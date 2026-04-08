'Formule 1-top denkt serieus na over regelwijzigingen'

De nieuwe motorregels in de Formule 1 hebben voor veel onrust gezorgd. Max Verstappen haalde meerdere keren hard uit, en stelde zelfs dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. De Formule 1-top leek niets te willen veranderen, maar volgens nieuwe geruchten zijn ze nu van mening veranderd.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Het heeft gezorgd voor een enorme verandering, alleen daar is niet iedereen blij mee. De coureurs kunnen niet langer voluit pushen, en moeten zich vooral focussen op het managen van de energie. Dat zorgt niet alleen voor frustraties, maar ook voor gevaarlijke situaties. In Japan schoot Oliver Bearman van de baan, nadat hij vol van zijn gas moest gaan, omdat Franco Colapinto veel langzamer reed.

Waarom wilde de F1-top niets doen?

De Formule 1-top leek niets te willen aanpassen, maar daar lijkt verandering in te komen. In de podcast Nailing the Apex, legt verslaggever Julianne Cerasoli uit wat ze heeft gehoord: "Ik heb gesproken met de mensen van de teams, in heb gesproken met Stefano Domenicali en ik heb gesproken met de FIA. Ze zeggen allemaal: 'Nee, het racen is prima. Er zijn geen problemen met het racen.'"

"Ze zeiden: 'We gaan alleen wat aan de kwalificatie doen, want de kwalificatie is helemaal bizar. Voor het racen moeten mensen zich meer gaan aanpassen aan de regels, en de dingen die je ziet kloppen misschien niet helemaal.'"

Wat gaat er nu veranderen?

Volgens Cerasoli wilde de top van de Formule 1 in eerste instantie niets doen. Ze legt uit wat de plannen waren, en dat de crash van Bearman ook bij de hoge heren voor twijfel heeft gezorgd: "Ze zeiden dat niemand nog iets aan het optimaliseren was. Ze wilden wachten tot en met de Grand Prix van Hongarije. Dat is wat ik heb gehoord. Na wat er is gebeurd met Bearman, denk ik wel dat ze iets gaan doen voor Miami."

De Formule 1-top heeft echter nog niets laten weten. Het is de verwachting dat er later deze week nog een aantal vergaderingen op de planning staan, maar de FIA en de Formule 1-top hebben nog niets laten horen.

Reacties (3)

  • 919

    Posts: 4.220

    Fvck em

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 10:57
  • Flexwing

    Posts: 329

    Zal wel moeten anders nog meer ongelukken.
    Wil je toch niet op je geweten hebben.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 11:08
  • Pietje Bell

    Posts: 34.181

    " "Ik heb gesproken met de mensen van de teams, in heb gesproken met Stefano
    Domenicali en ik heb gesproken met de FIA. Ze zeggen allemaal: 'Nee, het racen is prima.
    Er zijn geen problemen met het racen.'"

    "Ze zeiden: 'We gaan alleen wat aan de kwalificatie doen, want de kwalificatie is helemaal
    bizar.     Voor het racen moeten mensen zich meer gaan aanpassen aan de regels, en de
    dingen die je ziet kloppen misschien niet helemaal.'""


    Dat was hun mening vóór de crash van Bearman en die zal echt niet veranderen, maar
    de kwalificatie ...... die is echt bizar! Daar moet echt iets aan veranderd worden.
    Hoeveel hersencellen hebben die lui eigenlijk?! Moet er eerst een dode vallen in de race?

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 11:15

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

