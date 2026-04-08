Frustratie van Verstappen levert Hadjar groot voordeel op

Het is geen geheim dat Max Verstappen momenteel niet tevreden is met de Formule 1-regels. Zijn frustratie neemt per weekend toe, en dat zorgt ook voor onrust. Jolyon Palmer stelt dat de emoties van Verstappen, zijn teamgenoot Isack Hadjar in het zadel kunnen helpen.

Verstappen heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. Zijn beste resultaat tot nu toe is een zesde plaats in Australië, maar verder kampt Red Bull met de nodige problemen. Verstappen is daarnaast ook niet tevreden over de nieuwe regels, wat zorgt voor extreem veel frustratie. Sterker nog, Verstappen stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport.

'Verstappen kan niet meer genieten'

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer is duidelijk over de situatie, en geeft zijn mening in de F1 Nation Podcast: "Max kan er gewoon niet van genieten. Hij geniet niet van het racen met deze auto en van het rijden zelf. Het geduld, de andere aanpak en het management die je achter het stuur nodig hebt, dat is niet wat hij van nature wil doen."

"Het tempo van Red Bull is ook gewoon niet goed genoeg. Als hij het maximale eruit weet te halen, dan kwalificeert hij zich misschien als zevende of als achtste, terwijl hij gewoon in een auto wil stappen en op de ouderwetse manier wil rijden. Gewoon puur op gevoel en snelheid."

Waarom werkt dit niet voor Verstappen?

Deze aanpak zorgt volgens Palmer voor problemen bij Verstappen: "Bij deze regels moet je je juist heel erg goed aanpassen. Je moet dingen gaan doen waar veel coureurs niet aan gewend zijn. Kleine technieken maken een groot verschil. Max zit mentaal niet in de beste fase om dat te doen, maar toch levert hij nog degelijk werk."

"Als je ernaar kijkt: hij kwam naar voren en finishte achter Pierre Gasly. En ook in China was hij bezig met een opmars, totdat hij problemen kreeg met de power unit en de batterij. Hij zit er nog steeds wel bij, of in ieder geval in de buurt."

Waarom is dit een voordeel voor Hadjar?

Die frustratie van Verstappen, is volgens Palmer dan weer een voordeel voor Hadjar: "Bij Red Bull is dit misschien ook een kans voor Isack. Ik vind dat hij echt sterk rijdt en ik ben onder de indruk van hoe hij is begonnen. En als je dan kijkt naar de kopman die zichtbaar niet geniet van het racen, dan kun je als jonge coureur denken: 'Dit is mijn kans om te laten zien dat ik er ben en dat ik kan.'"

"Misschien kan hij het team dan een beetje achter zich krijgen en de energie vasthouden. Want het moet lastig zijn voor het team als je kampioen zo'n negatieve uitstraling heeft wanneer je de garage binnenloopt. Je weet dat je hem straks in de auto zet, maar dat hij er eigenlijk geen zin in heeft."

F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.705

    Misschien zijn de bananen toch niet krom?

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 11:52
  • Bertrand Gachot

    Posts: 460

    Toch wel benieuwd of er nog iemand is met een afwijkende mening, hoogte punt van dit bericht is wel "Misschien kan hij het team dan een beetje achter zich krijgen en de energie vasthouden." Hahahah ik lig dubbel.
    @Larry, een pensioen-bericht in de categorie, voormalig coureur van de d/e/f categorie/ Analist X vind iets van Max. Bovendien een dubbeling, want gisteren was de heer Palmer samen met "Hinch" ook al aan de beurt.

    • + 3
    • 8 apr 2026 - 12:02
    • Larry Perkins

      Posts: 64.168

      @Bertrand, ben gestopt met het bijhouden van het aantal 'pensioenberichten' tussen Suzuka en Miami. Werd het een beetje zat, maar er waren er nog ongeveer 40 te gaan dus die honderd in totaal wordt wel gehaald, overschreden zelfs...

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 13:14

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

