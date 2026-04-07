Antonelli kan Verstappen uit de geschiedenisboeken rijden

Andrea Kimi Antonelli is op een geweldige wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De jonge Italiaan voert na drie raceweekenden het wereldkampioenschap aan, en is de jongste coureur die dat ooit voor elkaar kreeg. In de komende maanden kan hij verdergaan met zijn recordtocht, en kan hij zelfs een bijzonder record van Max Verstappen uit de boeken rijden.

Verstappen gold jarenlang als de grote recordbreker in de Formule 1. Wie de recordboekjes openslaat, ziet dat Verstappens naam in veel kolommen bovenaan prijkt. Antonelli is echter ook hard op weg naar het vestigen van bijzondere records. Hij is dit jaar al goed bezig, en werd de jongste coureur die een pole position pakte, de tweede tiener na Verstappen die een race won en de jongste coureur ooit die het wereldkampioenschap aanvoerde.

Welk Verstappen-record kan Antonelli verbreken?

Als Antonelli later dit jaar een race weet te winnen, en dat doet met een zogenaamde Grand Slam, dan schrijft hij geschiedenis. Antonelli is dan de jongste coureur ooit die een Grand Slam weet te pakken, het is een record dat nu nog op naam van Verstappen staat. Hij pakte zijn eerste Grand Slam toen hij 23 jaar, 9 maanden en 4 dagen oud was.

Wat is een Grand Slam?

Verstappen heeft tot nu toe zes Grand Slams gepakt in zijn Formule 1-loopbaan, en staat daarmee op gelijke hoogte met Lewis Hamilton. De iconische Jim Clark is nog altijd de man met de meeste Grand Slams ooit: negen. Een Grand Slam is een lastige opgave, want dan moet een coureur de race winnen door vanaf de pole position te vertrekken, de snelste ronde te rijden en alle rondjes aan kop te rijden.

Waarom heeft Antonelli geen haast?

Antonelli heeft nog eventjes de tijd om dit record van Verstappen uit de boeken te rijden. De in Bologna geboren Antonelli is nog maar 19 jaar oud, en moet dus binnen vier jaar een Grand Slam pakken om het record van Verstappen uit de boeken te rijden.

Als Antonelli het dit jaar voor elkaar krijgt om de wereldtitel te pakken, dan schrijft de Mercedes-coureur ook geschiedenis. Hij kan dan de jongste coureur ooit worden die de wereldtitel pakt, dat record staat nu nog op naam van Sebastian Vettel die in 2010 23 jaar, 4 maanden en 11 dagen oud was toen hij kampioen werd.

F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 4.219

    Records zijn er om gebroken te worden.

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 18:11
    • Larry Perkins

      Posts: 64.152

      Net als Montoya, ome Ralf, Palmer, Brundle, Hill en de rest van de Britse media.

      En uiteraard 'Second Choice George', de voormalige raketmotorkampioen van de armoede, Cruella de Vil, Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen), Fräulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes, Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim, de woordvoerster van RTL Duitsland, Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon...

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 18:19
  • Larry Perkins

    Posts: 64.152

    Antonelli kan Verstappen uit de geschiedenisboeken rijden.

    Max heeft nog nooit een geschiedenisboek gezien.

    Max: "Een boek, wat is dat? Dat gaat zeker op batterijen..."

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 18:12
    • snailer

      Posts: 32.325

      Eerder: Ik ken deze game niet. Is 'Een boek' een race game?

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 18:14
    • Larry Perkins

      Posts: 64.152

      Nee, dat slaat weer eens nergens op! Ik vertel niet voor niets wat Max gezegd heeft...

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 18:22
  • Skoda F1

    Posts: 657

    Hoe eerder hoe beter! Je schaamt je toch dood tegenwoordig als je moet zeggen dat je f1 coureur bent..

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 18:20
  • StevenQ

    Posts: 10.398

    Dat gaat niet lukken, Max is nog steeds de jongste Grand Prix winnaar en staat nog steeds in die boeken

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 18:48
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.060

    Tja, uiteraard sneuvelen records, da's logisch. Daar zijn ze voor!

    Sampras' aantal GS-winsten zou misschien wel nooit meer verbeterd worden, klonk het in de jaren 90. En toen was daar ineens die Zwitser... Federers staat van dienst was te absurd voor woorden, men wist het zeker; dat zou nog láng duren voordat iemand daar overheen gaat. Nadal... Djokovic...

    Wel weer een fijne lokeendenkop. Niemand zal ooit uit de geschiedenisboeken geschreven worden...

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 21:08

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

