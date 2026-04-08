De nieuwe motorregels in de Formule 1 hebben voor veel onrust gezorgd. Max Verstappen haalde meerdere keren hard uit, en stelde zelfs dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. De Formule 1-top leek niets te willen veranderen, maar volgens nieuwe geruchten zijn ze nu van mening veranderd.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Het heeft gezorgd voor een enorme verandering, alleen daar is niet iedereen blij mee. De coureurs kunnen niet langer voluit pushen, en moeten zich vooral focussen op het managen van de energie. Dat zorgt niet alleen voor frustraties, maar ook voor gevaarlijke situaties. In Japan schoot Oliver Bearman van de baan, nadat hij vol van zijn gas moest gaan, omdat Franco Colapinto veel langzamer reed.

Waarom wilde de F1-top niets doen?

De Formule 1-top leek niets te willen aanpassen, maar daar lijkt verandering in te komen. In de podcast Nailing the Apex, legt verslaggever Julianne Cerasoli uit wat ze heeft gehoord: "Ik heb gesproken met de mensen van de teams, in heb gesproken met Stefano Domenicali en ik heb gesproken met de FIA. Ze zeggen allemaal: 'Nee, het racen is prima. Er zijn geen problemen met het racen.'"

"Ze zeiden: 'We gaan alleen wat aan de kwalificatie doen, want de kwalificatie is helemaal bizar. Voor het racen moeten mensen zich meer gaan aanpassen aan de regels, en de dingen die je ziet kloppen misschien niet helemaal.'"

Wat gaat er nu veranderen?

Volgens Cerasoli wilde de top van de Formule 1 in eerste instantie niets doen. Ze legt uit wat de plannen waren, en dat de crash van Bearman ook bij de hoge heren voor twijfel heeft gezorgd: "Ze zeiden dat niemand nog iets aan het optimaliseren was. Ze wilden wachten tot en met de Grand Prix van Hongarije. Dat is wat ik heb gehoord. Na wat er is gebeurd met Bearman, denk ik wel dat ze iets gaan doen voor Miami."

De Formule 1-top heeft echter nog niets laten weten. Het is de verwachting dat er later deze week nog een aantal vergaderingen op de planning staan, maar de FIA en de Formule 1-top hebben nog niets laten horen.