Max Verstappen moest zich afgelopen weekend in Miami na een vroege spin door het middenveld heen vechten. Hij deed niet rustig aan, en dat kwam hem op de nodige kritiek van andere coureurs te staan. Christian Danner kan daar wel om lachen, en maakt duidelijk dat de andere coureurs niet zo moeten klagen.

Verstappen startte de Grand Prix van Miami vanaf de tweede plaats, maar viel in de eerste ronde ver terug. Hij spinde in de tweede bocht, en verloor veel posities. Hij vocht zich door het middenveld heen, maar daar was niet iedereen blij met zijn manier van rijden. Williams-coureur Carlos Sainz vond het gevaarlijk, terwijl Racing Bulls-coureur Liam Lawson zich afvroeg waarom hij zijn plekje moest teruggeven.

Was de kritiek terecht?

Verstappen haalde zelf zijn schouders op over de kritiek, en oud-coureur Christian Danner kan er ook wel om lachen. In gesprek met Motorsport Magazin spreekt Danner zich uit: "Neem me niet kwalijk, maar dit is gewoon Max Verstappen! Dit is de manier waarop hij racet; iedereen die tegen hem heeft geracet kan dat bevestigen. Het maakt niet uit of ze nu eerste of laatste werden."

Danner genoot van de manier waarop Verstappen zich weer naar voren vocht: "Hoe hij zich door het veld heen beukte, dat had hij misschien iets eleganter kunnen doen. Maar het was wel vermakelijk. Deze compromisloosheid is wat een wereldkampioen onderscheidt van de rest. Sebastian Vettel reed ook niet op een andere manier."

Verdiende Verstappen een straf?

Een straf voor deze manier van rijden is volgens Danner dan ook te vergezocht: "Heel eerlijk? Er zaten zeker een paar harde momenten bij. Maar was het cool? Ja, dat was het! Het is hier alleen elke keer hetzelfde probleem: het is lastig om de juiste balans te vinden. Want het is hier de vraag: waar grijp ik in? En hoever laten we de coureur gaan?"

Verstappen wist zich uiteindelijk naar de vijfde plaats op te werken. Hij kreeg na afloop wel een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitlane. Dit zorgde er echter niet voor dat hij een plekje verloor.