Max Verstappen werd in de afgelopen weken weer in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De verhalen zorgen voor verbazing, en analist Jolyon Palmer vraagt zich af wat het voor nut zou hebben. Hij stelt dat Mercedes al over een goede line-up beschikt.

Het is een gerucht dat in de afgelopen jaren vaker de kop opstak: Mercedes zou interesse hebben in de diensten van Verstappen. Vorig jaar leek het er geruime tijd op dat een pikante overstap naar de Zilverpijlen realistischer was dan ooit, maar Verstappen stak die zeepbubbel zelf door. Nu Verstappen en Red Bull slecht aan het seizoen zijn begonnen, komen de verhalen weer bovendrijven.

Is Mercedes een logische stap voor Verstappen?

Volgens oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer slaat het helemaal nergens op. In de F1 Nation Podcast geeft hij zijn mening over de geruchten: "Als George en Kimi allebei goed voor de dag komen, wil je dan per se Verstappen in de auto zetten? Ik weet niet of je dat moet willen als je al een sterke en goed functionerende line-up hebt die ook nog eens races wint."

"Natuurlijk weten we dat Max over een enorme hoeveelheid talent beschikt. En als de pikorde in elkaar gaat schuiven, dan zullen de auto's zich ook op een manier gaan ontwikkelen die beter passen bij Max."

Palmer legt ook uit dat er een groot verschil is met vorig jaar, waar de situatie van Verstappen anders was: "Ik heb niet het gevoel dat het nu hetzelfde is als vorig jaar, toen we hem echt op de toppen van zijn kunnen zagen, met de enorme honger en drive. Als je George en Kimi hebt, geniet je er misschien ook wel een beetje van dat Max het op dit moment niet goed naar zijn zin heeft."

Wat gaat er nu gebeuren?

Palmer denkt dat Verstappen om zich heen zal gaan kijken: "Max zal ongetwijfeld nog steeds kijken naar een team dat races wint. Maar bij Max speelt ook het grotere plaatje een rol. Ik zou graag wat meer strijd van het Mercedes-duo willen zien naarmate het seizoen vordert."

Hoe staat Mercedes ervoor?

Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell voeren na drie raceweekenden het wereldkampioenschap aan met een grote voorsprong op de concurrentie. Antonelli wist twee van de eerste drie races te winnen, terwijl Russell tot nu toe alleen in Australië won.