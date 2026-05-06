Frustratie over Verstappen ging te ver: "Zo is hij gewoon!"

Max Verstappen moest zich afgelopen weekend in Miami na een vroege spin door het middenveld heen vechten. Hij deed niet rustig aan, en dat kwam hem op de nodige kritiek van andere coureurs te staan. Christian Danner kan daar wel om lachen, en maakt duidelijk dat de andere coureurs niet zo moeten klagen.

Verstappen startte de Grand Prix van Miami vanaf de tweede plaats, maar viel in de eerste ronde ver terug. Hij spinde in de tweede bocht, en verloor veel posities. Hij vocht zich door het middenveld heen, maar daar was niet iedereen blij met zijn manier van rijden. Williams-coureur Carlos Sainz vond het gevaarlijk, terwijl Racing Bulls-coureur Liam Lawson zich afvroeg waarom hij zijn plekje moest teruggeven.

Was de kritiek terecht?

Verstappen haalde zelf zijn schouders op over de kritiek, en oud-coureur Christian Danner kan er ook wel om lachen. In gesprek met Motorsport Magazin spreekt Danner zich uit: "Neem me niet kwalijk, maar dit is gewoon Max Verstappen! Dit is de manier waarop hij racet; iedereen die tegen hem heeft geracet kan dat bevestigen. Het maakt niet uit of ze nu eerste of laatste werden."

Danner genoot van de manier waarop Verstappen zich weer naar voren vocht: "Hoe hij zich door het veld heen beukte, dat had hij misschien iets eleganter kunnen doen. Maar het was wel vermakelijk. Deze compromisloosheid is wat een wereldkampioen onderscheidt van de rest. Sebastian Vettel reed ook niet op een andere manier."

Verdiende Verstappen een straf?

Een straf voor deze manier van rijden is volgens Danner dan ook te vergezocht: "Heel eerlijk? Er zaten zeker een paar harde momenten bij. Maar was het cool? Ja, dat was het! Het is hier alleen elke keer hetzelfde probleem: het is lastig om de juiste balans te vinden. Want het is hier de vraag: waar grijp ik in? En hoever laten we de coureur gaan?"

Verstappen wist zich uiteindelijk naar de vijfde plaats op te werken. Hij kreeg na afloop wel een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitlane. Dit zorgde er echter niet voor dat hij een plekje verloor.

F1 Nieuws Max Verstappen Christian Danner Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.704

    Mogelijk off topic. Ik zag meldingen dat zelfs de Britse pers antipathie ontwikkelt tegen de bias van ene Montoya. Hahaha. Het kan gek lopen in de F1 wereld.

    • + 2
    • 6 mei 2026 - 14:56
    • schwantz34

      Posts: 41.983

      Die Britten zijn gewoon stikjaloers op JPM omdat hij een nog veel grotere Max hater is dan hun...

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 15:15
    • koppie toe

      Posts: 5.282

      Zelfs de Britten willen wat van dat spul.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 16:06
  • 919

    Posts: 4.352

    Waar blijft de JPM quote van de dag?

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 15:15
    • schwantz34

      Posts: 41.983

      Afkickverschijnselen?

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 15:16
    • 919

      Posts: 4.352

      Zeker, altijd lachen en de afgelopen dagen stelde GPVandaag geen teleur.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 15:44
    • Larry Perkins

      Posts: 64.809

      Vooruit dan maar...

      Montoya: "Verstappen is als het knappe meisje waarvan je nooit dacht dat ze zou kijken"

      Verstappen knipoogt nog altijd naar Mercedes
      Toto Wolff kijkt volgens Montoya nog altijd naar Verstappen, en dat heeft een duidelijke reden. "De realiteit is: er is altijd Max Verstappen, dat ene diamantje dat iedereen wil hebben.
      Het is alsof je ineens de aandacht krijgt van dat knappe meisje waarvan je nooit dacht dat het zou gebeuren, en je denkt: wat moet ik hiermee?
      Dat meisje begint ineens naar je te knipogen. Je weet wat je hebt, maar je denkt dan ineens: wat ga ik nu doen?", grapt de Colombiaan.

      "En George weet dat. Hij zit in een lastige positie, want de enige manier om zekerheid bij Mercedes af te dwingen, is door Kimi te verslaan", vervolgt de voormalig coureur.

      "Misschien houdt hij aan het eind van het jaar gewoon zijn zitje, die kans is best groot, want ik zie Max niet zo snel bij Mercedes rijden", moet Montoya bekennen. "Max is iemand die vrijheid wil, zijn eigen manier van werken. Hoe flexibel zou Toto daarin echt zijn?", zo legt hij uit. (lees het hele artikel op F1Mxml)

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 15:47
    • koppie toe

      Posts: 5.282

      Nog 3 weekjes geduld hebben.
      Nu is het de beurt aan, Plooij, v.d Garde, Doornbos en prins B van de huisjes.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 16:09
  • MustFeed

    Posts: 10.520

    Kritiek kan je best hebben. Zelf vond ik het ook wat ver gaan in de actie op Sainz. Wat ik alleen jammer vindt is dat de kritiek altijd zo eenzijdig is.

    Ik kan me herinneren dat Leclerc vorig jaar in Zandvoort zich voorbij Russell beukte in een inhaalactie die niet eens binnen de baan gebeurde. En vreemd genoeg is het dan hoofzakelijk alleen maar lof want het zag er toch zo spectaculair en gewaagd uit.

    Dat was ook altijd het verhaal toen Ricciardo plotseling iedere race divebombs ging maken waarvan de helft mislukte divebombs werden. Maar evengoed hoorde je daar vrijwel nooit een negatief woord over.

    Uiteindelijk is het gewoon heel erg afhankelijk van wie de gun factor heeft en dat bepaalt dan volledig het sentiment. Enige mate van objectiviteit is vaak ver te zoeken. Momenteel krijgt Verstappen weer een beetje de gun factor, zelfs bij de Britten. Dat is omdat Verstappen de underdog is momenteel.

    • + 2
    • 6 mei 2026 - 15:28
  • koppie toe

    Posts: 5.282

    Beukte door het veld?
    Nou dat viel reuze mee toch?

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 15:40

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
