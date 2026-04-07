user icon
icon

Mercedes sterk afgeraden Verstappen te contracteren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes sterk afgeraden Verstappen te contracteren

Max Verstappen werd in de afgelopen weken weer in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De verhalen zorgen voor verbazing, en analist Jolyon Palmer vraagt zich af wat het voor nut zou hebben. Hij stelt dat Mercedes al over een goede line-up beschikt.

Het is een gerucht dat in de afgelopen jaren vaker de kop opstak: Mercedes zou interesse hebben in de diensten van Verstappen. Vorig jaar leek het er geruime tijd op dat een pikante overstap naar de Zilverpijlen realistischer was dan ooit, maar Verstappen stak die zeepbubbel zelf door. Nu Verstappen en Red Bull slecht aan het seizoen zijn begonnen, komen de verhalen weer bovendrijven.

Is Mercedes een logische stap voor Verstappen?

Volgens oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer slaat het helemaal nergens op. In de F1 Nation Podcast geeft hij zijn mening over de geruchten: "Als George en Kimi allebei goed voor de dag komen, wil je dan per se Verstappen in de auto zetten? Ik weet niet of je dat moet willen als je al een sterke en goed functionerende line-up hebt die ook nog eens races wint."

"Natuurlijk weten we dat Max over een enorme hoeveelheid talent beschikt. En als de pikorde in elkaar gaat schuiven, dan zullen de auto's zich ook op een manier gaan ontwikkelen die beter passen bij Max."

Palmer legt ook uit dat er een groot verschil is met vorig jaar, waar de situatie van Verstappen anders was: "Ik heb niet het gevoel dat het nu hetzelfde is als vorig jaar, toen we hem echt op de toppen van zijn kunnen zagen, met de enorme honger en drive. Als je George en Kimi hebt, geniet je er misschien ook wel een beetje van dat Max het op dit moment niet goed naar zijn zin heeft."

Wat gaat er nu gebeuren?

Palmer denkt dat Verstappen om zich heen zal gaan kijken: "Max zal ongetwijfeld nog steeds kijken naar een team dat races wint. Maar bij Max speelt ook het grotere plaatje een rol. Ik zou graag wat meer strijd van het Mercedes-duo willen zien naarmate het seizoen vordert."

Hoe staat Mercedes ervoor?

Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell voeren na drie raceweekenden het wereldkampioenschap aan met een grote voorsprong op de concurrentie. Antonelli wist twee van de eerste drie races te winnen, terwijl Russell tot nu toe alleen in Australië won.

919

Posts: 4.211

😄 Het is een goede grap inderdaad, of Verstappen iets zou toevoegen aan welk team dan ook.

  • 5
  7 apr 2026 - 13:27
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Mercedes Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.945

    Ha, of Max wat toevoegt aan 'n team.

    • + 2
    7 apr 2026 - 13:24
    • 919

      Posts: 4.210

      😄 Het is een goede grap inderdaad, of Verstappen iets zou toevoegen aan welk team dan ook.

      • + 5
      7 apr 2026 - 13:27
    • The Wolf

      Posts: 554

      hij neemt z'n vader mee, die staat achterin de pitbox met een stuk hout, als extra 'motivatie' voor het team...

      • + 3
      7 apr 2026 - 13:37
    • 919

      Posts: 4.210

      Toto en Jos kunnen het wel met elkaar vinden. Max zal vooral op moeten passen voor dat stuk hout, het wordt maar 1x 'Shut up and drive the fvcking car!' en daar kan hij dan beter direct gehoor aan geven. 🤌

      • + 1
      7 apr 2026 - 14:22
  • da_bartman

    Posts: 6.548

    En de volgende "expert" die nog steeds niet snapt dat Verstappen never nooit gaat verkassen onder dit motorenreglement.

    • + 4
    7 apr 2026 - 14:07

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar