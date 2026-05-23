user icon
icon

Antonelli niet te spreken over Russell: "Hij duwde mij eraf"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli niet te spreken over Russell: "Hij duwde mij eraf"

Het hoofd van Andrea Kimi Antonelli na de sprintrace in Canada stond op onweer. De Italiaan voerde een intens gevecht uit met zijn teamgenoot George Russell voor de overwinning, maar verloor daar zijn positie aan Lando Norris. Na afloop van de sprint in Montréal had de leider van het WK veel moeite om zijn emoties te onderdrukken. 

Antonelli oogde pijlsnel tijdens de sprintrace in Canada. De jongeling waagde het dan ook om de leiding over te nemen van de van sprintpole vertrokken Russell, maar werd naar eigen zeggen van de baan geduwd. Uiteindelijk kwam hij als derde over de streep en zag zijn teamgenoot en WK-rivaal wat puntjes inlopen in het kampioenschap. 

Meer over George Russell Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei
 Russell genoemd als vervanger van Verstappen: "Hij past bij Red Bull"

Russell genoemd als vervanger van Verstappen: "Hij past bij Red Bull"

18 mei

Antonelli komt met veelzeggende reactie 

Nadat hij uit zijn Mercedes was gestapt, sprak het gezicht van Antonelli boekdelen. De reactie van de Italiaan tijdens het podiuminterview was dan ook veelzeggend. "Het was eerlijk gezegd een zware strijd", zo opende hij.

"Qua tempo konden we allemaal goed bijblijven. Het was niet makkelijk. Ja, ik heb geprobeerd mijn kans te grijpen. Ja, daar moet ik nog eens op terugkomen, want ik zat best goed naast hem en ja, ik werd eruit geduwd, maar het is niet anders", voegde hij daaraan toe. 

Antonelli erkent fout tijdens sprintrace

Nadat Antonelli zogenaamd van de baan werd gedrukt, waagde hij nogmaals een inhaalpoging, maar die eindigde in een tranendal. Hij schoot rechtdoor en zag zodoende zijn overwinning in het water vallen. Eigen fout volgens Antonelli zelf. 

"Toen maakte ik natuurlijk een fout in bocht 8, want ik nam een flinke hobbel en blokkeerde toen, waardoor ik mijn race daar een beetje verpestte, maar het was een goed gevecht." 

Om 22:00 uur Nederlandse tijd krijgt de Mercedes-coureur opnieuw de kans om zich te bewijzen. Dan vindt de kwalificatie plaats in Canada, waar duidelijk werd dat het team van Toto Wolff de zaken uitstekend op orde heeft. 

Schumi-NR1

Posts: 1.562

Dat tweede uitstap was omdat hij al aan het koken was van woede had hij zich daar wat beheerst was hij zijn plek niet kwijt geweest aan Norris.

Die Russell gaf bij eerste poging echt wel weinig ruimte. Hopelijk geeft dat dit jaar nog vuurwerk zodat we toch nog iets te zien krijgen.

  • 7
  • 23 mei 2026 - 18:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Canada 2026

Reacties (13)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.737

    Ben benieuwd hoe lang Antonelli de bevoogende manier van toespreken van Wolff pikt.

    • + 5
    • 23 mei 2026 - 18:51
    • De Vogel is Geland

      Posts: 856

      Toto moet zich daar helemaal niet mee bemoeien tijdens een race

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 18:55
    • F1 bekijker

      Posts: 338

      Toto had gelijk stoppen met zeuren en racen...

      • + 5
      • 23 mei 2026 - 18:56
    • LucaF1

      Posts: 539

      heel goed van Toto, Antonelli moet nog veel leren hij is nog jong.

      • + 4
      • 23 mei 2026 - 19:04
    • hupholland

      Posts: 9.915

      Antonelli vroeg letterlijk om een straf voor zn teamgenoot. Je zou wel een hele slechte teambaas zijn als je dat gaat accepteren.

      • + 4
      • 23 mei 2026 - 19:15
    • WickieDeViking

      Posts: 1.060

      Maar je bent wel een goede teambaas wanneer je het eraf duwen van je teamgenoot accepteert, HH? Aparte redenatie hou je er dan op na.

      • + 4
      • 23 mei 2026 - 19:21
    • F1 bekijker

      Posts: 338

      Wicky kijk het eens terug dan zie je Russell stuiterend terug de baan op komen.

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 19:23
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.424

      Toto heeft gewoon gelijk. Antonelli was aan t koken. En ging vervolgens zelf nog 2x in de fout.

      • + 5
      • 23 mei 2026 - 19:23
    • hupholland

      Posts: 9.915

      @Wicky: dat soort dingen bespreek je intern na de race. Kimi mag best ff klagen, maar openlijk en letterlijk vragen om een straf? niet heel handig.

      • + 4
      • 23 mei 2026 - 19:27
    • NicoS

      Posts: 20.726

      Russell had de bocht, zit ja aan de buitenkant dan heb je geen kans. Dat is met de huidige regels het geval. Degene aan de binnenkant kan de auto gewoon wijd laten lopen. Er zijn al zoveel voorbeelden geweest de afgelopen jaren.
      Kimi moet niet zeuren.
      Volgende keer mag hij gewoon hetzelfde doen….

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 20:21
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.561

    Dat tweede uitstap was omdat hij al aan het koken was van woede had hij zich daar wat beheerst was hij zijn plek niet kwijt geweest aan Norris.

    Die Russell gaf bij eerste poging echt wel weinig ruimte. Hopelijk geeft dat dit jaar nog vuurwerk zodat we toch nog iets te zien krijgen.

    • + 7
    • 23 mei 2026 - 18:59
  • TylaHunter

    Posts: 10.686

    Als die de race na kijkt, weet hij 2 dingen:
    1. Ja hij zat er helemaal naast en dus is dit een elleboog streek van je teamgenoot. Verwacht dit dan ook vaker.
    2. Je was sneller op racepace... voor een baan waar Russell zogenaamd expert wordt genoemd, is dit gewoon lachwekkend triest voor Russell. Het enige dat hij in de race hoeft te doen is even trappen in de pitwindow.

    • + 2
    • 23 mei 2026 - 19:33
    • TylaHunter

      Posts: 10.686

      Waarom een elleboog streek? Omdat Russell met zijn positionering in bocht 2 er duidelijk op rekende. Ging dit per ongeluk waren en Russell had m niet gezien waren ze op elkaar geklapt in bocht 2.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 19:36

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar