user icon
icon

'Verstappen gaat binnenkort gesprekken voeren met Mercedes'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Verstappen gaat binnenkort gesprekken voeren met Mercedes'

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing zijn niet op de gewenste wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Grote concurrent Mercedes heeft alles het beste voor elkaar, en volgens Jolyon Palmer kan dit voor een interessante ontwikkeling gaan zorgen. Hij verwacht dat er snel gesprekken zullen plaatsvinden tussen Mercedes en het kamp Verstappen.

Verstappen kwam tot nu toe niet verder dan een zesde plaats in Australië en een uitvalbeurt in China. Zijn achterstand op Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli is groot, maar hij hoopt het snel om te kunnen keren. Hij ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar in zijn contract staan wel clausules die voor een eerder afscheid kunnen zorgen.

Meer over Mercedes Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

17 maa
 Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

13 maa

Maakt Verstappen nu wél de overstap?

Volgens oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer ligt het voor de hand dat Verstappen snel gesprekken gaat voeren met Mercedes. In de F1 Nation Podcast doet hij een opvallende voorspelling: "Die gesprekken gaan plaatsvinden, want Red Bull, en dat zeiden we vorig jaar ook al, gaat dit jaar niet de titel winnen."

"Vorig jaar had ik gelijk, al scheelde het twee punten. Het lijkt erop dat ze nog veel werk te verzetten hebben, en Max is hier niet om de achtste tijd neer te zetten in de kwalificatie. Hij is nu zelfs niet in staat om voor een podiumplaats te vechten."

Waarom zou Wolff 'nee' zeggen?

Palmer weigert uit te sluiten dat Verstappen nu wél gaat overstappen naar Mercedes: "Hij zal een manier gaan zoeken om in die Mercedes te komen, want ze hebben de beste auto. Ze zullen in de komende jaren in ieder geval meevechten voor de wereldtitel."

"En als je Toto Wolff bent, heb je de kans om Max te contracteren, maar er is ook de dreiging van andere teams die het gat proberen te verkleinen. Dus je ingebouwde voordeel van het begin van het jaar zal kleiner gaan worden."

Hoe gaat Mercedes dit aanpakken in een titelstrijd?

Wolff krijgt het volgens Palmer lastig: "Je kunt het niet negeren als Max je belt, en we zagen vorig jaar al dat er gesprekken plaatsvonden, en er was toen ook wat spanning. In Oostenrijk zei George toen: 'Wacht eens even, waarom hebben we het er allemaal over dat hij me gaat vervangen? Ik versla Kimi de hele tijd. Dus hij moet zich zorgen maken.' Dus stel je voor dat de titel lonkt, en dit op de achtergrond speelt."

misstappen

Posts: 3.499

natuurlijk kost Verstappen veel meer dan wat Russell nu kost, maar die Georgie heeft de uitstraling van een gevilde paling op het droge.., geen enkele marketing bureau kan daar wat mee, anders dan voor de plaatselijke viskraam in Volendam of Urk, maw die levert niets op.

  • 14
  • 24 maa 2026 - 16:38
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Mercedes Red Bull Racing

Reacties (33)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.347

    Max alweer op weg naar Japan.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 16:12
  • HermanInDeZon

    Posts: 962

    Misschien eerst even afwachten wat/welke regels gaan wijzigen?

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 16:17
    • f(1)orum

      Posts: 9.792

      Voor Max zal het heel belangrijk zijn of de regels 'stroom'opwaarts dan wel stroom'afwaarts' zullen gaan.

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 16:24
  • Larry Perkins

    Posts: 63.704

    "Wacht eens even, waarom hebben we het er allemaal over dat hij me gaat vervangen? Ik versla Kimi de hele tijd. Dus hij moet zich zorgen maken."

    "Beste, loeilelijke George, ken je Damon Hill nog, die werd ook wereldkampioen en kon vervolgens zijn biezen pakken", aldus Toffe Toto.

    • + 7
    • 24 maa 2026 - 16:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 962

      Hill werd volgens Head vooral ontslagen omdat hij te veel geld vroeg.
      Kan me niet voorstellen dat Russell meer kost dan Verstappen ;)

      • + 3
      • 24 maa 2026 - 16:24
    • Larry Perkins

      Posts: 63.704

      Who cares? Wolff vindt wel een andere gegronde reden (smoes)...

