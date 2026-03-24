Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing zijn niet op de gewenste wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Grote concurrent Mercedes heeft alles het beste voor elkaar, en volgens Jolyon Palmer kan dit voor een interessante ontwikkeling gaan zorgen. Hij verwacht dat er snel gesprekken zullen plaatsvinden tussen Mercedes en het kamp Verstappen.

Verstappen kwam tot nu toe niet verder dan een zesde plaats in Australië en een uitvalbeurt in China. Zijn achterstand op Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli is groot, maar hij hoopt het snel om te kunnen keren. Hij ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar in zijn contract staan wel clausules die voor een eerder afscheid kunnen zorgen.

Maakt Verstappen nu wél de overstap?

Volgens oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer ligt het voor de hand dat Verstappen snel gesprekken gaat voeren met Mercedes. In de F1 Nation Podcast doet hij een opvallende voorspelling: "Die gesprekken gaan plaatsvinden, want Red Bull, en dat zeiden we vorig jaar ook al, gaat dit jaar niet de titel winnen."

"Vorig jaar had ik gelijk, al scheelde het twee punten. Het lijkt erop dat ze nog veel werk te verzetten hebben, en Max is hier niet om de achtste tijd neer te zetten in de kwalificatie. Hij is nu zelfs niet in staat om voor een podiumplaats te vechten."

Waarom zou Wolff 'nee' zeggen?

Palmer weigert uit te sluiten dat Verstappen nu wél gaat overstappen naar Mercedes: "Hij zal een manier gaan zoeken om in die Mercedes te komen, want ze hebben de beste auto. Ze zullen in de komende jaren in ieder geval meevechten voor de wereldtitel."

"En als je Toto Wolff bent, heb je de kans om Max te contracteren, maar er is ook de dreiging van andere teams die het gat proberen te verkleinen. Dus je ingebouwde voordeel van het begin van het jaar zal kleiner gaan worden."

Hoe gaat Mercedes dit aanpakken in een titelstrijd?

Wolff krijgt het volgens Palmer lastig: "Je kunt het niet negeren als Max je belt, en we zagen vorig jaar al dat er gesprekken plaatsvonden, en er was toen ook wat spanning. In Oostenrijk zei George toen: 'Wacht eens even, waarom hebben we het er allemaal over dat hij me gaat vervangen? Ik versla Kimi de hele tijd. Dus hij moet zich zorgen maken.' Dus stel je voor dat de titel lonkt, en dit op de achtergrond speelt."