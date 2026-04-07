Andrea Kimi Antonelli is op een geweldige wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De jonge Italiaan voert na drie raceweekenden het wereldkampioenschap aan, en is de jongste coureur die dat ooit voor elkaar kreeg. In de komende maanden kan hij verdergaan met zijn recordtocht, en kan hij zelfs een bijzonder record van Max Verstappen uit de boeken rijden.

Verstappen gold jarenlang als de grote recordbreker in de Formule 1. Wie de recordboekjes openslaat, ziet dat Verstappens naam in veel kolommen bovenaan prijkt. Antonelli is echter ook hard op weg naar het vestigen van bijzondere records. Hij is dit jaar al goed bezig, en werd de jongste coureur die een pole position pakte, de tweede tiener na Verstappen die een race won en de jongste coureur ooit die het wereldkampioenschap aanvoerde.

Welk Verstappen-record kan Antonelli verbreken?

Als Antonelli later dit jaar een race weet te winnen, en dat doet met een zogenaamde Grand Slam, dan schrijft hij geschiedenis. Antonelli is dan de jongste coureur ooit die een Grand Slam weet te pakken, het is een record dat nu nog op naam van Verstappen staat. Hij pakte zijn eerste Grand Slam toen hij 23 jaar, 9 maanden en 4 dagen oud was.

Wat is een Grand Slam?

Verstappen heeft tot nu toe zes Grand Slams gepakt in zijn Formule 1-loopbaan, en staat daarmee op gelijke hoogte met Lewis Hamilton. De iconische Jim Clark is nog altijd de man met de meeste Grand Slams ooit: negen. Een Grand Slam is een lastige opgave, want dan moet een coureur de race winnen door vanaf de pole position te vertrekken, de snelste ronde te rijden en alle rondjes aan kop te rijden.

Waarom heeft Antonelli geen haast?

Antonelli heeft nog eventjes de tijd om dit record van Verstappen uit de boeken te rijden. De in Bologna geboren Antonelli is nog maar 19 jaar oud, en moet dus binnen vier jaar een Grand Slam pakken om het record van Verstappen uit de boeken te rijden.

Als Antonelli het dit jaar voor elkaar krijgt om de wereldtitel te pakken, dan schrijft de Mercedes-coureur ook geschiedenis. Hij kan dan de jongste coureur ooit worden die de wereldtitel pakt, dat record staat nu nog op naam van Sebastian Vettel die in 2010 23 jaar, 4 maanden en 11 dagen oud was toen hij kampioen werd.