      • + 3
      • 24 maa 2026 - 16:32
    • misstappen

      Posts: 3.499

      natuurlijk kost Verstappen veel meer dan wat Russell nu kost, maar die Georgie heeft de uitstraling van een gevilde paling op het droge.., geen enkele marketing bureau kan daar wat mee, anders dan voor de plaatselijke viskraam in Volendam of Urk, maw die levert niets op.

      • + 14
      • 24 maa 2026 - 16:38
    • hupholland

      Posts: 9.757

      Verstappen mag ook meer kosten. Grote kans dat Frank Williams Schumacher wel had aangenomen voor het bedrag dat Hill vroeg. Je moet als coureur ook een beetje je plek kennen. Hill maakte niet het verschil (dat rijmt), hij werd kampioen dankzij zn auto. En rookie Villeneuve zat er niet zo ver achter.

      • + 3
      • 24 maa 2026 - 16:38
    • Skoda F1

      Posts: 583

      Hill gaf Patrick Head maar moest alsnog Wieberen..

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 16:43
    • Stoffelman

      Posts: 6.288

      Als Max zou overstappen voor er nieuwe regels komen, ligt ie nu alleen maar te blazen als een kat in het nauw.
      Ik ben alvast benieuwd.

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 16:49
    • Larry Perkins

      Posts: 63.704

      Het is ook allemaal hypothetisch, vooralsnog zie ik de loyale Verstappen gewoon zijn contract uitdienen, of het moet wel heel erg uit de hand lopen...

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 16:53
    • Damon Hill

      Posts: 19.746

      @Herman,
      Dat is niet helemaal hoe het ging. Frank Williams wilde na 1995 al van Hill af, omdat Hill in 1995 teveel fouten maakte. Vervolgens kreeg Hill gedurende 1996 te horen dat hij na dat seizoen mocht vertrekken. Dat Hill óók meer salaris wilde nadat hij kampioen werd stond er dus los van, Frank Williams wilde sowieso al van Hill af en wilde sowieso Frentzen binnenhalen.
      Ik heb je dat elders ook al een keer uitgelegd maar dat lijkt niet binnen gekomen te zijn, dus bij deze nogmaals ;).

      Overigens was Adrian Newey woedend, omdat Frank Williams voor de DERDE keer zonder met hem te overleggen een beslissing maakte over een coureur (eerst ontslag Mansell, daarna binnenhalen Villeneuve, daarna dus ontslaan van Hill). Dit keer was de emmer vol voor Newey, en Newey besloot naar McLaren te vertrekken. Newey wilde namelijk dat Hill bleef, vanwege zijn goede imput en feedback mbt de auto.

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 16:54
    • El Maximo

      Posts: 298

      De foto geeft de reactie van Max en Raymond op de suggestie van JP dat Max met Mercedes gaat praten mooi weer... ze lachen erom! Max vindt de huidige auto´s/formule ruk (en zal dat als ie een vent is ook blijven zeggen mocht ie keer onverwacht een race winnen met die EV), dus overstappen om in een Mercedes die rukformule te winnen past hem niet.

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 17:46
    • HermanInDeZon

      Posts: 962

      @Damon Het was een combinatie van dingen. Het verhaal van Head (dat Hill meer geld wilde en een nogal aparte figuur naar de onderhandelingen stuurde) dat volgens mij uit Beyond The Grid komt, heeft Hill volgens mij bevestigd.

      Klopt dat Williams enorm gecharmeerd was door Frentzen omdat hij destijds sneller was in Groep C.

      Maar is natuurlijk niet te vergelijken met de situatie met Russell nu - Russel rijdt zo goed als foutloos rond wat van Hill in 1995 echt niet gezegd kon worden.

      Het verhaal van Newey klopt inderdaad ook - Hill heeft destijds die actieve auto waar Mansell in 1992 en Prost in 1993 kampioen mee werd als tijdrijder mee ontwikkeld.


      En ja, klopt, commerciële waarde van Verstappen ligt een stuk hoger dan die van Russell en dat kan potentieel Russel zijn kop kosten. Dat surplus in talent niet altijd een doorslaggevende factor is, heeft Ferrari nog bewezen toen ze Sainz vervingen door Hamilton. Hamilton was toen niet meer die grote upgrade tov Sainz die het prima deed

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 17:57
    • hupholland

      Posts: 9.757

      talent en commerciële waarde hebben in de mannensport toch vaak heel veel met elkaar te maken. Verstappen wordt vooral gehaald vanwege zn rijkunsten, dat is wat hem commercieel interessant maakt. Verder is er niet zo veel aan aan Max.

