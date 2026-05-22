George Russell heeft de eerste klap uitgedeeld dit Formule 1-weekend in Canada. De Engelsman zette zijn Mercedes op de sprintpole neer, pal voor de neus van Andrea Kimi Antonelli. Na afloop van de sprint shoot-out in Montréal was de Brit in opperbeste stemming.

Russell kende in Miami nog een lastig weekend, maar benadrukte dat zijn vertrouwen nooit een knauw kreeg. Op het Circuit Gilles Villeneuve voelde de Mercedes-bolide volgens hem weer zoals een Formule 1-auto hoort aan te voelen, iets wat hem zichtbaar vertrouwen gaf.

Russell geniet van comeback in Canada

Na afloop van de sprintkwalificatie liet Russell weten hoe belangrijk de prestatie voor hem was. De Brit wees op de unieke eigenschappen van het Canadese circuit, waar grip en rijgevoel volgens hem veel beter aansluiten bij de sterke punten van Mercedes.

“Na een lastig weekend in Miami voelt dit natuurlijk geweldig”, stelde Russell. “Maar ik heb nooit aan mezelf getwijfeld. Ik weet wat ik kan en Miami was in veel opzichten een uitzondering. Hier voelt het alsof je eindelijk weer een échte Formule 1-auto bestuurt, met veel grip en vertrouwen. Daarom ben ik ontzettend blij dat het vandaag zo uitpakt.”

Russell gaf bovendien toe dat het goed voelt om weer bovenaan de tijdenlijst te staan. “Het is alweer even geleden dat ik in P1 stond, dus dit doet deugd. Maar tegelijk ligt de focus meteen op morgen, want daar draait het uiteindelijk om.”

Mercedes tempert verwachtingen ondanks sterke uitgangspositie

Hoewel Mercedes met Russell en zijn teamgenoot sterk voor de dag kwam in de sprintkwalificatie, wil de Brit nog niet spreken van een ommekeer. Volgens Russell heeft het team dit seizoen al vaker laten zien dat een sterke kwalificatie niet automatisch succes op zondag betekent.

“Ik ga hier niet staan verkondigen dat wij vanuit P1 en P2 zomaar weg gaan rijden”, waarschuwde hij. “Natuurlijk hoop ik dat dat gebeurt, maar als je naar onze geschiedenis dit seizoen kijkt, dan is dat nog niet vaak gebeurd.”

Voor Mercedes biedt de sprintkwalificatie in Canada in ieder geval een welkome opsteker na de tegenvaller in Miami. Of Russell die sterke vorm ook kan omzetten in punten en een overwinning, moet zaterdag blijken.