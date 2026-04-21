Max Verstappen en Gianpiero Lambiase gaan eind volgend seizoen definitief uit elkaar. Lambiase gaat Red Bull verlaten, terwijl de toekomst van Verstappen nog onzeker is. Als Verstappen blijft, dan moet hij gaan samenwerken met een nieuwe race-engineer. Volgens Christian Danner is dit een groot risico, en hij waarschuwt Red Bull.

Verstappen en Lambiase zijn twee handen op één buik bij Red Bull. Ze werken al sinds 2016 samen, en Verstappen beschouwt Lambiase meer als een vriend dan als een collega. Na zijn eerste wereldtitel stelde Verstappen zelfs dat hij zou stoppen als Lambiase stopt. Nu dat scenario waarheid is geworden, is het de vraag wat Verstappen gaat doen. Hij wordt immers in verband gebracht met een overstap naar een ander team.

Hoe belangrijk is deze rol?

Als hij blijft bij Red Bull, dan zal hij moeten wennen aan een nieuwe stem in zijn oren. Oud-coureur Christian Danner stelt bij Motorsport-Magazin dat dit een risico kan zijn: "Het is een relatie die moet groeien. Ze moeten elkaar heel goed begrijpen. Je zag het bij Hamilton met Adami, hoe ze de hele tijd langs elkaar heen aan het praten waren."

De vergelijking met Hamilton

Waar Hamilton bij Mercedes jarenlang samenwerkte met Peter Bonnington, moest hij bij Ferrari ineens samenwerken met Adami. Het eindigde in een teleurstelling, en volgens Danner is dit dan ook iets wat Red Bull moet vermijden met Verstappen.

De analist gaat verder met zijn uitleg en wijst weer naar Hamilton: "Uiteindelijk kregen ze een soort ruzie: de één begreep de ander niet, enzovoort. Het is echt iets waarbij je samen moet groeien en je moet echt een heel intieme relatie gaan opbouwen, zodat je weet met wie je te maken hebt en dat er volledig vertrouwen is."

Hoe ziet de toekomst eruit?

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, terwijl de Oostenrijkse renstal liet weten dat Lambiase pas na 2027 gaat vertrekken. Voorlopig lijkt hun samenwerking dus nog niet te stoppen, maar de mogelijkheid bestaat dat Lambiase eerder vertrekt naar McLaren.