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 19:05
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 997

      @misstappen
      Exact dát! Marketingtechnisch is Russell volkomen oninteressant en dus zal Mercedes maar wat graag o-verstappen... Kijk wat Verstappen afgelopen weekend teweeg heeft gebracht, wat hij al jaren bij RRB (op)levert.

      Waarom denk je dat Ferrari meteen afstand deed van Sainz, toen Hamilton zich bij hen meldde?

      PS "....de uitstraling van een gevilde paling op het droge.." 🤣🤣

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 20:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.823

    "Hij kan komen, compleet met zijn entourage en 'de batser', maar verder dan reserve coureur komt Max niet".....aldus Toto.

    • + 4
    • 24 maa 2026 - 16:31
  • NicoS

    Posts: 20.411

    Max is continu in gesprek met Mercedes…….over de GT3 auto….;)
    Begint dat gezemel nu alweer…..

    • + 5
    • 24 maa 2026 - 16:50
  • Hagueian

    Posts: 8.593

    Ik, wij, en de heren van Mercedes achten de kans nogal groot dat het plafond van Anton hoger ligt dan dat van Russel. Als je Max hebt haal je druk weg bij Kimi en heb je een geslepen diamant als Max er mee stopt. Als ik nu twee rijders mocht kiezen uit het hele veld voor de korte en lange termijn zou ik deze twee kiezen. Toto ook. Daarom loopt het contract van Russel wederom af. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

    • + 5
    • 24 maa 2026 - 16:58
    • HermanInDeZon

      Posts: 962

      ik betwijfel oprecht of dat plafond van Antonelli zoveel hoger ligt dan dat van Russell hoor ... ik denk niet dat er momenteel drie rijders rond rijden met meer talent dan Russell

      Als ik twee rijders mocht kiezen zou ik voor Max (korte) en Piastri (lange) gaan ;)

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 17:59
    • Hagueian

      Posts: 8.593

      De stapprn die Kimi maakt zijn groter en ze komen sneller, maar Piastri is ook een mooie voor de toekomst. Ik had er wel meer van verwacht afgelopen jaar eigenlijk maar wie weet zit het er nog in. Beide hebben een indrukwekkend cv. Maar kimi heeft iets speciaals als het gaat om aanvallen en verdedigen wat doet denken aan Max. Lijkt me een prima combo voor de komende jaren.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 19:36
    • Hagueian

      Posts: 8.593

      Ik zie een Bortoletto, de berenman of een Hadjar op den duur ook niet meer onder doen voor een Russel. Laten meer zien dan Russel bij Williams.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 19:39
    • HermanInDeZon

      Posts: 962

      Echt? Mja, daar verschillen we dan van mening ...

      Ik zou Kimi en Max nooit in één team zetten. Bortoletto ook niet. Zijn beiden beetje te veel "fanboys". Zet die in een team met Max en Max gaat er los over.

      Dan liever een Piastri die al heeft bewezen wiel aan wiel met Max te durven gaan, en die er ook niet te veel "respect" voor zal hebben. Als er iemand is die onder de huid van Max kan kruipen is het Piastri wel - gaat in beiden veel meer het beste boven brengen dan zo iemand die te lief is

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 19:51
    • Larry Perkins

      Posts: 63.704

      Goeie invalshoek @Hagueian!
      Zou een prima korte en lange termijn visie van Mercedes zijn, zeker als Kimi dit seizoen zijn ontwikkeling doorzet en zijn eerste overwinning zal daarbij helpen...

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 20:19
  • Pietje Bell

    Posts: 33.873

    De partner van Kelly's vriendin Martha Graeff, Daniel Vorcaro, tot voor kort eigenaar van
    de Braziliaanse Banco Master, is 2 weken geleden voor de 2e keer sinds november
    gearresteerd in een grootscheepse fraudezaak met geld van zijn bank.
    Je kon er op wachten dat Max met hem in verband zou worden gebracht.
    Vandaag verscheen zijn gezicht naast het gezicht van Vorcaro groot boven een artikel
    over het feit dat die crimineel Vorcaro de vakantiewoning in Angra dos Reis [bij Rio de
    Janeiro] tijdens de jaarwisseling voor Max had geregeld in één van de grootste en
    meest bezochte nieuwssites van Brazilië, Metrópoles .
    Hij zit nog steeds vast en volgende week is de eerste rechtszaak van meerdere.

