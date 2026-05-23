Het hoofd van Andrea Kimi Antonelli na de sprintrace in Canada stond op onweer. De Italiaan voerde een intens gevecht uit met zijn teamgenoot George Russell voor de overwinning, maar verloor daar zijn positie aan Lando Norris. Na afloop van de sprint in Montréal had de leider van het WK veel moeite om zijn emoties te onderdrukken.

Antonelli oogde pijlsnel tijdens de sprintrace in Canada. De jongeling waagde het dan ook om de leiding over te nemen van de van sprintpole vertrokken Russell, maar werd naar eigen zeggen van de baan geduwd. Uiteindelijk kwam hij als derde over de streep en zag zijn teamgenoot en WK-rivaal wat puntjes inlopen in het kampioenschap.

Antonelli komt met veelzeggende reactie

Nadat hij uit zijn Mercedes was gestapt, sprak het gezicht van Antonelli boekdelen. De reactie van de Italiaan tijdens het podiuminterview was dan ook veelzeggend. "Het was eerlijk gezegd een zware strijd", zo opende hij.

"Qua tempo konden we allemaal goed bijblijven. Het was niet makkelijk. Ja, ik heb geprobeerd mijn kans te grijpen. Ja, daar moet ik nog eens op terugkomen, want ik zat best goed naast hem en ja, ik werd eruit geduwd, maar het is niet anders", voegde hij daaraan toe.

Antonelli erkent fout tijdens sprintrace

Nadat Antonelli zogenaamd van de baan werd gedrukt, waagde hij nogmaals een inhaalpoging, maar die eindigde in een tranendal. Hij schoot rechtdoor en zag zodoende zijn overwinning in het water vallen. Eigen fout volgens Antonelli zelf.

"Toen maakte ik natuurlijk een fout in bocht 8, want ik nam een flinke hobbel en blokkeerde toen, waardoor ik mijn race daar een beetje verpestte, maar het was een goed gevecht."

Om 22:00 uur Nederlandse tijd krijgt de Mercedes-coureur opnieuw de kans om zich te bewijzen. Dan vindt de kwalificatie plaats in Canada, waar duidelijk werd dat het team van Toto Wolff de zaken uitstekend op orde heeft.