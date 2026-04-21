Red Bull gewaarschuwd voor groot risico met Verstappen

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase gaan eind volgend seizoen definitief uit elkaar. Lambiase gaat Red Bull verlaten, terwijl de toekomst van Verstappen nog onzeker is. Als Verstappen blijft, dan moet hij gaan samenwerken met een nieuwe race-engineer. Volgens Christian Danner is dit een groot risico, en hij waarschuwt Red Bull.

Verstappen en Lambiase zijn twee handen op één buik bij Red Bull. Ze werken al sinds 2016 samen, en Verstappen beschouwt Lambiase meer als een vriend dan als een collega. Na zijn eerste wereldtitel stelde Verstappen zelfs dat hij zou stoppen als Lambiase stopt. Nu dat scenario waarheid is geworden, is het de vraag wat Verstappen gaat doen. Hij wordt immers in verband gebracht met een overstap naar een ander team.

Meer over Red Bull Racing Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Hoe belangrijk is deze rol?

Als hij blijft bij Red Bull, dan zal hij moeten wennen aan een nieuwe stem in zijn oren. Oud-coureur Christian Danner stelt bij Motorsport-Magazin dat dit een risico kan zijn: "Het is een relatie die moet groeien. Ze moeten elkaar heel goed begrijpen. Je zag het bij Hamilton met Adami, hoe ze de hele tijd langs elkaar heen aan het praten waren."

De vergelijking met Hamilton

Waar Hamilton bij Mercedes jarenlang samenwerkte met Peter Bonnington, moest hij bij Ferrari ineens samenwerken met Adami. Het eindigde in een teleurstelling, en volgens Danner is dit dan ook iets wat Red Bull moet vermijden met Verstappen.

De analist gaat verder met zijn uitleg en wijst weer naar Hamilton: "Uiteindelijk kregen ze een soort ruzie: de één begreep de ander niet, enzovoort. Het is echt iets waarbij je samen moet groeien en je moet echt een heel intieme relatie gaan opbouwen, zodat je weet met wie je te maken hebt en dat er volledig vertrouwen is."

Hoe ziet de toekomst eruit?

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, terwijl de Oostenrijkse renstal liet weten dat Lambiase pas na 2027 gaat vertrekken. Voorlopig lijkt hun samenwerking dus nog niet te stoppen, maar de mogelijkheid bestaat dat Lambiase eerder vertrekt naar McLaren.

Diederik

Posts: 40

  • 2
  • 21 apr 2026 - 16:43
F1 Nieuws Max Verstappen Christian Danner Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.711

    Wie deze keer? Christian Danner.

    Nou dan kan ik niet achterblijven natuurlijk. Ik wil ook graag Red Bull waarschuwen, een gewaarschuwd raceteam telt voor twee immers. Dus bij deze. Komt ie:

    "Pas op!"

    • + 0
    • 21 apr 2026 - 13:03
    • Diederik

      Posts: 40

      Een man komt bij brug over een ravijn, met een groot bord ervoor: "Pas op! Maximaal 1 persoon tegelijk op de brug!" Aangezien de man verder aan beide kanten van het ravijn verder echt helemaal niemand ziet, besluit hij over te steken. En wat denk je? Halverwege de brug stort het ding met een hoop kabaal in!






      Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee...

      • + 2
      • 21 apr 2026 - 16:43

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