    Afbeelding van het artikel " Vorcaro providenciou casa em Angra para tetracampeão
    da Fórmula 1 " in Metrópoles:

    i.ibb.co/Mx54vHxN/(...)26-03-24-164255.png

    "Wat is er gebeurd met Banco Master?
    Voordat deze tweede deal kon doorgaan, lanceerde PF op 18 november de zogenaamde
    "Operatie Compliance Zero" en arresteerde de eigenaar van Banco Master Daniel Vorcaro
    op basis van een vermeende fraude van 12 miljard Braziliaanse real (ongeveer 2,3 miljard
    Amerikaanse dollar). De Centrale Bank liquideerde Banco Master diezelfde dag nog ."

    20 maart al op X:

    michelonismo
    @michelonismo
    Fiquei sabendo que um ex-piloto de F1 será citado na delação do Vorcaro mas eu não
    vou dizer quem é

    Ik heb gehoord dat er in de getuigenis van Vorcaro een voormalige F1-coureur genoemd
    zal worden, maar ik ga niet zeggen wie het is.

    Edit: só errei pelo "ex" piloto
    Ik heb alleen een fout gemaakt vanwege de "ex"-piloot.


    Kelly heeft vorige week een kleine 600 berichten van haar IG verwijderd die haar
    rechtstreeks of via via in verband brachten met die Martha Graeff.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 17:25
    • Pietje Bell

      Posts: 33.873

      De bijbehorende video van Metrópoles met privé foto's van Kelly en Max
      uit Angra dos Reis die ze van Kelly's IG hebben geplukt.

      imgur.com/a/LjMzqFb

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 17:31
    • harry stotter

      Posts: 1.074

      Ach die rare vogels in zuid Amerika moet je niet serieus nemen.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 17:42
    • Pietje Bell

      Posts: 33.873

      Deze 2 berichten had Kelly ook verwijderd waarop te zien is hoe ze met haar moeder en Penelope een week op een enorm groot jacht met 20 man personeel doorbracht met haar vriendin Martha die hen daarop getrakteerd had middels de centjes van haar (inmiddels voor het oog ex) verloofde. Haar moeder heeft ze nog wel op haar IG staan.
      Die Martha moest gisteren getuigen in de zaak, maar is niet op komen dagen zonder dat ze een geldige reden had. Ze woont momenteel in Miami. Men wil van haar weten waar die Vorcaro al dat geld heeft gelaten/aan heeft besteed.

      Het gezelschap:
      i.ibb.co/3yRKSC0b/(...)26-03-24-181527.png

      Het jacht: i.ibb.co/cH5mYTq/S(...)26-03-24-182004.png

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 18:47
    • Cherokee

      Posts: 5.366

      Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat dit zaken zijn waar Max ook maar zijdelings iets mee te maken heeft, sterker nog, het lijkt me onwaarschijnlijk dat hij er vanaf wist.
      Wat de Piquetjes aangaat ben ik wat minder zeker. Zij zijn ook Zuid - Amerikanen, kennen die lui echt wel beter en zijn zelf ook niet allemaal altijd even schoon gebleken.
      Maar Max? Neuh, zou ik raar van opkijken.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 19:40
    • Pietje Bell

      Posts: 33.873

      Uiteraard heeft Max hier niets mee van doen. Hij laat Kelly altijd alles regelen en het valt te lezen dat zij in juli vorig jaar haar vriendin gevraagd heeft om diens partner,, die Braziliaanse crimineel Vorcaro, een vakantiewoning te laten zoeken in Angra en dat heeft hij gedaan. Als Max die kerel ook heeft laten betalen dan is hij heel dom geweest, want van zo iemand moet je nooit iets aannemen.
      Die man heeft meer dan 2 miljard dollar achterover gedrukt! Zulk soort mensen kun je maar beter niet in je vriendenkring hebben.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 20:11
  • snailer

    Posts: 32.179

    De speculaas is weer vroeg dit jaar.

    • + 2
    • 24 maa 2026 - 17:48
    • SennaS

      Posts: 11.843

      Inderdaad.
      Als Mercedes, mcl (vorig jaar gezien) en ferrari een topauto hebben, hebben ze topcoureurs in dienst om het wk binnen te rijden.
      Ze investeren liever in de auto ipv een dure coureur en Max zal de komende jaren er niet sneller op worden terwijl de jongere garde als Piastri, Kimi, Arvid zich nog gaan ontwikkelen

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 19:38
  • Ernie5335

    Posts: 5.808

    De kop: 'Verstappen gaat binnenkort gesprekken voeren met Mercedes'

    In het verhaal: Volgens oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer ligt het voor de hand dat Verstappen snel gesprekken gaat voeren met Mercedes.

    🙄

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 19:51

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar