aan dat hij gaat deelnemen aan de GT World Challenge Europe-race van aankomend weekend. Hij zal hier een Aston Martin Vantage AMR GT3 van Comtoyou Racing besturen, waarmee hij vandaag ook aan het testen is.